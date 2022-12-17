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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Веллингтон Феникс
1:1
Первый тайм: 34'
Аделаида Юнайтед
0'
1:0
2' Гол
Завада Оскар
1:1
12' Гол
Гудвин Крейг
27' Желтая карточка
Халлоран Бен

Ход матча

2'
Завада Оскар
(Пейн Тим)
1:0
12'
1:1
Гудвин Крейг
27'
 
Халлоран Бен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Аделаида Юнайтед
2.43
3.38
3.65
Все Коэффициенты
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
4
Вуттон
Скотт
6
Пейн
Тим
12
Маурагис
Лукас
31
Сасе
Иан
5
Угаркович
Стивен
23
Льюис
Клейтон
Рис
11
Краев
Божидар
10
Болл
Дэвид
9
Завада
Оскар
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
13
Lachlan
Barr
41
Alexandar
Popovic
7
Китто
Райан
6
Д`Арриго
Луис
28
Хуанде
Хуан
26
Халлоран
Бен
55
Ethan
Alagich
11
Гудвин
Крейг
9
Ибусуки
Хироси
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед

19 матчей

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед

42 матча

23.8%
31%
45.2%
10 побед 13 ничьих 19 побед

Первый тайм

19%
42.9%
38.1%
8 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

23.8%
33.3%
42.9%
10 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

AЛ(
1:1
1:1
4:0
0:0
2:1
1:1
1:2
3:1
0:0
1:3
3:1
0:1
1:1
2:2
0:0
2:0
0:4
3:0
4:2
2:0
1:3
2:1
0:1
5:1
2:1
2:2
3:1
3:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
6:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
4:1

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.21
0.83

Среднее время на гол

74
108

Всего голов

53
23

Голов в среднем за матч

2.3
1.21

Среднее время на гол

39
74

Всего голов

76
42

Голов в среднем за матч

1.81
1

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краев Божидар 3 0.43
Уэйн Бен 3 0.43
Завада Оскар 2 0.29
Саттон Сэм 1 0.14
Олд Бенжамин 1 0.14
Барбарусес Костас 1 0.14
Льюис Клейтон Рис 1 0.14
Болл Дэвид 0 0
Пейн Тим 0 0
Угаркович Стивен 0 0
Эллиот Каллан 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 2 0.4
Халлоран Бен 1 0.2
Ибусуки Хироси 1 0.2
Китто Райан 1 0.2
Ван Дер Сааг Гарри 1 0.2
Уорленд Бен 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейн Тим 2 0
Пеннингтон Николас 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Сасе Иан 0 1
Вуттон Скотт 1 0
Угаркович Стивен 1 0
Краев Божидар 1 0
Завада Оскар 1 0
Уэйн Бен 1 0
Лавс Джошуа 1 0
Саттон Сэм 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexandar Popovic 3 0
Халлоран Бен 2 0
Китто Райан 2 0
Ибусуки Хироси 0 1
Хуанде Хуан 1 0
Sanchez Cortes Isaias 1 0
Гудвин Крейг 1 0
Блэквуд Джордж 1 0
Уорленд Бен 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
3
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
2
Веллингтон Феникс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
5
0 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
2
15%
3
50%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1
Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
5
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 5 - 4 10
3.
Макартур
 6 2 2 2 9 - 10 8
4.
Сидней
 4 2 1 1 10 - 8 7
5.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 12 - 9 7
6.
Веллингтон Феникс
 1:1 7 1 4 2 13 - 13 7
7.
Брисбен Роар
 5 1 3 1 2 - 3 6
8.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Аделаида Юнайтед
 1:1 5 1 3 1 6 - 7 6
10.
Перт Глори
 6 2 0 4 6 - 11 6
11.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Вестерн Юнайтед
 6 1 1 4 9 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
3.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Веллингтон Феникс
 1:1 5 1 3 1 10 - 8 6
5.
Перт Глори
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Макартур
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Аделаида Юнайтед
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Централ Кост Маринерс
 3 1 0 2 7 - 7 3
9.
Брисбен Роар
 3 0 2 1 0 - 2 2
10.
Сидней
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сидней
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Макартур
 4 1 2 1 5 - 7 5
4.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аделаида Юнайтед
 1:1 4 0 3 1 4 - 6 3
9.
Перт Глори
 5 1 0 4 4 - 10 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
11.
Веллингтон Феникс
 1:1 2 0 1 1 3 - 5 1
12.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Краев Божидар 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Централ Кост Маринерс Силвера Самуэл 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Нун Крэйг 4
Мельбурн Виктори Бриллант Джошуа 1 2
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
  • Описание гола
    12'
  • 2'
  • Описание гола
    2'
  • Первый тайм начался
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Аделаида Юнайтед
2.43
3.38
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед онлайн

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