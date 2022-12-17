Тур: 8. Стадион: Sky Stadium.
1:1
Первый тайм: 34'
Ход матча
2'
1:0
12'
1:1
27'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
31
Сасе
Иан
10
Болл
Дэвид
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
13
Lachlan
Barr
28
Хуанде
Хуан
26
Халлоран
Бен
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
31 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Уэйн БенНападающий
-
21 Лавс Джошуа
-
40 Полсен Алекс
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
13 Lachlan BarrЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
37 Jonny Yull
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед
19 матчей
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед
42 матча
23.8%
31%
45.2%
10 побед 13 ничьих 19 побед
Первый тайм
19%
42.9%
38.1%
8 побед 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
23.8%
33.3%
42.9%
10 побед 14 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.21
0.83
Среднее время на гол
74
108
Всего голов
53
23
Голов в среднем за матч
2.3
1.21
Среднее время на гол
39
74
Всего голов
76
42
Голов в среднем за матч
1.81
1
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краев Божидар
|3
|0.43
|Уэйн Бен
|3
|0.43
|Завада Оскар
|2
|0.29
|Саттон Сэм
|1
|0.14
|Олд Бенжамин
|1
|0.14
|Барбарусес Костас
|1
|0.14
|Льюис Клейтон Рис
|1
|0.14
|Болл Дэвид
|0
|0
|Пейн Тим
|0
|0
|Угаркович Стивен
|0
|0
|Эллиот Каллан
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|2
|0.4
|Халлоран Бен
|1
|0.2
|Ибусуки Хироси
|1
|0.2
|Китто Райан
|1
|0.2
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0.2
|Уорленд Бен
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пейн Тим
|2
|0
|Пеннингтон Николас
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Сасе Иан
|0
|1
|Вуттон Скотт
|1
|0
|Угаркович Стивен
|1
|0
|Краев Божидар
|1
|0
|Завада Оскар
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Лавс Джошуа
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexandar Popovic
|3
|0
|Халлоран Бен
|2
|0
|Китто Райан
|2
|0
|Ибусуки Хироси
|0
|1
|Хуанде Хуан
|1
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|0
|Гудвин Крейг
|1
|0
|Блэквуд Джордж
|1
|0
|Уорленд Бен
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
3
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
2
Веллингтон Феникс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
5
0 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
2
15%
3
50%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1
Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
22
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|3.
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|10 - 8
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|6.
|1:1
|7
|1
|4
|2
|13 - 13
|7
|7.
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|10 - 8
|6
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|11.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|3
|Веллингтон Феникс
|Уэйн Бен
|3
|Централ Кост Маринерс
|Силвера Самуэл
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Нун Крэйг
|4
|Мельбурн Виктори
|Бриллант Джошуа
|1 2
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 2