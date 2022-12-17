Тур: 8. Стадион: Industree Group Stadium.
2:1
Второй тайм: 81'
0'
0:1
11' ГолРетре Пауло
1:1
36' ГолMarco Tulio1
2:1
39' ГолДаниель Холл
43' Желтая карточкаJacob Farrell
Ход матча
11'
0:1
36'
1:1
39'
2:1
43'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
14
Куол
Гаранг
11
Beni
Nkololo
98
Marco
Tulio1
23
Грант
Райан
29
Гурд
Аарон
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Куол ГарангПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Нападающий
-
98 Marco Tulio1Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
- Полузащитник
-
-
-
21 Michael Ruhs
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
-
29 Гурд АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоНападающий
-
11 Мак РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
12 Вуд ПатрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Сидней
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 16 побед
45 матчей
28.9%
20%
51.1%
13 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
33.3%
24.4%
42.3%
15 побед 11 ничьих 19 побед
Второй тайм
26.7%
37.8%
35.5%
12 побед 17 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
26
Голов в среднем за матч
1.91
1.13
Среднее время на гол
47
79
Всего голов
43
42
Голов в среднем за матч
1.87
1.91
Среднее время на гол
48
47
Всего голов
85
68
Голов в среднем за матч
1.89
1.51
Тотал матчей
2.5
44
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
20
Больше 44%
Меньше 56%
25
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
47
59
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силвера Самуэл
|3
|0.5
|Каммингс Джейсон
|2
|0.33
|Куол Гаранг
|2 (1)
|0.33
|Michael Ruhs
|2
|0.33
|Айонго Пол
|1
|0.17
|Jacob Farrell
|1
|0.17
|Даниель Холл
|1
|0.17
|Beni Nkololo
|1
|0.17
|Marco Tulio1
|1
|0.17
|Brian Kaltak
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|3
|0.6
|Лолли Джо
|2
|0.4
|Вуд Патрик
|2
|0.4
|Доначи Джеймс
|1
|0.2
|Ретре Пауло
|1
|0.2
|Сегечич Адриан
|1
|0.2
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.2
|Patrick Yazbek
|0
|0
|Грант Райан
|0
|0
|Брэттан Люк
|0
|0
|Касерес Энтони
|0
|0
|Кабальо Диего
|0
|0
|Кучарски Джейден
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Kaltak
|2
|1
|Kelechi
|2
|0
|Jacob Farrell
|2
|0
|Куол Гаранг
|2
|0
|Nick Montgomery
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Beni Nkololo
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуд Патрик
|3
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Брэттан Люк
|1
|0
|Доначи Джеймс
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Берджесс Макс
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сидней
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
0
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сидней
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
6
2
Централ Кост Маринерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сидней
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
9
2
Голы по времени матча
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
6
4
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
13
10
1 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
7
54%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0
Сидней
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1
Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Сидней
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:3
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
22
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|2:1
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|4.
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|1:2
|5
|2
|1
|2
|11 - 10
|7
|7.
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|2:1
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|10.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|1:2
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|4.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Веллингтон Феникс
|Уэйн Бен
|3
|Централ Кост Маринерс
|Силвера Самуэл
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Нун Крэйг
|4
|Аделаида Юнайтед
|Alexandar Popovic
|4
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 2