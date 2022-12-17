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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
2:1
Конец матча
Сидней
0'
0:1
11' Гол
Ретре Пауло
1:1
36' Гол
Marco Tulio1
2:1
39' Гол
Даниель Холл
43' Желтая карточка
Jacob Farrell
90' Желтая карточка
Силвера Самуэл
90' Желтая карточка
Harrison Steele
90' Желтая карточка
Доначи Джеймс
90' Желтая карточка
Брэттан Люк
90'+9
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
14
Куол
Гаранг
4
Нисбет
Джошуа
6
Балар
Максимильен
11
Beni
Nkololo
9
Каммингс
Джейсон
98
Marco
Tulio1
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
29
Гурд
Аарон
18
Кабальо
Диего
8
Ретре
Пауло
26
Брэттан
Люк
17
Касерес
Энтони
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
22
Берджесс
Макс
Централ Кост Маринерс
Сидней

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Сидней

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 16 побед

45 матчей

28.9%
20%
51.1%
13 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

33.3%
24.4%
42.3%
15 побед 11 ничьих 19 побед

Второй тайм

26.7%
37.8%
35.5%
12 побед 17 ничьих 16 побед

История матчей

К
3:3
0:5
3:2
КФ
0:1
2:0
2:2
0:2
0:3
1:0
1:1
5:2
1:2
1:2
1:1
2:0
1:0
2:3
4:0
2:2
4:1
1:3
4:2
1:5
2:0
2:1
0:1
1:0
2:0
1:0
7:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:3
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:3
ПК
3:0
ХАЛ
4:5
ХАЛ
3:2

Голы

Всего голов

42
26

Голов в среднем за матч

1.91
1.13

Среднее время на гол

47
79

Всего голов

43
42

Голов в среднем за матч

1.87
1.91

Среднее время на гол

48
47

Всего голов

85
68

Голов в среднем за матч

1.89
1.51

Тотал матчей

2.5
44
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
20
Больше 44%
Меньше 56%
25
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

47
59

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силвера Самуэл 3 0.5
Каммингс Джейсон 2 0.33
Куол Гаранг 2 (1) 0.33
Michael Ruhs 2 0.33
Айонго Пол 1 0.17
Jacob Farrell 1 0.17
Даниель Холл 1 0.17
Beni Nkololo 1 0.17
Marco Tulio1 1 0.17
Brian Kaltak 0 0
Балар Максимильен 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 3 0.6
Лолли Джо 2 0.4
Вуд Патрик 2 0.4
Доначи Джеймс 1 0.2
Ретре Пауло 1 0.2
Сегечич Адриан 1 0.2
Ле Фондре Адам 1 (1) 0.2
Patrick Yazbek 0 0
Грант Райан 0 0
Брэттан Люк 0 0
Касерес Энтони 0 0
Кабальо Диего 0 0
Кучарски Джейден 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Kaltak 2 1
Kelechi 2 0
Силвера Самуэл 2 0
Harrison Steele 2 0
Jacob Farrell 2 0
Куол Гаранг 2 0
Nick Montgomery 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Айонго Пол 1 0
Beni Nkololo 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуд Патрик 3 0
Брэттан Люк 2 0
Доначи Джеймс 2 0
Грант Райан 1 0
Касерес Энтони 1 0
Ретре Пауло 1 0
Берджесс Макс 1 0
Patrick Yazbek 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сидней
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

3
1
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сидней
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

6
2
Централ Кост Маринерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сидней
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

9
3

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

6
4
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

15
11
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
27%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
7
47%
1
9%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0
Сидней
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1
Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Сидней

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:3
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
4
2.5
2
3
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Централ Кост Маринерс
 6 3 1 2 14 - 10 10
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 5 - 4 10
4.
Веллингтон Феникс
 7 2 3 2 15 - 13 9
5.
Макартур
 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Сидней
 5 2 1 2 11 - 10 7
7.
Брисбен Роар
 5 1 3 1 2 - 3 6
8.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Перт Глори
 6 2 0 4 6 - 11 6
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Вестерн Юнайтед
 6 1 1 4 9 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 12 - 8 8
2.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 9 - 3 7
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Централ Кост Маринерс
 4 2 0 2 9 - 8 6
6.
Перт Глори
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Макартур
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брисбен Роар
 3 0 2 1 0 - 2 2
10.
Сидней
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сидней
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Макартур
 4 1 2 1 5 - 7 5
4.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 3 4
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Перт Глори
 5 1 0 4 4 - 10 3
9.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
10.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
11.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 3 - 5 1
12.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Централ Кост Маринерс Силвера Самуэл 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Нун Крэйг 4
Аделаида Юнайтед Alexandar Popovic 4
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    99'
  • Желтая карточка
    97'
  • Желтая карточка
    94'
  • Желтая карточка
    94'
  • Желтая карточка
    93'
  • Желтая карточка
    91'
  • 83'
  • 83'
  • 82'
  • 82'
  • 67'
  • 67'
  • 65'
  • 60'
  • 46'
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
    • Первый тайм
    • 48'
    • Желтая карточка
      43'
    • 39'
    • Описание гола
      39'
    • 36'
    • Описание гола
      36'
    • Описание гола
      11'
    • Первый тайм начался
    Прогноз на матч от Liveresult
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