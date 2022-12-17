Тур: 8. Стадион: ААМИ Парк.
Оставлена
Ход матча
11'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
13
О'Нил
Эйден
23
Тилио
Марко
14
Бериша
Валон
20
Иззо
Пол
3
Кадете
4
Rai
IV
17
Нани
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
-
38 Бос ДжорданЗащитник
- Полузащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Jordon Hall
-
Главный тренер: Видошич Радо
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КадетеЗащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед
40 матчей
35%
27.5%
37.5%
14 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
32.5%
37.5%
30%
13 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.5%
42.5%
30%
11 побед 17 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.74
1.43
Среднее время на гол
51
63
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.52
1.37
Среднее время на гол
59
65
Всего голов
65
56
Голов в среднем за матч
1.63
1.4
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
55
64
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|7 (4)
|1.4
|Тилио Марко
|2
|0.4
|Леки Мэттью
|1
|0.2
|О'Нил Эйден
|1
|0.2
|Нэббаут Эндрю
|0
|0
|Ван дер Венне Рихард
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икономидис Крис
|1
|0.25
|Бриллант Джошуа
|1
|0.25
|Д'Агостино Николас
|1
|0.25
|Нани Луиш
|0
|0
|Фолами Бен
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|1
|1
|Гомулка Тарас
|1
|1
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
|Тэлбот Каллум
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бриллант Джошуа
|2
|1
|Нани Луиш
|1
|0
|Кадете
|1
|0
|Броксхэм Ли
|1
|0
|Иззо Пол
|1
|0
|Констандопулос Натан
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Нигро Стефан
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Rai IV
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мельбурн Виктори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
0
Мельбурн Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
0
Мельбурн Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
5
0
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
13
14
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Веллингтон Феникс
|Уэйн Бен
|3
|Централ Кост Маринерс
|Силвера Самуэл
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Нун Крэйг
|4
|Аделаида Юнайтед
|Alexandar Popovic
|4
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 2