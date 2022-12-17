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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Мельбурн Сити
 
Оставлена
Мельбурн Виктори

Ход матча

11'
О'Нил Эйден
(Ван дер Венне Рихард)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Мельбурн Виктори
2.11
3.76
3.47
Все Коэффициенты
1
Гловер
Том
25
Тэлбот
Каллум
22
Гуд
Кёртис
6
Лам
Томас
38
Бос
Джордан
8
Ван
дер
Венне
Рихард
13
О'Нил
Эйден
23
Тилио
Марко
14
Бериша
Валон
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
6
Броксхэм
Ли
15
Тимотеу
Джордж
3
Кадете
22
Бриммер
Джейк
4
Rai
IV
7
Икономидис
Крис
10
Форнароли
Бруно
17
Нани
Луиш
18
Д'Агостино
Николас
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед

40 матчей

35%
27.5%
37.5%
14 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

32.5%
37.5%
30%
13 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.5%
42.5%
30%
11 побед 17 ничьих 12 побед

История матчей

AЛ(
0:2
AЛ(
3:0
1:1
2:2
1:1
7:0
0:6
2:1
1:2
0:0
1:1
1:1
1:2
1:2
0:1
1:2
2:1
1:2
КФ
0:2
1:4
2:2
2:1
3:2
3:0
3:0
3:0
1:0
5:2
4:0
1:3
0:0
2:1
1:2
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.74
1.43

Среднее время на гол

51
63

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.52
1.37

Среднее время на гол

59
65

Всего голов

65
56

Голов в среднем за матч

1.63
1.4

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

55
64

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 7 (4) 1.4
Тилио Марко 2 0.4
Леки Мэттью 1 0.2
О'Нил Эйден 1 0.2
Нэббаут Эндрю 0 0
Ван дер Венне Рихард 0 0
Бос Джордан 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икономидис Крис 1 0.25
Бриллант Джошуа 1 0.25
Д'Агостино Николас 1 0.25
Нани Луиш 0 0
Фолами Бен 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 1 1
Гомулка Тарас 1 1
О'Нил Эйден 2 0
Бериша Валон 1 0
Леки Мэттью 1 0
Нэббаут Эндрю 1 0
Тилио Марко 1 0
Тэлбот Каллум 1 0
Бос Джордан 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бриллант Джошуа 2 1
Нани Луиш 1 0
Кадете 1 0
Броксхэм Ли 1 0
Иззо Пол 1 0
Констандопулос Натан 1 0
Икономидис Крис 1 0
Нигро Стефан 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Rai IV 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мельбурн Виктори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
0
Мельбурн Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
0
Мельбурн Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Мельбурн Виктори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

5
0

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
2.5
Больше Меньше
1
3
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Централ Кост Маринерс
 6 3 1 2 14 - 10 10
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 5 - 4 10
4.
Веллингтон Феникс
 7 2 3 2 15 - 13 9
5.
Макартур
 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Сидней
 5 2 1 2 11 - 10 7
7.
Брисбен Роар
 5 1 3 1 2 - 3 6
8.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Перт Глори
 6 2 0 4 6 - 11 6
10.
Аделаида Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Вестерн Юнайтед
 6 1 1 4 9 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 12 - 8 8
2.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 9 - 3 7
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Централ Кост Маринерс
 4 2 0 2 9 - 8 6
6.
Перт Глори
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Макартур
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брисбен Роар
 3 0 2 1 0 - 2 2
10.
Сидней
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сидней
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Макартур
 4 1 2 1 5 - 7 5
4.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 3 4
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Перт Глори
 5 1 0 4 4 - 10 3
9.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
10.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
11.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 3 - 5 1
12.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Централ Кост Маринерс Силвера Самуэл 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Нун Крэйг 4
Аделаида Юнайтед Alexandar Popovic 4
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
  • Описание гола
    11'
  • Первый тайм начался
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Мельбурн Виктори
2.11
3.76
3.47
Все Коэффициенты
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