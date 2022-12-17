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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Бенгалуру
1:0
Конец матча
Джамшедпур
0'
1:0
5' Гол
Danish Farooq Bhat
45' Желтая карточка
Boris Singh Thangjam
65' Желтая карточка
Сингх Суреш
77' Желтая карточка
Pratik Chowdhary
86' Желтая карточка
Parag Satish
86' Желтая карточка
Rohit Kumar
90'+5
1
Сандху
Гурприт
25
Namgyal
Bhutia
3
Джинган
Сандеш
4
Aleksandar
Jovanovic
I
2
Parag
Satish
8
Сингх
Суреш
10
Хави
Эрнандес
II
12
Danish
Farooq
Bhat
32
Naorem
Roshan
Singh
22
Кришна
Рой
11
Чхетри
Сунил
31
Vishal
Yadav
26
Laldinliana
Renthlei
13
Eli
Sabia
24
Pratik
Chowdhary
6
Ricky
Lallawmawma
2
Boris
Singh
Thangjam
3
Jitendra
Singh
10
Эммануэль-Томас
Джей
17
Чоудхари
Фарух
9
Пандита
Ишан
50
Кривелларо
Рафаэл
Бенгалуру
Джамшедпур

История личных встреч

Бенгалуру
Джамшедпур

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СИ
3:1
СИ
0:0
СИ
3:2
СИ
0:1
СИ
2:0
СИ
0:0
СИ
5:1
СИ
2:2
СИ
0:2
СИ
0:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хави Эрнандес II 3 0.3
Кришна Рой 1 0.1
Алан Коста 1 0.1
Danish Farooq Bhat 1 0.1
Чхетри Сунил 1 (1) 0.1
Сингх Уданта 0 0
Sivasakthi Narayanan 0 0
Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 2 0.2
Хартли Питер 1 0.1
Boris Singh Thangjam 1 0.1
Пандита Ишан 1 0.1
Эммануэль-Томас Джей 1 (1) 0.1
Harrison Sawyer 0 0

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес II 2 0
Джинган Сандеш 2 0
Parag Satish 2 0
Сингх Суреш 2 0
Сандху Гурприт 1 0
Сингх Уданта 1 0
Rohit Kumar 1 0
Naorem Roshan Singh 1 0
Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хартли Питер 4 1
Boris Singh Thangjam 3 0
Pratik Chowdhary 2 0
Laldinliana Renthlei 2 0
Чима Даниэль 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Wellington XVII 1 0
Harrison Sawyer 1 0
Jitendra Singh 1 0
Ritwik Das 1 0

Результаты матчей

Бенгалуру
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Джамшедпур
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Бенгалуру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Джамшедпур
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

3
1
Бенгалуру
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Джамшедпур
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
40%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
43%
3
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
8%
5
29%
29%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - АТК 0:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0
Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1
Джамшедпур
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
АТК - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ченнаин - Джамшедпур 3:1
Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 1:0

Результаты матчей

Бенгалуру
Джамшедпур

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
Джамшедпур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 10 7 3 0 30 - 10 24
2.
Хайдарабад
 10 7 1 2 15 - 6 22
3.
АТК
 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Дели Динамос
 10 6 1 3 15 - 14 19
5.
Керала Бластерс
 9 6 0 3 17 - 13 18
6.
Гоа
 2:0 10 6 0 4 17 - 11 18
7.
Ченнаин
 9 4 1 4 19 - 20 13
8.
Бенгалуру
 10 3 1 6 7 - 12 10
9.
Ист Бенгал
 10 3 0 7 11 - 19 9
10.
Джамшедпур
 10 1 1 8 6 - 17 4
11.
Нортист Юнайтед
 0:2 10 0 0 10 7 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 6 4 1 1 8 - 4 13
2.
Дели Динамос
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Гоа
 2:0 5 4 0 1 11 - 2 12
4.
АТК
 5 4 0 1 7 - 3 12
5.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 13 - 4 11
6.
Керала Бластерс
 5 3 0 2 11 - 11 9
7.
Бенгалуру
 4 2 0 2 2 - 2 6
8.
Ченнаин
 5 1 1 3 7 - 13 4
9.
Джамшедпур
 5 1 0 4 4 - 8 3
10.
Ист Бенгал
 4 0 0 4 3 - 10 0
11.
Нортист Юнайтед
 0:2 5 0 0 5 5 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 5 4 1 0 17 - 6 13
2.
Керала Бластерс
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Хайдарабад
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Ченнаин
 4 3 0 1 12 - 7 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
Гоа
 2:0 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Дели Динамос
 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Бенгалуру
 6 1 1 4 5 - 10 4
10.
Джамшедпур
 5 0 1 4 2 - 9 1
11.
Нортист Юнайтед
 0:2 5 0 0 5 2 - 8 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (2)
Гоа Noah Sadaoui 5 (4)
Ченнаин Слишкович Петар 5 (3)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
АТК Хэмилл Брендан 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
  • 91'
  • Желтая карточка
    86'
  • Желтая карточка
    86'
  • 81'
  • Желтая карточка
    77'
  • 72'
  • 72'
  • Желтая карточка
    65'
  • 58'
  • 58'
  • 46'
  • Второй тайм начался
    46'
  • Первый тайм
  • 47'
  • Желтая карточка
    45'
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
    • Описание гола
      5'
    • Первый тайм начался
    Где смотреть матч Бенгалуру 1:0 Джамшедпур онлайн

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