Тур: 1.
1:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолDanish Farooq Bhat
45' Желтая карточкаBoris Singh Thangjam
65' Желтая карточкаСингх Суреш
77' Желтая карточкаPratik Chowdhary
86' Желтая карточкаParag Satish
86' Желтая карточкаRohit Kumar
90'+5
Ход матча
5'
1:0
65'
77'
86'
86'
22
Кришна
Рой
11
Чхетри
Сунил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Кришна РойНападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
-
33 Prabir DasЗащитник
-
23 Перес ПаблоНападающий
-
30 Lara Sharma
-
-
-
-
18 Rohit Kumar
-
-
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
- Основной состав
-
31 Vishal YadavВратарь
- Защитник
-
13 Eli SabiaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
-
77 Nikhil Barla
-
18 Ritwik Das
-
11 Komal Thatal
-
-
-
32 Rehenesh TP
-
Главный тренер: Адриан Бутройд
История личных встреч
Бенгалуру
Джамшедпур
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хави Эрнандес II
|3
|0.3
|Кришна Рой
|1
|0.1
|Алан Коста
|1
|0.1
|Danish Farooq Bhat
|1
|0.1
|Чхетри Сунил
|1 (1)
|0.1
|Сингх Уданта
|0
|0
|Sivasakthi Narayanan
|0
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|2
|0.2
|Хартли Питер
|1
|0.1
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.1
|Пандита Ишан
|1
|0.1
|Эммануэль-Томас Джей
|1 (1)
|0.1
|Harrison Sawyer
|0
|0
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес II
|2
|0
|Джинган Сандеш
|2
|0
|Parag Satish
|2
|0
|Сингх Суреш
|2
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Rohit Kumar
|1
|0
|Naorem Roshan Singh
|1
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хартли Питер
|4
|1
|Boris Singh Thangjam
|3
|0
|Pratik Chowdhary
|2
|0
|Laldinliana Renthlei
|2
|0
|Чима Даниэль
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Wellington XVII
|1
|0
|Harrison Sawyer
|1
|0
|Jitendra Singh
|1
|0
|Ritwik Das
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Джамшедпур
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Бенгалуру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Джамшедпур
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
3
1
Бенгалуру
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Джамшедпур
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
40%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
43%
3
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
8%
5
29%
29%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - АТК 0:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0
Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1
Джамшедпур
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
АТК - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ченнаин - Джамшедпур 3:1
Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 1:0
Результаты матчей
Бенгалуру
Джамшедпур
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
Джамшедпур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
55
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|30 - 10
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|15 - 6
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|15 - 14
|19
|5.
|9
|6
|0
|3
|17 - 13
|18
|6.
|2:0
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|7.
|9
|4
|1
|4
|19 - 20
|13
|8.
|10
|3
|1
|6
|7 - 12
|10
|9.
|10
|3
|0
|7
|11 - 19
|9
|10.
|10
|1
|1
|8
|6 - 17
|4
|11.
|0:2
|10
|0
|0
|10
|7 - 27
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|2:0
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|6.
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|7.
|4
|2
|0
|2
|2 - 2
|6
|8.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|10.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|11.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|5 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|2:0
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|10.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|11.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|2 - 8
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (2)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|5 (3)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (2)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|АТК
|Хэмилл Брендан
|3