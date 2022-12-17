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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Гоа
2:0
Второй тайм: 48'
Нортист Юнайтед
0'
1:0
10' Гол
Бедия Эду
19' Желтая карточка
Mirshad Michu
2:0
20' Гол
Гуаррочена Икер

Ход матча

10'
Бедия Эду
(Noah Sadaoui)
1:0
19'
 
Mirshad Michu
20'
Гуаррочена Икер
(Redeem Tlang)
2:0
Лучшие коэффициенты
Гоа
Ничья
Нортист Юнайтед
1.25
6.03
10.68
Все Коэффициенты
1
Сингх
Дхирадж
20
Seriton
Fernandes
5
Арнаут
Фарес
4
Anwar
Ali
27
Aibanbha
Dohling
14
Ayush
Chhetri
23
Бедия
Эду
22
Redeem
Tlang
34
Гуаррочена
Икер
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
32
Mirshad
Michu
14
Joe
Zoherliana
13
Gaurav
Bora
2
Michael
Jakobsen
II
3
Tondonba
Singh
91
Гастаньяга
Йон
43
Pragyan
Sundar
Gogoi
15
Emil
Benny
10
Филиппото
Ромен
9
Хордан
Вильмар
7
Rochharzela
Rochharzela
Гоа
Нортист Юнайтед

История личных встреч

Гоа
Нортист Юнайтед

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
68.8%
6.2%
4 победы 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
2:2
СИ
1:1
СИ
2:0
СИ
2:2
СИ
5:1
СИ
2:2
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
2:0
СИ
1:1
СИ
1:3
СИ
3:0
СИ
1:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

2.13
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.94
1.19

Тотал матчей

2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

46
75

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 5 0.5
Гуаррочена Икер 3 0.3
Бедия Эду 2 0.2
Brison Fernandes 2 0.2
Redeem Tlang 1 0.1
Васкес Альваро 1 0.1
Фернандес Брэндон 1 0.1
Aibanbha Dohling 1 0.1
Арнаут Фарес 1 0.1
Anwar Ali 0 0
Seriton Fernandes 0 0
Saviour Gama 0 0
Makan Winkle Chote 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rochharzela Rochharzela 2 0.2
Филиппото Ромен 1 0.1
Дербишир Мэтт 1 0.1
Aaron Evans 1 0.1
Parthib Gogoi 1 0.1
Хордан Вильмар 1 (1) 0.1
Гастаньяга Йон 0 0
Gurjinder Kumar 0 0
Imran Khan 0 0

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедия Эду 2 1
Redeem Tlang 2 0
Anwar Ali 2 0
Вальенте Марк 1 0
Фернандес Брэндон 1 0
Сингх Дхирадж 1 0
Noah Sadaoui 1 0
Ayush Chhetri 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастаньяга Йон 3 0
Michael Jakobsen II 2 0
Mohammed Irshad 2 0
Mashoor Thangalakath 2 0
Aaron Evans 1 0
Gani Nigam 1 0
Rochharzela Rochharzela 1 0
Gaurav Bora 1 0
Imran Khan 1 0
Mirshad Michu 1 0
Parthib Gogoi 1 0

Результаты матчей

Гоа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Нортист Юнайтед
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Гоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
18

Волевые поражения

4
0
Гоа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Нортист Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
18

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
1
50%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
4
22%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
2
11%
31-45
3
33%
5
28%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
7
47%
4
50%
76-90

Пропущено

11
24
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 9
1
9%
4
17%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
3
27%
4
17%
31-45
4
36%
5
21%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
0
0%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0
Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2

Результаты матчей

Гоа
Нортист Юнайтед

Точный счет

3:0
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
3:7
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

3:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:7
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Гоа
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
1
1.5
1
4
3
1
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
1
8
3
6
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 10 7 3 0 30 - 10 24
2.
Хайдарабад
 10 7 1 2 15 - 6 22
3.
АТК
 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Дели Динамос
 10 6 1 3 15 - 14 19
5.
Керала Бластерс
 9 6 0 3 17 - 13 18
6.
Гоа
 2:0 10 6 0 4 17 - 11 18
7.
Ченнаин
 9 4 1 4 19 - 20 13
8.
Бенгалуру
 10 3 1 6 7 - 12 10
9.
Ист Бенгал
 10 3 0 7 11 - 19 9
10.
Джамшедпур
 10 1 1 8 6 - 17 4
11.
Нортист Юнайтед
 0:2 10 0 0 10 7 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 6 4 1 1 8 - 4 13
2.
Дели Динамос
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Гоа
 2:0 5 4 0 1 11 - 2 12
4.
АТК
 5 4 0 1 7 - 3 12
5.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 13 - 4 11
6.
Керала Бластерс
 5 3 0 2 11 - 11 9
7.
Бенгалуру
 4 2 0 2 2 - 2 6
8.
Ченнаин
 5 1 1 3 7 - 13 4
9.
Джамшедпур
 5 1 0 4 4 - 8 3
10.
Ист Бенгал
 4 0 0 4 3 - 10 0
11.
Нортист Юнайтед
 0:2 5 0 0 5 5 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 5 4 1 0 17 - 6 13
2.
Керала Бластерс
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Хайдарабад
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Ченнаин
 4 3 0 1 12 - 7 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
Гоа
 2:0 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Дели Динамос
 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Бенгалуру
 6 1 1 4 5 - 10 4
10.
Джамшедпур
 5 0 1 4 2 - 9 1
11.
Нортист Юнайтед
 0:2 5 0 0 5 2 - 8 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (2)
Гоа Noah Sadaoui 5 (4)
Ченнаин Слишкович Петар 5 (3)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
АТК Хэмилл Брендан 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
  • Первый тайм
  • 47'
  • 20'
  • Описание гола
    20'
  • Желтая карточка
    19'
  • 10'
  • Описание гола
    10'
  • Первый тайм начался
Лучшие коэффициенты
Гоа
Ничья
Нортист Юнайтед
1.25
6.03
10.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гоа 2:0 Нортист Юнайтед онлайн

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