Тур: 1.
2:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
10'
1:0
19'
20'
2:0
23
Бедия
Эду
22
Redeem
Tlang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Мартинс ГланПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Карлос Пенья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Gaurav BoraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Emil BennyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
24 Aaron Evans
-
-
22 Gani Nigam
-
-
Главный тренер: Vincenzo Alberto Annese
История личных встреч
Гоа
Нортист Юнайтед
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
68.8%
6.2%
4 победы 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
2.13
1.5
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Среднее время на гол
51
102
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.94
1.19
Тотал матчей
2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
46
75
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|5
|0.5
|Гуаррочена Икер
|3
|0.3
|Бедия Эду
|2
|0.2
|Brison Fernandes
|2
|0.2
|Redeem Tlang
|1
|0.1
|Васкес Альваро
|1
|0.1
|Фернандес Брэндон
|1
|0.1
|Aibanbha Dohling
|1
|0.1
|Арнаут Фарес
|1
|0.1
|Anwar Ali
|0
|0
|Seriton Fernandes
|0
|0
|Saviour Gama
|0
|0
|Makan Winkle Chote
|0
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rochharzela Rochharzela
|2
|0.2
|Филиппото Ромен
|1
|0.1
|Дербишир Мэтт
|1
|0.1
|Aaron Evans
|1
|0.1
|Parthib Gogoi
|1
|0.1
|Хордан Вильмар
|1 (1)
|0.1
|Гастаньяга Йон
|0
|0
|Gurjinder Kumar
|0
|0
|Imran Khan
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедия Эду
|2
|1
|Redeem Tlang
|2
|0
|Anwar Ali
|2
|0
|Вальенте Марк
|1
|0
|Фернандес Брэндон
|1
|0
|Сингх Дхирадж
|1
|0
|Noah Sadaoui
|1
|0
|Ayush Chhetri
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастаньяга Йон
|3
|0
|Michael Jakobsen II
|2
|0
|Mohammed Irshad
|2
|0
|Mashoor Thangalakath
|2
|0
|Aaron Evans
|1
|0
|Gani Nigam
|1
|0
|Rochharzela Rochharzela
|1
|0
|Gaurav Bora
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Mirshad Michu
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Нортист Юнайтед
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Гоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
18
Волевые поражения
4
0
Гоа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Нортист Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
18
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
1
50%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
4
22%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
2
11%
31-45
3
33%
5
28%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
7
47%
4
50%
76-90
Пропущено
11
24
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 9
1
9%
4
17%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
3
27%
4
17%
31-45
4
36%
5
21%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
0
0%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0
Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2
Результаты матчей
Гоа
Нортист Юнайтед
Точный счет
3:0
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
3:7
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
3:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:7
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Гоа
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
31
14
31
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
54
18
36
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|30 - 10
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|15 - 6
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|15 - 14
|19
|5.
|9
|6
|0
|3
|17 - 13
|18
|6.
|2:0
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|7.
|9
|4
|1
|4
|19 - 20
|13
|8.
|10
|3
|1
|6
|7 - 12
|10
|9.
|10
|3
|0
|7
|11 - 19
|9
|10.
|10
|1
|1
|8
|6 - 17
|4
|11.
|0:2
|10
|0
|0
|10
|7 - 27
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|2:0
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|6.
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|7.
|4
|2
|0
|2
|2 - 2
|6
|8.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|10.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|11.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|5 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|2:0
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|10.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|11.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|2 - 8
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (2)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|5 (3)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (2)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|АТК
|Хэмилл Брендан
|3