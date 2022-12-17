Тур: 1.
2:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолБедия Эду
19' Желтая карточкаMirshad Michu
2:0
20' ГолГуаррочена Икер
81' Желтая карточкаJoe Zoherliana
2:1
90' ПенальтиХордан Вильмар
90'+5
Ход матча
10'
1:0
19'
20'
2:0
81'
90'
2:1
23
Бедия
Эду
22
Redeem
Tlang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Мартинс ГланПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Карлос Пенья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Gaurav BoraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Emil BennyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
24 Aaron Evans
-
-
22 Gani Nigam
-
-
Главный тренер: Vincenzo Alberto Annese
История личных встреч
Гоа
Нортист Юнайтед
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
68.8%
6.2%
4 победы 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
2.13
1.5
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Среднее время на гол
51
102
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.94
1.19
Тотал матчей
2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
46
75
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|5
|0.5
|Гуаррочена Икер
|3
|0.3
|Бедия Эду
|2
|0.2
|Brison Fernandes
|2
|0.2
|Redeem Tlang
|1
|0.1
|Васкес Альваро
|1
|0.1
|Фернандес Брэндон
|1
|0.1
|Aibanbha Dohling
|1
|0.1
|Арнаут Фарес
|1
|0.1
|Anwar Ali
|0
|0
|Seriton Fernandes
|0
|0
|Saviour Gama
|0
|0
|Makan Winkle Chote
|0
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rochharzela Rochharzela
|2
|0.2
|Хордан Вильмар
|2 (2)
|0.2
|Филиппото Ромен
|1
|0.1
|Дербишир Мэтт
|1
|0.1
|Aaron Evans
|1
|0.1
|Parthib Gogoi
|1
|0.1
|Гастаньяга Йон
|0
|0
|Gurjinder Kumar
|0
|0
|Imran Khan
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедия Эду
|2
|1
|Redeem Tlang
|2
|0
|Anwar Ali
|2
|0
|Вальенте Марк
|1
|0
|Фернандес Брэндон
|1
|0
|Сингх Дхирадж
|1
|0
|Noah Sadaoui
|1
|0
|Ayush Chhetri
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастаньяга Йон
|3
|0
|Michael Jakobsen II
|2
|0
|Mohammed Irshad
|2
|0
|Mashoor Thangalakath
|2
|0
|Aaron Evans
|1
|0
|Gani Nigam
|1
|0
|Joe Zoherliana
|1
|0
|Rochharzela Rochharzela
|1
|0
|Gaurav Bora
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Mirshad Michu
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Нортист Юнайтед
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
Гоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
18
Волевые поражения
4
0
Гоа
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Нортист Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
18
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
2
67%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
4
22%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
2
11%
31-45
3
33%
5
28%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
7
41%
5
56%
76-90
Пропущено
12
26
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 10
1
8%
5
19%
1-15
2
17%
3
12%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
4
33%
5
19%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
1
8%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0
Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2
Результаты матчей
Гоа
Нортист Юнайтед
Точный счет
3:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
3:7
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
3:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
3:7
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Гоа
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
14
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
64
19
37
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|6.
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|7.
|4
|2
|0
|2
|2 - 2
|6
|8.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|10.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|11.
|5
|0
|0
|5
|5 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|10.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|11.
|5
|0
|0
|5
|3 - 8
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (2)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|5 (3)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (2)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|АТК
|Хэмилл Брендан
|3