Тур: 18. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
1:0
4' ПенальтиТоррегросса Эрнесто
13' Желтая карточкаУар Матье
2:0
20' ГолГлиоцци Этторе
28' Желтая карточкаАдорни Давиде
45' Желтая карточкаКарачич Фран
Ход матча
4'
13'
20'
28'
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.42 Победа «Пизы»
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клотет Пеп
История личных встреч
Пиза
Брешия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.6
1.17
Среднее время на гол
150
77
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.18
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
82
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|6 (2)
|0.33
|Торрегросса Эрнесто
|5 (3)
|0.28
|Моруцан Олимпиу
|4 (1)
|0.22
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0.17
|Туре Идрисса
|2
|0.11
|Канестрелли Симоне
|2
|0.11
|Трамони Маттео
|1
|0.06
|Ионице Артур
|1
|0.06
|Барба Федерико
|1
|0.06
|Беруатто Пьетро
|1
|0.06
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.06
|Трамони Лисандру
|1
|0.06
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|5
|0.28
|Бьянки Флавио
|4 (1)
|0.22
|Ндой Эмануэле
|2
|0.11
|Морео Стефано
|2
|0.11
|Олзер Джакомо
|2
|0.11
|Галацци Николас
|1
|0.06
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.06
|Кистана Андреа
|1
|0.06
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.06
|Карачич Фран
|0
|0
|Бизоли Димитри
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрези Артуро
|6
|1
|Марин Мариус
|7
|0
|Беруатто Пьетро
|5
|0
|Ионице Артур
|2
|1
|Рус Адриан
|2
|1
|Барба Федерико
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Сибилли Джузеппе
|3
|0
|Мастину Джузеппе
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Адорни Давиде
|5
|0
|Ндой Эмануэле
|4
|0
|Карачич Фран
|4
|0
|Мангравити Массимилиано
|4
|0
|Ван Де Лои Томми
|3
|0
|Уар Матье
|3
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Лабойко Якуб
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Брешия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
2
5
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
8
10
Пиза
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Брешия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
10
15
Голы по времени матча
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
5
36%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
6
67%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
13%
3
21%
1-15
3
38%
2
14%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
38%
2
14%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
8%
3
30%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
5
38%
1
10%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
9%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Забито
27
19
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
2
7%
3
16%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
6
22%
4
21%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
9
33%
7
37%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
11%
5
23%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
5
26%
4
18%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
4
21%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1
Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4
Брешия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0
Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1
Результаты матчей
Пиза
Брешия
Точный счет
0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Пиза
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
53
36
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
36
26
36
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
134
89
512
611
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|2.
|17
|10
|2
|5
|29 - 16
|32
|3.
|17
|7
|8
|2
|29 - 17
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|18 - 13
|27
|5.
|2:0
|18
|6
|8
|4
|28 - 20
|26
|6.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|7.
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|8.
|0:2
|18
|6
|6
|6
|19 - 24
|24
|9.
|17
|5
|8
|4
|19 - 22
|23
|10.
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|11.
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|17
|6
|3
|8
|25 - 27
|21
|13.
|17
|5
|6
|6
|16 - 17
|21
|14.
|17
|5
|5
|7
|16 - 20
|20
|15.
|17
|5
|4
|8
|20 - 24
|19
|16.
|17
|4
|7
|6
|13 - 20
|19
|17.
|17
|3
|8
|6
|20 - 22
|17
|18.
|17
|4
|5
|8
|16 - 27
|17
|19.
|17
|3
|7
|7
|17 - 27
|16
|20.
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 12
|15
|7.
|0:2
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|8.
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|11.
|8
|2
|5
|1
|15 - 10
|11
|12.
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|13.
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|15.
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|16.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|17.
|8
|2
|4
|2
|7 - 10
|10
|18.
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|19.
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|3.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|9 - 7
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|13.
|2:0
|9
|1
|6
|2
|12 - 12
|9
|14.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|16.
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|17.
|8
|0
|6
|2
|6 - 10
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|5 - 17
|6
|19.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
|20.
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|6 (1)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|6
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6