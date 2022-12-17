ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Пиза
2:0
Первый тайм: 45+'
Брешия
0'
1:0
4' Пенальти
Торрегросса Эрнесто
13' Желтая карточка
Уар Матье
2:0
20' Гол
Глиоцци Этторе
28' Желтая карточка
Адорни Давиде
45' Желтая карточка
Карачич Фран

Ход матча

4'
Торрегросса Эрнесто
1:0
13'
 
Уар Матье
20'
Глиоцци Этторе
(Моруцан Олимпиу)
2:0
26'
 
Папетти Андреа
Кистана Андреа
28'
 
Адорни Давиде
45'
 
Карачич Фран

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Брешия
2.23
3.00
3.05
Все Коэффициенты
22
Ливьери
Алессандро
33
Калабрези
Артуро
6
Херманнссон
Хьёртур
93
Барба
Федерико
7
Юрешкин
Роко
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
80
Моруцан
Олимпиу
9
Глиоцци
Этторе
10
Торрегросса
Эрнесто
12
Леццерини
Лука
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
4
Адорни
Давиде
3
Уар
Матье
5
Ван
Де
Лои
Томми
7
Вивиани
Федерико
21
Лабойко
Якуб
9
Морео
Стефано
11
Айе
Флориан
6
Галацци
Николас
Пиза
4-3-1-2
Брешия
4-3-3

История личных встреч

Пиза
Брешия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:4
СB
0:0
СB
0:1
СB
4:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
К
0:2
СB
0:1
СB
4:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.6
1.17

Среднее время на гол

150
77

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.18
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
82

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 6 (2) 0.33
Торрегросса Эрнесто 5 (3) 0.28
Моруцан Олимпиу 4 (1) 0.22
Мазуччи Гаэтано 3 0.17
Туре Идрисса 2 0.11
Канестрелли Симоне 2 0.11
Трамони Маттео 1 0.06
Ионице Артур 1 0.06
Барба Федерико 1 0.06
Беруатто Пьетро 1 0.06
Сибилли Джузеппе 1 0.06
Трамони Лисандру 1 0.06
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 5 0.28
Бьянки Флавио 4 (1) 0.22
Ндой Эмануэле 2 0.11
Морео Стефано 2 0.11
Олзер Джакомо 2 0.11
Галацци Николас 1 0.06
Бертаньоли Массимо 1 0.06
Кистана Андреа 1 0.06
Мангравити Массимилиано 1 0.06
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 6 1
Марин Мариус 7 0
Беруатто Пьетро 5 0
Ионице Артур 2 1
Рус Адриан 2 1
Барба Федерико 3 0
Надь Адам 3 0
Сибилли Джузеппе 3 0
Мастину Джузеппе 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Николас Андраде 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Туре Идрисса 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 5 0
Адорни Давиде 5 0
Ндой Эмануэле 4 0
Карачич Фран 4 0
Мангравити Массимилиано 4 0
Ван Де Лои Томми 3 0
Уар Матье 3 0
Кистана Андреа 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Папетти Андреа 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Галацци Николас 2 0
Леццерини Лука 0 1
Вивиани Федерико 1 0
Бизоли Димитри 1 0
Морео Стефано 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Бьянки Флавио 1 0

Результаты матчей

Пиза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Брешия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
5
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

8
10
Пиза
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Брешия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

10
15

Голы по времени матча

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
5
36%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
4
29%
6
67%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
13%
3
21%
1-15
3
38%
2
14%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
38%
2
14%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
8%
3
30%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
5
38%
1
10%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
9%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Забито

27
19
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
2
7%
3
16%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
6
22%
4
21%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
9
33%
7
37%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
11%
5
23%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
5
26%
4
18%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
4
21%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1
Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4
Брешия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0
Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1

Результаты матчей

Пиза
Брешия

Точный счет

0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Пиза
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
5
3
1.5
3
6
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
2
6
3
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
5
12
6
11
2.5
1
16
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 11 3 3 25 - 10 36
2.
Реджина
 17 10 2 5 29 - 16 32
3.
Бари
 17 7 8 2 29 - 17 29
4.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
5.
Пиза
 2:0 18 6 8 4 28 - 20 26
6.
Тернана
 17 7 5 5 20 - 18 26
7.
Парма
 17 7 5 5 23 - 17 26
8.
Брешия
 0:2 18 6 6 6 19 - 24 24
9.
Зюйдтироль
 17 5 8 4 19 - 22 23
10.
Асколи
 17 5 7 5 21 - 21 22
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Модена
 17 6 3 8 25 - 27 21
13.
Беневенто
 17 5 6 6 16 - 17 21
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
16.
Читтаделла
 17 4 7 6 13 - 20 19
17.
СПАЛ
 17 3 8 6 20 - 22 17
18.
Козенца
 17 4 5 8 16 - 27 17
19.
Комо
 17 3 7 7 17 - 27 16
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Пиза
 2:0 9 5 2 2 16 - 8 17
3.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
4.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
6.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
7.
Брешия
 0:2 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
12.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
13.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
14.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
15.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
18.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 8 3 3 2 11 - 9 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
10.
Модена
 9 3 1 5 11 - 16 10
11.
Парма
 8 2 4 2 9 - 7 10
12.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
13.
Пиза
 2:0 9 1 6 2 12 - 12 9
14.
Брешия
 0:2 9 2 3 4 9 - 16 9
15.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
19.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
20.
Комо
 8 0 4 4 8 - 17 4
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Пиза Глиоцци Этторе 6 (1)
Кальяри Лападула Джанлука 6
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Модена Читтадини Джорджо 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Брешия
2.23
3.00
3.05
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Где смотреть матч Пиза 2:0 Брешия онлайн

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