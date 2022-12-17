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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Пиза
3:0
Конец матча
Брешия
0'
1:0
4' Пенальти
Торрегросса Эрнесто
13' Желтая карточка
Уар Матье
2:0
20' Гол
Глиоцци Этторе
28' Желтая карточка
Адорни Давиде
45' Желтая карточка
Карачич Фран
58' Желтая карточка
Калабрези Артуро
63' Вторая желтая карточка
Адорни Давиде
65' Желтая карточка
Олзер Джакомо
3:0
85' Гол
Глиоцци Этторе
90'+4

Ход матча

4'
Торрегросса Эрнесто
1:0
13'
 
Уар Матье
20'
Глиоцци Этторе
(Моруцан Олимпиу)
2:0
26'
 
Папетти Андреа
Кистана Андреа
28'
 
Адорни Давиде
45'
 
Карачич Фран
58'
Калабрези Артуро
 
61'
 
Олзер Джакомо
Айе Флориан
61'
 
Бьянки Флавио
Галацци Николас
63'
 
Адорни Давиде
65'
 
Мангравити Массимилиано
Морео Стефано
65'
 
Олзер Джакомо
71'
Эштевеш Томаш
Юрешкин Роко
 
71'
Мастину Джузеппе
Надь Адам
 
79'
Мазуччи Гаэтано
Торрегросса Эрнесто
 
79'
Трамони Маттео
Моруцан Олимпиу
 
83'
Де Витис Алессандро
Туре Идрисса
 
85'
Глиоцци Этторе
3:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 389 Количество передач 322
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
22
Ливьери
Алессандро
33
Калабрези
Артуро
6
Херманнссон
Хьёртур
93
Барба
Федерико
7
Юрешкин
Роко
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
80
Моруцан
Олимпиу
9
Глиоцци
Этторе
10
Торрегросса
Эрнесто
12
Леццерини
Лука
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
4
Адорни
Давиде
3
Уар
Матье
5
Ван
Де
Лои
Томми
7
Вивиани
Федерико
21
Лабойко
Якуб
9
Морео
Стефано
11
Айе
Флориан
6
Галацци
Николас
Пиза
4-3-1-2
Брешия
4-3-3

История личных встреч

Пиза
Брешия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:4
СB
0:0
СB
0:1
СB
4:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
К
0:2
СB
0:1
СB
4:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.6
1.17

Среднее время на гол

150
77

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.18
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
82

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 7 (2) 0.39
Торрегросса Эрнесто 5 (3) 0.28
Моруцан Олимпиу 4 (1) 0.22
Мазуччи Гаэтано 3 0.17
Туре Идрисса 2 0.11
Канестрелли Симоне 2 0.11
Трамони Маттео 1 0.06
Ионице Артур 1 0.06
Барба Федерико 1 0.06
Беруатто Пьетро 1 0.06
Сибилли Джузеппе 1 0.06
Трамони Лисандру 1 0.06
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 5 0.28
Бьянки Флавио 4 (1) 0.22
Ндой Эмануэле 2 0.11
Морео Стефано 2 0.11
Олзер Джакомо 2 0.11
Галацци Николас 1 0.06
Бертаньоли Массимо 1 0.06
Кистана Андреа 1 0.06
Мангравити Массимилиано 1 0.06
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 7 1
Марин Мариус 7 0
Беруатто Пьетро 5 0
Ионице Артур 2 1
Рус Адриан 2 1
Барба Федерико 3 0
Надь Адам 3 0
Сибилли Джузеппе 3 0
Мастину Джузеппе 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Николас Андраде 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Туре Идрисса 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 6 1
Бенали Ахмед 5 0
Карачич Фран 5 0
Ндой Эмануэле 4 0
Мангравити Массимилиано 4 0
Ван Де Лои Томми 3 0
Уар Матье 3 0
Олзер Джакомо 3 0
Кистана Андреа 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Папетти Андреа 2 0
Галацци Николас 2 0
Леццерини Лука 0 1
Вивиани Федерико 1 0
Бизоли Димитри 1 0
Морео Стефано 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Бьянки Флавио 1 0

Результаты матчей

Пиза
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Брешия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
5
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Брешия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

8
10
Пиза
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Брешия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

10
15

Голы по времени матча

Забито

17
9
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
5
29%
29%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
5
29%
29%
6
67%
76-90

Пропущено

8
17
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
13%
4
24%
1-15
3
38%
3
18%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
38%
3
18%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
8%
3
30%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
5
38%
1
10%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
9%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Забито

30
19
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
3
10%
3
16%
1-15
6
20%
2
11%
16-30
6
20%
4
21%
31-45
1
3%
1
5%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
10
33%
7
37%
76-90

Пропущено

19
25
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
11%
6
24%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
5
26%
4
16%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
4
21%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1
Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4
Брешия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0
Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1

Результаты матчей

Пиза
Брешия

Точный счет

0:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
3
6 раз 33%
1
3 раза 17%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Пиза
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
3
6
4
5
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
9
9
1.5
5
13
7
11
2.5
1
17
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 11 3 3 25 - 10 36
2.
Реджина
 0:0 18 10 3 5 29 - 16 33
3.
Бари
 0:0 18 7 9 2 29 - 17 30
4.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
5.
Пиза
 18 6 8 4 29 - 20 26
6.
Тернана
 17 7 5 5 20 - 18 26
7.
Парма
 17 7 5 5 23 - 17 26
8.
Брешия
 18 6 6 6 19 - 25 24
9.
Зюйдтироль
 17 5 8 4 19 - 22 23
10.
Асколи
 17 5 7 5 21 - 21 22
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Модена
 17 6 3 8 25 - 27 21
13.
Беневенто
 17 5 6 6 16 - 17 21
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
16.
Читтаделла
 17 4 7 6 13 - 20 19
17.
СПАЛ
 17 3 8 6 20 - 22 17
18.
Козенца
 17 4 5 8 16 - 27 17
19.
Комо
 17 3 7 7 17 - 27 16
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Реджина
 0:0 9 5 2 2 19 - 9 17
3.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
5.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
6.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
7.
Брешия
 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Бари
 0:0 8 2 5 1 15 - 10 11
12.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
13.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
14.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
15.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
18.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 0:0 10 5 4 1 14 - 7 19
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 0:0 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 8 3 3 2 11 - 9 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
10.
Модена
 9 3 1 5 11 - 16 10
11.
Парма
 8 2 4 2 9 - 7 10
12.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
13.
Пиза
 9 1 6 2 12 - 12 9
14.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
15.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
19.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
20.
Комо
 8 0 4 4 8 - 17 4
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Кальяри Лападула Джанлука 6
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Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Асколи Гондо Седрик 2 5
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Модена Читтадини Джорджо 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Весь список
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