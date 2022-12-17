Тур: 15.
0'
1' Желтая карточкаАмбарцумян Оганес
10' Желтая карточкаУорис Маджид
0:0
11' Не забитый пенальтиМаркиньос XXIII
1:0
29' Гол в свои воротаАроян Вараздат
Ход матча
10'
11'
0:0
29'
1:0
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Блум ДанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Элиа МариосНападающий
-
55 Carlos Dias
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Франсиско Муньос Хиско
История личных встреч
АПОЭЛ
Анортосис
36 матчей
75%
25%
27 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.6%
55.6%
13.8%
11 побед 20 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.9%
36.1%
23 победы 13 ничьих 0 побед
28 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 18 ничьих 15 побед
Второй тайм
60.7%
39.3%
0 побед 17 ничьих 11 побед
64 матча
42.2%
29.7%
28.1%
27 побед 19 ничьих 18 побед
Первый тайм
17.2%
59.4%
23.4%
11 побед 38 ничьих 15 побед
Второй тайм
35.9%
46.9%
17.2%
23 победы 30 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.26
1.09
Среднее время на гол
71
82
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.06
0.74
Среднее время на гол
84
121
Всего голов
74
59
Голов в среднем за матч
1.16
0.92
Тотал матчей
2.5
55
Больше 86%
Меньше 14%
9
41
Больше 64%
Меньше 36%
23
21
Больше 33%
Меньше 67%
43
7
Больше 11%
Меньше 89%
57
4
Больше 6%
Меньше 94%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
Среднее время на гол
77
97
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|5 (3)
|0.33
|Сушич Матео
|3
|0.2
|Эфрем Георгиос
|2
|0.13
|Блум Данни
|2
|0.13
|Костадинов Георги
|2
|0.13
|Донис Анастасиос
|2
|0.13
|Креспо Хосе
|1
|0.07
|Двали Лаша
|1
|0.07
|Квилитая Георгий
|1
|0.07
|Сарфо Кингсли
|1
|0.07
|Сациас Яннис
|1
|0.07
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|4
|0.27
|Байшиньу Марку
|1
|0.07
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.07
|Ароян Вараздат
|1
|0.07
|Кику Франсишку
|1
|0.07
|Варда Амр
|1
|0.07
|Хрисостому Андреас
|1
|0.07
|Сабо Эрик
|1 (1)
|0.07
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|4
|1
|Креспо Хосе
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Шебаке Иссам
|3
|0
|Маркиньос XXIII
|2
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Далсью
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|6
|0
|Ароян Вараздат
|4
|0
|Сабо Эрик
|3
|0
|Коррейя Андерсон
|3
|0
|Антониадес Мариос
|1
|1
|Уорис Маджид
|2
|0
|Амбарцумян Оганес
|2
|0
|Антониу Минас
|2
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Панчеон Джейсон
|1
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Анортосис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
3
АПОЭЛ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Анортосис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
13
5
АПОЭЛ
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Анортосис
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
14
8
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
13
5
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
15%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Пропущено
3
10
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
1
10%
76-90
Забито
21
13
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
14%
2
15%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
33%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
7
33%
3
23%
76-90
Пропущено
5
17
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
1
20%
5
29%
29%
31-45
1
20%
3
18%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
1
20%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пафос - АПОЭЛ 1:2 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 АПОЭЛ - Омония 4:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1
АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1
Анортосис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 Пафос - Анортосис 1:0
Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0
Результаты матчей
АПОЭЛ
Анортосис
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
77
410
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|11
|3
|1
|22 - 5
|36
|2.
|15
|11
|1
|3
|26 - 10
|34
|3.
|14
|9
|4
|1
|30 - 8
|31
|4.
|15
|9
|4
|2
|28 - 11
|31
|5.
|14
|7
|4
|3
|13 - 10
|25
|6.
|15
|7
|1
|7
|23 - 18
|22
|7.
|0:1
|15
|6
|1
|8
|15 - 19
|19
|8.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|13 - 18
|18
|9.
|14
|5
|3
|6
|11 - 11
|18
|10.
|14
|4
|3
|7
|10 - 23
|15
|11.
|15
|3
|2
|10
|10 - 21
|11
|12.
|15
|3
|2
|10
|9 - 22
|11
|13.
|1:0
|15
|3
|1
|11
|8 - 25
|10
|14.
|15
|1
|6
|8
|10 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|17 - 3
|22
|2.
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|4.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|9 - 2
|15
|5.
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|7.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|9.
|1:0
|8
|3
|0
|5
|6 - 15
|9
|10.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|13.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|14.
|7
|1
|0
|6
|3 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|3.
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|7.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|8.
|0:1
|8
|3
|0
|5
|7 - 8
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|10.
|7
|1
|2
|4
|3 - 15
|5
|11.
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|7
|0
|2
|5
|5 - 18
|2
|14.
|1:0
|7
|0
|1
|6
|2 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|7
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|6
Тайм-аут
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