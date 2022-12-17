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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 15.
АПОЭЛ
1:0
Перерыв
Анортосис
0'
1' Желтая карточка
Амбарцумян Оганес
10' Желтая карточка
Уорис Маджид
0:0
11' Не забитый пенальти
Маркиньос XXIII
1:0
29' Гол в свои ворота
Ароян Вараздат

Ход матча

1'
 
Амбарцумян Оганес
10'
 
Уорис Маджид
11'
Маркиньос XXIII
0:0
29'
Ароян Вараздат
1:0
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Анортосис
3.70
1.57
5.55
Все Коэффициенты
АПОЭЛ
Анортосис

История личных встреч

АПОЭЛ
Анортосис

36 матчей

75%
25%
27 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.6%
55.6%
13.8%
11 побед 20 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.9%
36.1%
23 победы 13 ничьих 0 побед

28 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 18 ничьих 15 побед

Второй тайм

60.7%
39.3%
0 побед 17 ничьих 11 побед

64 матча

42.2%
29.7%
28.1%
27 побед 19 ничьих 18 побед

Первый тайм

17.2%
59.4%
23.4%
11 побед 38 ничьих 15 побед

Второй тайм

35.9%
46.9%
17.2%
23 победы 30 ничьих 11 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
1:1
К
1:0
ПД
4:1
К
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
1:3
К
1:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ТМС
1:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
4:0
ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
3:3
К
2:0
ПД
1:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
8:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
К
0:2
ПД
3:0
ПД
1:1
К
0:0
ПД
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.26
1.09

Среднее время на гол

71
82

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.06
0.74

Среднее время на гол

84
121

Всего голов

74
59

Голов в среднем за матч

1.16
0.92

Тотал матчей

2.5
55
Больше 86%
Меньше 14%
9
41
Больше 64%
Меньше 36%
23
21
Больше 33%
Меньше 67%
43
7
Больше 11%
Меньше 89%
57
4
Больше 6%
Меньше 94%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
1
Больше 2%
Меньше 98%
63

Среднее время на гол

77
97

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 5 (3) 0.33
Сушич Матео 3 0.2
Эфрем Георгиос 2 0.13
Блум Данни 2 0.13
Костадинов Георги 2 0.13
Донис Анастасиос 2 0.13
Креспо Хосе 1 0.07
Двали Лаша 1 0.07
Квилитая Георгий 1 0.07
Сарфо Кингсли 1 0.07
Сациас Яннис 1 0.07
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 4 0.27
Байшиньу Марку 1 0.07
Амбарцумян Оганес 1 0.07
Ароян Вараздат 1 0.07
Кику Франсишку 1 0.07
Варда Амр 1 0.07
Хрисостому Андреас 1 0.07
Сабо Эрик 1 (1) 0.07

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 4 1
Креспо Хосе 2 1
Даушвили Муртаз 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Квилитая Георгий 3 0
Шебаке Иссам 3 0
Маркиньос XXIII 2 0
Эфрем Георгиос 1 0
Сушич Матео 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Двали Лаша 1 0
Костадинов Георги 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Далсью 1 0
Каро Андреас 1 0
Rafael Moreira 1 0
Сациас Яннис 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варда Амр 6 0
Ароян Вараздат 4 0
Сабо Эрик 3 0
Коррейя Андерсон 3 0
Антониадес Мариос 1 1
Уорис Маджид 2 0
Амбарцумян Оганес 2 0
Антониу Минас 2 0
Иоанну Михалис 2 0
Нинга Казимир 2 0
Панчеон Джейсон 1 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Кику Франсишку 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Радонич Деян 1 0
Хрисостому Андреас 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Анортосис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
3
АПОЭЛ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Анортосис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

13
5
АПОЭЛ
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Анортосис
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

14
8

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

13
5
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
15%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Пропущено

3
10
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
1
10%
76-90

Забито

21
13
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
14%
2
15%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
33%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
7
33%
3
23%
76-90

Пропущено

5
17
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
1
20%
5
29%
29%
31-45
1
20%
3
18%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
1
20%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пафос - АПОЭЛ 1:2 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 АПОЭЛ - Омония 4:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1
АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1
Анортосис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 Пафос - Анортосис 1:0
Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0

Результаты матчей

АПОЭЛ
Анортосис

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 15 11 3 1 22 - 5 36
2.
АЕК Ларнака
 15 11 1 3 26 - 10 34
3.
Пафос
 14 9 4 1 30 - 8 31
4.
Арис Лимассол
 15 9 4 2 28 - 11 31
5.
Аполлон
 14 7 4 3 13 - 10 25
6.
Омония
 15 7 1 7 23 - 18 22
7.
Неа Саламина
 0:1 15 6 1 8 15 - 19 19
8.
Анортосис
 0:1 15 5 3 7 13 - 18 18
9.
АЕЛ Лимаcсол
 14 5 3 6 11 - 11 18
10.
Кармиотисса
 14 4 3 7 10 - 23 15
11.
Докса Катокопия
 15 3 2 10 10 - 21 11
12.
Эносис
 15 3 2 10 9 - 22 11
13.
Акритас Хлоракас
 1:0 15 3 1 11 8 - 25 10
14.
Олимпиакос Никосия
 15 1 6 8 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 8 7 1 0 17 - 3 22
2.
Омония
 7 6 0 1 18 - 4 18
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
АПОЭЛ
 1:0 8 4 3 1 9 - 2 15
5.
Аполлон
 7 4 1 2 7 - 6 13
6.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
7.
Неа Саламина
 0:1 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Кармиотисса
 7 3 1 3 7 - 8 10
9.
Акритас Хлоракас
 1:0 8 3 0 5 6 - 15 9
10.
Анортосис
 0:1 7 2 2 3 7 - 8 8
11.
Эносис
 8 2 2 4 6 - 8 8
12.
АЕЛ Лимаcсол
 7 2 1 4 4 - 7 7
13.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
14.
Докса Катокопия
 7 1 0 6 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Арис Лимассол
 8 6 2 0 14 - 2 20
3.
Пафос
 7 4 3 0 16 - 5 15
4.
АЕК Ларнака
 7 4 0 3 9 - 7 12
5.
Аполлон
 7 3 3 1 6 - 4 12
6.
АЕЛ Лимаcсол
 7 3 2 2 7 - 4 11
7.
Анортосис
 0:1 8 3 1 4 6 - 10 10
8.
Неа Саламина
 0:1 8 3 0 5 7 - 8 9
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Кармиотисса
 7 1 2 4 3 - 15 5
11.
Омония
 8 1 1 6 5 - 14 4
12.
Эносис
 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 1:0 7 0 1 6 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 6
Неа Саламина Манджек Жорж 7
Пафос Кане Мамаду 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 6
Весь список
Тайм-аут
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Ароян Вараздат уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    11'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Маркиньос XXIII пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    10'
    Уорис Маджид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Амбарцумян Оганес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Анортосис
3.70
1.57
5.55
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