Тур: 15.
0'
1' Желтая карточкаАмбарцумян Оганес
10' Желтая карточкаУорис Маджид
0:0
11' Не забитый пенальтиМаркиньос XXIII
1:0
29' Гол в свои воротаАроян Вараздат
53' Желтая карточкаКорреа Павлос
58' Желтая карточкаАртиматас Костакис
77' Желтая карточкаПанчеон Джейсон
79' Желтая карточкаМаркиньос XXIII
84' Желтая карточкаСациас Яннис
90'+5
Ход матча
10'
11'
0:0
29'
1:0
53'
77'
79'
84'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Блум ДанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Элиа МариосНападающий
-
55 Carlos Dias
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Франсиско Муньос Хиско
История личных встреч
АПОЭЛ
Анортосис
36 матчей
75%
25%
27 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.6%
55.6%
13.8%
11 побед 20 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.9%
36.1%
23 победы 13 ничьих 0 побед
28 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 18 ничьих 15 побед
Второй тайм
60.7%
39.3%
0 побед 17 ничьих 11 побед
64 матча
42.2%
29.7%
28.1%
27 побед 19 ничьих 18 побед
Первый тайм
17.2%
59.4%
23.4%
11 побед 38 ничьих 15 побед
Второй тайм
35.9%
46.9%
17.2%
23 победы 30 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.26
1.09
Среднее время на гол
71
82
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.06
0.74
Среднее время на гол
84
121
Всего голов
74
59
Голов в среднем за матч
1.16
0.92
Тотал матчей
2.5
55
Больше 86%
Меньше 14%
9
41
Больше 64%
Меньше 36%
23
21
Больше 33%
Меньше 67%
43
7
Больше 11%
Меньше 89%
57
4
Больше 6%
Меньше 94%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
Среднее время на гол
77
97
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|5 (3)
|0.33
|Сушич Матео
|3
|0.2
|Эфрем Георгиос
|2
|0.13
|Блум Данни
|2
|0.13
|Костадинов Георги
|2
|0.13
|Донис Анастасиос
|2
|0.13
|Креспо Хосе
|1
|0.07
|Двали Лаша
|1
|0.07
|Квилитая Георгий
|1
|0.07
|Сарфо Кингсли
|1
|0.07
|Сациас Яннис
|1
|0.07
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|4
|0.27
|Байшиньу Марку
|1
|0.07
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.07
|Ароян Вараздат
|1
|0.07
|Кику Франсишку
|1
|0.07
|Варда Амр
|1
|0.07
|Хрисостому Андреас
|1
|0.07
|Сабо Эрик
|1 (1)
|0.07
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|4
|1
|Креспо Хосе
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Шебаке Иссам
|3
|0
|Маркиньос XXIII
|3
|0
|Сациас Яннис
|2
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Далсью
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|6
|0
|Ароян Вараздат
|4
|0
|Сабо Эрик
|3
|0
|Коррейя Андерсон
|3
|0
|Антониадес Мариос
|1
|1
|Панчеон Джейсон
|2
|0
|Уорис Маджид
|2
|0
|Амбарцумян Оганес
|2
|0
|Артиматас Костакис
|2
|0
|Антониу Минас
|2
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Корреа Павлос
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Анортосис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
4
АПОЭЛ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Анортосис
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
13
5
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Анортосис
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
14
9
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
1
33%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
13
5
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
15%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Пропущено
3
10
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
1
10%
76-90
Забито
21
14
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
3
14%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
7
33%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
7
33%
3
21%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
2
33%
3
18%
16-30
1
17%
5
29%
29%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
1
17%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пафос - АПОЭЛ 1:2 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 АПОЭЛ - Омония 4:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1
АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1
Анортосис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 Пафос - Анортосис 1:0
Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0
Результаты матчей
АПОЭЛ
Анортосис
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
26
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
78
411
213
114
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|6