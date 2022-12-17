Тур: 18. Стадион: Оресте Гранильо.
0'
24' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
26' Желтая карточкаМайер Жан
45' Желтая карточкаБелломо Никола
Ход матча
26'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
37
Майер
Жан
18
Каприле
Элия
93
Mehdi
Dorval
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
-
93 Mehdi DorvalЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Реджина
Бари
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|5
|0.28
|Менез Жереми
|4
|0.22
|Канотто Луиджи
|4
|0.22
|Эрнани Азеведо
|4 (3)
|0.22
|Ривас Ригоберто
|2
|0.11
|Пьероцци Никколо
|2
|0.11
|Гальоло Риккардо
|2
|0.11
|Гори Габриэле
|2
|0.11
|Майер Жан
|1
|0.06
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.06
|Льотти Даниэле
|1
|0.06
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.06
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|9 (2)
|0.5
|Фолоруншо Майкл
|5
|0.28
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|0.28
|Шедлер Орельен
|2
|0.11
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.11
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.11
|Майта Маттиа
|1
|0.06
|Белломо Никола
|1
|0.06
|Сальседо Эдди
|1
|0.06
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Бенедетти Леонардо
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальоло Риккардо
|5
|0
|Ционек Тьяго
|3
|1
|Майер Жан
|4
|0
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Фаббиан Джованни
|4
|0
|Менез Жереми
|3
|0
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Коломби Симоне
|2
|0
|Канотто Луиджи
|2
|0
|Эрнани Азеведо
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|8
|0
|Майелло Раффаэле
|5
|1
|Фолоруншо Майкл
|6
|0
|Майта Маттиа
|5
|0
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Пучино Раффаэле
|2
|1
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Малламо Алессандро
|3
|0
|Белломо Никола
|1
|1
|Антенуччи Мирко
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Бенедетти Леонардо
|1
|0
|Каприле Элия
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Хеддира Валид
|1
|0
Результаты матчей
Реджина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
4
Реджина
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Бари
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
10
14
Реджина
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Бари
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
14
18
Голы по времени матча
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
16%
3
21%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
3
16%
4
29%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
20%
3
21%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
5
45%
76-90
Забито
29
28
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
5
17%
6
21%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
5
17%
5
18%
61-75
5
17%
6
21%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
2
13%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2
Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0
Бари
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1
Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0
Результаты матчей
Реджина
Бари
Точный счет
3:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Реджина
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
71
44
44
26
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
107
89
512
413
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|2.
|0:0
|18
|10
|3
|5
|29 - 16
|33
|3.
|0:0
|18
|7
|9
|2
|29 - 17
|30
|4.
|17
|7
|6
|4
|18 - 13
|27
|5.
|18
|6
|8
|4
|29 - 20
|26
|6.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|7.
|17
|7
|5
|5
|23 - 17
|26
|8.
|18
|6
|6
|6
|19 - 25
|24
|9.
|17
|5
|8
|4
|19 - 22
|23
|10.
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|11.
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|17
|6
|3
|8
|25 - 27
|21
|13.
|17
|5
|6
|6
|16 - 17
|21
|14.
|17
|5
|5
|7
|16 - 20
|20
|15.
|17
|5
|4
|8
|20 - 24
|19
|16.
|17
|4
|7
|6
|13 - 20
|19
|17.
|17
|3
|8
|6
|20 - 22
|17
|18.
|17
|4
|5
|8
|16 - 27
|17
|19.
|17
|3
|7
|7
|17 - 27
|16
|20.
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|19 - 9
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 12
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|8.
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|11.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|15 - 10
|11
|12.
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|13.
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|15.
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|16.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|17.
|8
|2
|4
|2
|7 - 10
|10
|18.
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|19.
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|3.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|9 - 7
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|13.
|9
|1
|6
|2
|12 - 12
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|16.
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|17.
|8
|0
|6
|2
|6 - 10
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|5 - 17
|6
|19.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
|20.
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|6
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6