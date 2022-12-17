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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Реджина
0:0
Конец матча
Бари
0'
24' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
26' Желтая карточка
Майер Жан
45' Желтая карточка
Белломо Никола
49' Желтая карточка
Майта Маттиа
71' Желтая карточка
Пучино Раффаэле
90'+7

Ход матча

24'
 
Ди Чезаре Валерио
26'
Майер Жан
 
45'
 
Белломо Никола
46'
Гори Габриэле
Менез Жереми
 
49'
 
Майта Маттиа
60'
 
Малламо Алессандро
Белломо Никола
60'
 
Пучино Раффаэле
Mehdi Dorval
69'
 
Сальседо Эдди
Ботта Рубен
69'
 
Шедлер Орельен
Антенуччи Мирко
69'
Чичерелли Эмануэле
Ривас Ригоберто
 
71'
 
Пучино Раффаэле
78'
Льотти Даниэле
Майер Жан
 
79'
Кризетиг Лоренцо
Фаббиан Джованни
 
84'
Риччи Федерико
Канотто Луиджи
 
90'
 
Канджано Джанмарко
Бенедетти Леонардо

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 389 Количество передач 409
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
3
Ционек
Тьяго
23
Кампорезе
Микеле
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
37
Майер
Жан
20
Эрнани
Азеведо
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
18
Каприле
Элия
93
Mehdi
Dorval
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
27
Маццотта
Антонио
4
Майта
Маттиа
63
Белломо
Никола
80
Бенедетти
Леонардо
10
Ботта
Рубен
90
Фолоруншо
Майкл
7
Антенуччи
Мирко
Реджина
4-3-3
Бари
4-3-2-1

История личных встреч

Реджина
Бари

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СC
1:1
СC
1:1
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
0:1
СB
2:1
СB
3:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 5 0.28
Менез Жереми 4 0.22
Канотто Луиджи 4 0.22
Эрнани Азеведо 4 (3) 0.22
Ривас Ригоберто 2 0.11
Пьероцци Никколо 2 0.11
Гальоло Риккардо 2 0.11
Гори Габриэле 2 0.11
Майер Жан 1 0.06
Кризетиг Лоренцо 1 0.06
Льотти Даниэле 1 0.06
Ломбарди Алессандро 1 0.06
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 9 (2) 0.5
Фолоруншо Майкл 5 0.28
Антенуччи Мирко 5 (1) 0.28
Шедлер Орельен 2 0.11
Ботта Рубен 2 (1) 0.11
Ди Чезаре Валерио 2 0.11
Майта Маттиа 1 0.06
Белломо Никола 1 0.06
Сальседо Эдди 1 0.06
Риччи Джакомо 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Бенедетти Леонардо 0 0
Mehdi Dorval 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальоло Риккардо 5 0
Ционек Тьяго 3 1
Майер Жан 4 0
Пьероцци Никколо 4 0
Фаббиан Джованни 4 0
Менез Жереми 3 0
Кризетиг Лоренцо 2 0
Коломби Симоне 2 0
Канотто Луиджи 2 0
Эрнани Азеведо 2 0
Равалья Федерико 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Оби Джоэл 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 8 0
Майелло Раффаэле 5 1
Майта Маттиа 6 0
Фолоруншо Майкл 6 0
Пучино Раффаэле 3 1
Риччи Джакомо 3 1
Белломо Никола 2 1
Д'Эррико Андреа 3 0
Малламо Алессандро 3 0
Антенуччи Мирко 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Викари Франческо 1 0
Сетер Дамир 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Бенедетти Леонардо 1 0
Каприле Элия 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Хеддира Валид 1 0

Результаты матчей

Реджина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
4
Реджина
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Бари
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

10
14
Реджина
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Бари
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

14
18

Голы по времени матча

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
16%
3
21%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
3
16%
4
29%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
20%
3
21%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
5
45%
76-90

Забито

29
28
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
5
17%
6
21%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
5
17%
5
18%
61-75
5
17%
6
21%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
2
13%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2
Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0
Бари
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1
Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0

Результаты матчей

Реджина
Бари

Точный счет

3:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Реджина
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
7
2
1.5
4
4
4
5
2.5
2
6
1
8
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
4
6
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
10
8
1.5
8
10
5
13
2.5
4
14
1
17
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 11 3 3 25 - 10 36
2.
Реджина
 18 10 3 5 29 - 16 33
3.
Бари
 18 7 9 2 29 - 17 30
4.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
5.
Пиза
 18 6 8 4 29 - 20 26
6.
Тернана
 17 7 5 5 20 - 18 26
7.
Парма
 17 7 5 5 23 - 17 26
8.
Брешия
 18 6 6 6 19 - 25 24
9.
Зюйдтироль
 17 5 8 4 19 - 22 23
10.
Асколи
 17 5 7 5 21 - 21 22
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Модена
 17 6 3 8 25 - 27 21
13.
Беневенто
 17 5 6 6 16 - 17 21
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
16.
Читтаделла
 17 4 7 6 13 - 20 19
17.
СПАЛ
 17 3 8 6 20 - 22 17
18.
Козенца
 17 4 5 8 16 - 27 17
19.
Комо
 17 3 7 7 17 - 27 16
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
3.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
5.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
6.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
7.
Брешия
 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
12.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
13.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
14.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
15.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
18.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 8 3 3 2 11 - 9 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
10.
Модена
 9 3 1 5 11 - 16 10
11.
Парма
 8 2 4 2 9 - 7 10
12.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
13.
Пиза
 9 1 6 2 12 - 12 9
14.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
15.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
19.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
20.
Комо
 8 0 4 4 8 - 17 4
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Кальяри Лападула Джанлука 6
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Асколи Гондо Седрик 2 5
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Модена Читтадини Джорджо 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    50'
    Белломо Никола получил желтую карточку от судьи
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