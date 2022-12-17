Тур: 18. Стадион: Оресте Гранильо.
0'
24' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
26' Желтая карточкаМайер Жан
45' Желтая карточкаБелломо Никола
49' Желтая карточкаМайта Маттиа
71' Желтая карточкаПучино Раффаэле
90'+7
Ход матча
26'
45'
49'
71'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
389 Количество передач 409
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
37
Майер
Жан
18
Каприле
Элия
93
Mehdi
Dorval
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
-
93 Mehdi DorvalЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Реджина
Бари
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|5
|0.28
|Менез Жереми
|4
|0.22
|Канотто Луиджи
|4
|0.22
|Эрнани Азеведо
|4 (3)
|0.22
|Ривас Ригоберто
|2
|0.11
|Пьероцци Никколо
|2
|0.11
|Гальоло Риккардо
|2
|0.11
|Гори Габриэле
|2
|0.11
|Майер Жан
|1
|0.06
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.06
|Льотти Даниэле
|1
|0.06
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.06
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|9 (2)
|0.5
|Фолоруншо Майкл
|5
|0.28
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|0.28
|Шедлер Орельен
|2
|0.11
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.11
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.11
|Майта Маттиа
|1
|0.06
|Белломо Никола
|1
|0.06
|Сальседо Эдди
|1
|0.06
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Бенедетти Леонардо
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальоло Риккардо
|5
|0
|Ционек Тьяго
|3
|1
|Майер Жан
|4
|0
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Фаббиан Джованни
|4
|0
|Менез Жереми
|3
|0
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Коломби Симоне
|2
|0
|Канотто Луиджи
|2
|0
|Эрнани Азеведо
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|8
|0
|Майелло Раффаэле
|5
|1
|Майта Маттиа
|6
|0
|Фолоруншо Майкл
|6
|0
|Пучино Раффаэле
|3
|1
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Белломо Никола
|2
|1
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Малламо Алессандро
|3
|0
|Антенуччи Мирко
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Бенедетти Леонардо
|1
|0
|Каприле Элия
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Хеддира Валид
|1
|0
Результаты матчей
Реджина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
4
Реджина
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Бари
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
10
14
Реджина
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Бари
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
14
18
Голы по времени матча
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
16%
3
21%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
3
16%
4
29%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
20%
3
21%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
5
45%
76-90
Забито
29
28
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
5
17%
6
21%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
5
17%
5
18%
61-75
5
17%
6
21%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
2
13%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2
Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0
Бари
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1
Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0
Результаты матчей
Реджина
Бари
Точный счет
3:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Реджина
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
72
44
45
26
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
36
46
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
108
810
513
414
117
216
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|6
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6