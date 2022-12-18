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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
1:0
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
1:0
5' Гол
Прийович Александар
33' Желтая карточка
Мрчела Томислав
55' Желтая карточка
Имаи Томоки
66' Желтая карточка
Nicolas Milanovic
88' Желтая карточка
Клеур Габриэль
90'+5
1
Янг
Джейми
27
Тратт
Джейкоб
6
Имаи
Томоки
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
8
Уэлс
Лаклан
88
Килкенни
Нил
7
Думбия
Тонго
26
Nicolas
Milanovic
14
Троизи
Джеймс
99
Прийович
Александар
20
Лоуренс
Томас
2
Клеур
Габриэль
5
Мрчела
Томислав
6
Фильо
Марсело
3
Траоре
Адама
III
26
Боррьелло
Брендон
8
Божанич
Оливер
17
Амальфитано
Ромен
28
Ньювенхоф
Калем
11
Крпич
Сулейман
23
Нгбакото
Йени
Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

3:2
0:1
5:0
0:1
5:3
1:1
2:1

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.29
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

39
70

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 2 0.29
Nicolas Milanovic 2 0.29
Пэйн Коннор 1 0.14
Килкенни Нил 1 0.14
Рисдон Джош 1 0.14
Диаманти Алессандро 1 0.14
Тратт Джейкоб 1 0.14
Уэлс Лаклан 1 0.14
Троизи Джеймс 0 0
Benjamin Garuccio 0 0
Уэнзел-Холлс Дилан 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крпич Сулейман 2 0.33
Боррьелло Брендон 1 0.17
Амальфитано Ромен 1 0.17
Мрчела Томислав 1 0.17
Клеур Габриэль 0 0
Фильо Марсело 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 5 0
Лакруа Лео 3 1
Nicolas Milanovic 3 0
Топор-Стэнли Николай 1 1
Троизи Джеймс 2 0
Килкенни Нил 1 0
Луштица Стивен 1 0
Пэйн Коннор 1 0
Имаи Томоки 1 0
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боррьелло Брендон 3 0
Мрчела Томислав 3 0
Клеур Габриэль 3 0
Амальфитано Ромен 2 0
Нинкович Милош 1 0
Фильо Марсело 1 0
Крпич Сулейман 1 0
Траоре Адама III 1 0
Наджарин Рами 1 0
Ньювенхоф Калем 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Вестерн Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

3
4
Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
9%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
20%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
3
23%
2
40%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2
Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
1
5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Макартур
 7 3 2 2 10 - 10 11
3.
Централ Кост Маринерс
 6 3 1 2 14 - 10 10
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 1 2 5 - 5 10
5.
Веллингтон Феникс
 7 2 3 2 15 - 13 9
6.
Сидней
 5 2 1 2 11 - 10 7
7.
Вестерн Юнайтед
 7 2 1 4 10 - 14 7
8.
Брисбен Роар
 5 1 3 1 2 - 3 6
9.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Перт Глори
 7 2 0 5 6 - 12 6
11.
Аделаида Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 12 - 8 8
2.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 9 - 3 7
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Централ Кост Маринерс
 4 2 0 2 9 - 8 6
7.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Перт Глори
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брисбен Роар
 3 0 2 1 0 - 2 2
11.
Сидней
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сидней
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Макартур
 4 1 2 1 5 - 7 5
4.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 3 4
7.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Перт Глори
 6 1 0 5 4 - 11 3
10.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
11.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 3 - 5 1
12.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Централ Кост Маринерс Силвера Самуэл 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Нун Крэйг 4
Аделаида Юнайтед Alexandar Popovic 4
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Мрчела Томислав получил желтую карточку от судьи
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