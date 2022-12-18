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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Макартур
1:0
Конец матча
Перт Глори
0'
14' Желтая карточка
Ускок Томислав
64' Желтая карточка
Беккас Кирин
1:0
71' Гол
Арабули Бачана
90'+6
12
Курто
Филип
44
Миллар
Мэттью
5
Аспропотамитис
Джонатан
13
Вуйица
Иван
99
Арзани
Дэниел
35
Туре
Альхассан
11
Беккас
Кирин
6
Ускок
Томислав
7
Да
Силва
Даниэль
9
Арабули
Бачана
10
Давила
Улисес
33
Редди
Лиэм
37
Jacob
Muir
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
10
Хелифи
Салим
14
Клисби
Джек
7
Уильямс
Райан
8
Амини
Мустафа
6
Макинефф
Аарон
16
Keegan
Jelacic
18
David
Williams
III
Макартур
Перт Глори

История личных встреч

Макартур
Перт Глори

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

4:2
0:1
1:1
0:0
2:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lachlan Rose 2 0.29
Миллар Мэттью 2 0.29
Арзани Дэниел 1 0.14
Туре Альхассан 1 0.14
Арабули Бачана 1 0.14
Аспропотамитис Джонатан 1 0.14
Anthony Carter 1 0.14
Jed Drew 1 0.14
Нун Крэйг 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giordano Colli 2 0.29
Макинефф Аарон 2 (1) 0.29
Уильямс Райан 1 0.14
Клисби Джек 1 0.14
Keegan Jelacic 0 0
Jacob Muir 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нун Крэйг 4 0
Аспропотамитис Джонатан 2 1
Ускок Томислав 3 0
Беккас Кирин 2 0
Миллар Мэттью 2 0
Арзани Дэниел 2 0
Скотадис Джерри 2 0
Давила Улисес 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Суман Николас 1 0
Туре Альхассан 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Райан 3 0
Амини Мустафа 2 0
Данкан Закари 2 0
Биверс Марк 1 0
Лахман Даррил 1 0
Хелифи Салим 1 0
Ben Azubel 1 0
Luke Bodnar 1 0
Matthew Hatch 1 0
Joseph Forde 1 0

Результаты матчей

Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
2
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Перт Глори
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
2
Макартур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Перт Глори
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
4
36%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
86%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
6
60%
2
17%
61-75
1
10%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3
Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2
Перт Глори
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0

Результаты матчей

Макартур
Перт Глори

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Макартур
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
3
1.5
1
5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Макартур
 7 3 2 2 10 - 10 11
3.
Централ Кост Маринерс
 6 3 1 2 14 - 10 10
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 1 2 5 - 5 10
5.
Веллингтон Феникс
 7 2 3 2 15 - 13 9
6.
Сидней
 5 2 1 2 11 - 10 7
7.
Вестерн Юнайтед
 7 2 1 4 10 - 14 7
8.
Брисбен Роар
 5 1 3 1 2 - 3 6
9.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Перт Глори
 7 2 0 5 6 - 12 6
11.
Аделаида Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 12 - 8 8
2.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 9 - 3 7
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Централ Кост Маринерс
 4 2 0 2 9 - 8 6
7.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Перт Глори
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брисбен Роар
 3 0 2 1 0 - 2 2
11.
Сидней
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сидней
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Макартур
 4 1 2 1 5 - 7 5
4.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 3 4
7.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Перт Глори
 6 1 0 5 4 - 11 3
10.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
11.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 3 - 5 1
12.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Централ Кост Маринерс Силвера Самуэл 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Нун Крэйг 4
Аделаида Юнайтед Alexandar Popovic 4
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      14'
      Ускок Томислав получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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