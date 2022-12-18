Тур: 8. Стадион: Кэмпбеллтаун.
1:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаУскок Томислав
64' Желтая карточкаБеккас Кирин
1:0
71' ГолАрабули Бачана
90'+6
Ход матча
14'
64'
71'
1:0
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
11
Беккас
Кирин
33
Редди
Лиэм
37
Jacob
Muir
10
Хелифи
Салим
14
Клисби
Джек
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Jed Drew
-
-
-
Главный тренер: Dwight Yorke
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
-
37 Jacob MuirЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хелифи СалимЗащитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Остлер ТрентНападающий
-
11 Ben AzubelНападающий
-
-
13 Cameron Cook
-
36 Joseph Forde
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Макартур
Перт Глори
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lachlan Rose
|2
|0.29
|Миллар Мэттью
|2
|0.29
|Арзани Дэниел
|1
|0.14
|Туре Альхассан
|1
|0.14
|Арабули Бачана
|1
|0.14
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.14
|Anthony Carter
|1
|0.14
|Jed Drew
|1
|0.14
|Нун Крэйг
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giordano Colli
|2
|0.29
|Макинефф Аарон
|2 (1)
|0.29
|Уильямс Райан
|1
|0.14
|Клисби Джек
|1
|0.14
|Keegan Jelacic
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нун Крэйг
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|2
|1
|Ускок Томислав
|3
|0
|Беккас Кирин
|2
|0
|Миллар Мэттью
|2
|0
|Арзани Дэниел
|2
|0
|Скотадис Джерри
|2
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Суман Николас
|1
|0
|Туре Альхассан
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Райан
|3
|0
|Амини Мустафа
|2
|0
|Данкан Закари
|2
|0
|Биверс Марк
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|Luke Bodnar
|1
|0
|Matthew Hatch
|1
|0
|Joseph Forde
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Перт Глори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
2
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Перт Глори
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
2
Макартур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Перт Глори
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
6
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
4
36%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
86%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
10%
1
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
6
60%
2
17%
61-75
1
10%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3
Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2
Перт Глори
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0
Результаты матчей
Макартур
Перт Глори
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Макартур
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
33
13
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
25
16
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Веллингтон Феникс
|Уэйн Бен
|3
|Централ Кост Маринерс
|Силвера Самуэл
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Нун Крэйг
|4
|Аделаида Юнайтед
|Alexandar Popovic
|4
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 2