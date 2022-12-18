Тур: 18. Стадион: Альберто Бралья.
0'
0:0
8' Не забитый пенальтиДьяв Давиде
0:1
22' ГолАкампора Дженнаро
30' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
37' Желтая карточкаДжерли Фабио
1:1
44' ГолДьяв Давиде
68' Желтая карточкаВивиани Маттиа
90'+6
Ход матча
8'
0:0
22'
37'
44'
1:1
68'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
416 Количество передач 457
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
16
Джерли
Фабио
99
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|6 (1)
|0.33
|Бонфанти Николас
|5
|0.28
|Фальчинелли Диего
|4
|0.22
|Тремолада Лука
|3 (1)
|0.17
|Antonio Pergreffi
|2
|0.11
|Маньино Лука
|2
|0.11
|Армеллино Марко
|1
|0.06
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.06
|Джерли Фабио
|0
|0
|Paulo Dentello
|0
|0
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форте Франческо
|3
|0.17
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.17
|Импрота Риккардо
|2
|0.11
|Акампора Дженнаро
|2
|0.11
|Фариас Диего
|1
|0.06
|Тельо Андрес
|1
|0.06
|Леверб Максим
|1
|0.06
|Пастина Кристиан
|1
|0.06
|Куцупиас Илиас
|1
|0.06
|Капеллини Риккардо
|1
|0.06
|Чано Камилло
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Читтадини Джорджо
|8
|0
|Дьяв Давиде
|6
|1
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Джерли Фабио
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Армеллино Марко
|2
|0
|Копполаро Мауро
|2
|0
|Tomasso Silvestri
|2
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Ренцетти Франческо
|1
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Riccardo Gagno
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карич Нермин
|6
|0
|Пастина Кристиан
|4
|1
|Куцупиас Илиас
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|Тельо Андрес
|4
|0
|Леверб Максим
|4
|0
|Фулон Дам
|4
|0
|Вивиани Маттиа
|4
|0
|Глик Камил
|3
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Фариас Диего
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|0
|1
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Кубица Кшиштоф
|1
|0
Результаты матчей
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Беневенто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
5
Модена
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Беневенто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
6
5
Модена
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Беневенто
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
11
10
Голы по времени матча
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
3
50%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
1
9%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
5
45%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
5
31%
3
27%
76-90
Забито
25
16
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
1
4%
1
6%
1-15
6
24%
3
19%
16-30
5
20%
4
25%
31-45
4
16%
3
19%
46-60
5
20%
2
13%
61-75
4
16%
3
19%
76-90
Пропущено
29
19
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
2
7%
3
16%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
7
24%
2
11%
31-45
3
10%
5
26%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
8
28%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2
Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1
Беневенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2
СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1
Результаты матчей
Модена
Беневенто
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Тоталы голов в матче
Модена
Беневенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
36
27
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
45
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
711
513
315
216
117
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|6 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6