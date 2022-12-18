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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Модена
1:1
Конец матча
Беневенто
0'
0:0
8' Не забитый пенальти
Дьяв Давиде
0:1
22' Гол
Акампора Дженнаро
30' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
37' Желтая карточка
Джерли Фабио
1:1
44' Гол
Дьяв Давиде
68' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
90'+6

Ход матча

8'
Дьяв Давиде
0:0
22'
0:1
Акампора Дженнаро
30'
 
Акампора Дженнаро
37'
Джерли Фабио
 
44'
Дьяв Давиде
(Тремолада Лука)
1:1
46'
 
Сими Нванкво
Форте Франческо
46'
 
Вивиани Маттиа
Скьяттарелла Паскуале
64'
Бонфанти Николас
Фальчинелли Диего
 
68'
 
Вивиани Маттиа
71'
 
Кубица Кшиштоф
Тельо Андрес
72'
Гарджуло Марио
Маньино Лука
 
82'
Ренцетти Франческо
Понси Фабио
 
89'
 
Весели Фредерик
Эль-Кауакиби Хамза
90'
 
Фулон Дам
Машанджело Эдоардо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 416 Количество передач 457
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
26
Riccardo
Gagno
57
Копполаро
Мауро
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
3
Понси
Фабио
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
21
Армеллино
Марко
10
Тремолада
Лука
11
Фальчинелли
Диего
99
Дьяв
Давиде
21
Палеари
Альберто
2
Эль-Кауакиби
Хамза
15
Глик
Камил
96
Капеллини
Риккардо
5
Машанджело
Эдоардо
4
Акампора
Дженнаро
27
Скьяттарелла
Паскуале
7
Карич
Нермин
16
Импрота
Риккардо
8
Тельо
Андрес
88
Форте
Франческо
Модена
4-3-2-1
Беневенто
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 6 (1) 0.33
Бонфанти Николас 5 0.28
Фальчинелли Диего 4 0.22
Тремолада Лука 3 (1) 0.17
Antonio Pergreffi 2 0.11
Маньино Лука 2 0.11
Армеллино Марко 1 0.06
Марсура Давиде 1 (1) 0.06
Джерли Фабио 0 0
Paulo Dentello 0 0
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 3 0.17
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.17
Импрота Риккардо 2 0.11
Акампора Дженнаро 2 0.11
Фариас Диего 1 0.06
Тельо Андрес 1 0.06
Леверб Максим 1 0.06
Пастина Кристиан 1 0.06
Куцупиас Илиас 1 0.06
Капеллини Риккардо 1 0.06
Чано Камилло 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Читтадини Джорджо 8 0
Дьяв Давиде 6 1
Antonio Pergreffi 4 0
Джерли Фабио 3 0
Маньино Лука 3 0
Панада Симоне 3 0
Тремолада Лука 2 0
Фальчинелли Диего 2 0
Марсура Давиде 2 0
Армеллино Марко 2 0
Копполаро Мауро 2 0
Tomasso Silvestri 2 0
Shady Oukhadda 2 0
Ренцетти Франческо 1 0
Де Майо Себастьян 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Paulo Dentello 1 0
Riccardo Gagno 1 0
Мости Никола 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Edoardo Duca 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карич Нермин 6 0
Пастина Кристиан 4 1
Куцупиас Илиас 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Акампора Дженнаро 4 0
Тельо Андрес 4 0
Леверб Максим 4 0
Фулон Дам 4 0
Вивиани Маттиа 4 0
Глик Камил 3 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Фариас Диего 2 0
Форте Франческо 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 1
Импрота Риккардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Летиция Гаэтано 1 0
Палеари Альберто 1 0
Кубица Кшиштоф 1 0

Результаты матчей

Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Беневенто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
5
Модена
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Беневенто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

6
5
Модена
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Беневенто
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

11
10

Голы по времени матча

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
3
50%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
1
9%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
5
45%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
5
31%
3
27%
76-90

Забито

25
16
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
1
4%
1
6%
1-15
6
24%
3
19%
16-30
5
20%
4
25%
31-45
4
16%
3
19%
46-60
5
20%
2
13%
61-75
4
16%
3
19%
76-90

Пропущено

29
19
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
2
7%
3
16%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
7
24%
2
11%
31-45
3
10%
5
26%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
8
28%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2
Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1
Беневенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2
СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1

Результаты матчей

Модена
Беневенто

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Модена
Беневенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
2
7
2
7
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
3
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
6
7
11
1.5
5
13
3
15
2.5
2
16
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 11 3 3 25 - 10 36
2.
Реджина
 18 10 3 5 29 - 16 33
3.
Бари
 18 7 9 2 29 - 17 30
4.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
5.
Тернана
 18 7 5 6 20 - 21 26
6.
Зюйдтироль
 18 6 8 4 21 - 22 26
7.
Пиза
 18 6 8 4 29 - 20 26
8.
Парма
 18 7 5 6 23 - 18 26
9.
Асколи
 18 6 7 5 24 - 22 25
10.
Брешия
 18 6 6 6 19 - 25 24
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Беневенто
 18 5 7 6 17 - 18 22
13.
Модена
 18 6 4 8 26 - 28 22
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
СПАЛ
 18 4 8 6 21 - 22 20
16.
Комо
 18 4 7 7 20 - 27 19
17.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
18.
Читтаделла
 18 4 7 7 13 - 22 19
19.
Козенца
 18 4 5 9 17 - 30 17
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
3.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
5.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
6.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
7.
Брешия
 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
9.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
10.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
11.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
13.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
14.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 9 3 1 5 11 - 16 10
11.
Парма
 8 2 4 2 9 - 7 10
12.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
13.
Пиза
 9 1 6 2 12 - 12 9
14.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
15.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
16.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
17.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
18.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
19.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
20.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Асколи Гондо Седрик 2 5
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Модена Читтадини Джорджо 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
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