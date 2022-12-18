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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Читтаделла
0:2
Конец матча
Зюйдтироль
0'
5' Желтая карточка
Данци Андреа
20' Вторая желтая карточка
Данци Андреа
0:1
29' Гол
Николусси Кавилья Ханс
34' Желтая карточка
Giovanni Zaro
0:2
45' Гол
Raphael Odogwu
56' Желтая карточка
Висентин Сантьяго
71' Желтая карточка
Берра Филиппо
81' Желтая карточка
Пертиконе Романо
84' Желтая карточка
Мастрантонио Валерио
90' Желтая карточка
Daniele Casiraghi
90'+11
36
Кастари
Элхан
16
Вита
Алессио
2
Пертиконе
Романо
6
Висентин
Сантьяго
84
Кассандро
Томмазо
20
Каррьеро
Джузеппе
72
Данци
Андреа
23
Бранка
Симоне
10
Антонуччи
Мирко
7
Эмбало
Карлос
90
Асенсио
Рауль
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
2
Берра
Филиппо
18
Ровер
Маттео
21
Fabian
Tait
14
Николусси
Кавилья
Ханс
7
Сьега
Николас
9
Маццокки
Симоне
90
Raphael
Odogwu
Читтаделла
4-3-1-2
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

Читтаделла
Зюйдтироль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:1
ЛП
2:3
ЛП
2:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
38

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 5 0.28
Беретта Джакомо 2 0.11
Бальдини Энрико 2 (1) 0.11
Асенсио Рауль 2 (1) 0.11
Andrea Magrassi 1 0.06
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Вита Алессио 0 0
Данци Андреа 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 6 0.33
Ровер Маттео 4 (2) 0.22
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.11
Giovanni Zaro 2 0.11
Маццокки Симоне 2 0.11
Николусси Кавилья Ханс 2 0.11
Де Коль Филиппо 1 0.06
Карретта Мирко 1 0.06
Fabian Tait 1 0.06
Белардинелли Лука 0 0
Маркони Микеле 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данци Андреа 3 2
Бранка Симоне 4 1
Пертиконе Романо 5 0
Каррьеро Джузеппе 5 0
Висентин Сантьяго 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Ignacio Lores 4 0
Тункара Мамаду 4 0
Мастрантонио Валерио 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Паван Никола 3 0
Фраре Доменико 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Кастари Элхан 2 0
Антонуччи Мирко 2 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovanni Zaro 5 0
Marco Curto 3 1
Берра Филиппо 4 0
Помпетти Марко 4 0
Мазиелло Андреа 3 0
Fabian Tait 3 0
Де Коль Филиппо 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Daniele Casiraghi 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Ровер Маттео 2 0
Маркони Микеле 1 0
Крочата Джованни 1 0
Белардинелли Лука 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
3
Читтаделла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Зюйдтироль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

4
10
Читтаделла
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Зюйдтироль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

6
13

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
15%
5
42%
61-75
5
38%
1
8%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
50%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
4
40%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Забито

12
22
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
9 Не забивали 4
1
8%
2
9%
1-15
2
17%
6
27%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
5
42%
1
5%
61-75
2
17%
7
32%
76-90

Пропущено

23
21
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
4%
2
10%
1-15
6
26%
1
5%
16-30
3
13%
6
29%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
4
17%
7
33%
61-75
7
30%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1
Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2
Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2

Результаты матчей

Читтаделла
Зюйдтироль

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
14
4
2
16
1.5
7
11
1
17
2.5
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 11 3 3 25 - 10 36
2.
Реджина
 18 10 3 5 29 - 16 33
3.
Бари
 18 7 9 2 29 - 17 30
4.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
5.
Тернана
 18 7 5 6 20 - 21 26
6.
Зюйдтироль
 18 6 8 4 21 - 22 26
7.
Пиза
 18 6 8 4 29 - 20 26
8.
Парма
 18 7 5 6 23 - 18 26
9.
Асколи
 18 6 7 5 24 - 22 25
10.
Брешия
 18 6 6 6 19 - 25 24
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Беневенто
 18 5 7 6 17 - 18 22
13.
Модена
 18 6 4 8 26 - 28 22
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
СПАЛ
 18 4 8 6 21 - 22 20
16.
Комо
 18 4 7 7 20 - 27 19
17.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
18.
Читтаделла
 18 4 7 7 13 - 22 19
19.
Козенца
 18 4 5 9 17 - 30 17
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
3.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
5.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
6.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
7.
Брешия
 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
9.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
10.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
11.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
13.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
14.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 9 3 1 5 11 - 16 10
11.
Парма
 8 2 4 2 9 - 7 10
12.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
13.
Пиза
 9 1 6 2 12 - 12 9
14.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
15.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
16.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
17.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
18.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
19.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
20.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Асколи Гондо Седрик 2 5
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Модена Читтадини Джорджо 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Весь список
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    • 46'
      Каррьеро Джузеппе уходит с поля. Паван Никола выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Raphael Odogwu бьет в цель!
    • Желтая карточка
      34'
      Giovanni Zaro получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Fabian Tait сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Николусси Кавилья Ханс бьет в цель!
    • 20'
      Данци Андреа получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      5'
      Данци Андреа получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Читтаделла 0:2 Зюйдтироль онлайн

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