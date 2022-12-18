Тур: 18. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
0:2
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаДанци Андреа
20' Вторая желтая карточкаДанци Андреа
0:1
29' ГолНиколусси Кавилья Ханс
34' Желтая карточкаGiovanni Zaro
0:2
45' ГолRaphael Odogwu
56' Желтая карточкаВисентин Сантьяго
71' Желтая карточкаБерра Филиппо
81' Желтая карточкаПертиконе Романо
84' Желтая карточкаМастрантонио Валерио
90' Желтая карточкаDaniele Casiraghi
90'+11
Ход матча
5'
20'
29'
34'
45'
0:2
71'
81'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 6
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
453 Количество передач 350
-
58 Владение мячом, % 42
16
Вита
Алессио
72
Данци
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Вита АлессиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Читтаделла
Зюйдтироль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
2.33
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
38
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|5
|0.28
|Беретта Джакомо
|2
|0.11
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.11
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.11
|Andrea Magrassi
|1
|0.06
|Бранка Симоне
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
|Данци Андреа
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|6
|0.33
|Ровер Маттео
|4 (2)
|0.22
|Daniele Casiraghi
|2 (2)
|0.11
|Giovanni Zaro
|2
|0.11
|Маццокки Симоне
|2
|0.11
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0.11
|Де Коль Филиппо
|1
|0.06
|Карретта Мирко
|1
|0.06
|Fabian Tait
|1
|0.06
|Белардинелли Лука
|0
|0
|Маркони Микеле
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данци Андреа
|3
|2
|Бранка Симоне
|4
|1
|Пертиконе Романо
|5
|0
|Каррьеро Джузеппе
|5
|0
|Висентин Сантьяго
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Ignacio Lores
|4
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Мастрантонио Валерио
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Паван Никола
|3
|0
|Фраре Доменико
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Кастари Элхан
|2
|0
|Антонуччи Мирко
|2
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Маттиоли Алессандро
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovanni Zaro
|5
|0
|Marco Curto
|3
|1
|Берра Филиппо
|4
|0
|Помпетти Марко
|4
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Fabian Tait
|3
|0
|Де Коль Филиппо
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Daniele Casiraghi
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Ровер Маттео
|2
|0
|Маркони Микеле
|1
|0
|Крочата Джованни
|1
|0
|Белардинелли Лука
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
2
3
Читтаделла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Зюйдтироль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
4
10
Читтаделла
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Зюйдтироль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
6
13
Голы по времени матча
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
15%
5
42%
61-75
5
38%
1
8%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
50%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
4
40%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Забито
12
22
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
9 Не забивали 4
1
8%
2
9%
1-15
2
17%
6
27%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
5
42%
1
5%
61-75
2
17%
7
32%
76-90
Пропущено
23
21
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
4%
2
10%
1-15
6
26%
1
5%
16-30
3
13%
6
29%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
4
17%
7
33%
61-75
7
30%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1
Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2
Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2
Результаты матчей
Читтаделла
Зюйдтироль
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
81
18
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
144
216
711
117
117
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|6 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6