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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Парма
0:1
Конец матча
СПАЛ
0'
0:1
19' Гол
Рабби Симоне
30' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
48' Желтая карточка
Осорио Йордан
65' Желтая карточка
Валенти Лаутаро
67' Желтая карточка
Далле Мура Кристиан
72' Желтая карточка
Эстевес Науэль
75' Желтая карточка
Зом Симон
78' Желтая карточка
Альфонсо Энрико
80' Желтая карточка
Фьордализо Алессандро
84' Желтая карточка
Мурджа Алессандро
90' Желтая карточка
Трипальделли Алессандро
90'+8
22
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
4
Болог
Ботонд
30
Валенти
Лаутаро
24
Юрич
Станко
16
Бернабе
Адриан
8
Эстевес
Науэль
98
Ман
Деннис
10
Васкес
Франко
11
Тутино
Дженнаро
1
Альфонсо
Энрико
27
Педа
Патрик
6
Меккарьелло
Бьяджо
4
Далле
Мура
Кристиан
24
Дикманн
Лоренцо
21
Селия
Раффаэле
16
Вальцания
Лука
5
Эспозито
Сальваторе
23
Мурджа
Алессандро
99
Рабби
Симоне
37
Майстро
Фабио
Парма
4-3-3
СПАЛ
3-5-2

История личных встреч

Парма
СПАЛ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

СB
4:0
СB
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.22
Ман Деннис 4 (1) 0.22
Дель Прато Энрико 3 0.17
Михэйлэ Валентин 2 0.11
Камара Дрисса 2 0.11
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.11
Васкес Франко 1 (1) 0.06
Эстевес Науэль 1 0.06
Валенти Лаутаро 1 0.06
Бенедычак Адриан 1 0.06
Остерволде Джейден 1 0.06
Бонни Анж-Йоан 1 0.06
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 4 0.22
Ла Мантия Андреа 4 0.22
Майстро Фабио 3 0.17
Эспозито Сальваторе 2 0.11
Меккарьелло Бьяджо 2 0.11
Рабби Симоне 2 0.11
Дикманн Лоренцо 1 0.06
Финотто Маттиа 1 0.06
Педа Патрик 1 0.06
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Тунёв Георгий 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Станко 7 0
Остерволде Джейден 5 1
Antoine Hainaut 3 1
Васкес Франко 4 0
Эстевес Науэль 4 0
Дель Прато Энрико 3 0
Валенти Лаутаро 3 0
Кулибали Войо 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Осорио Йордан 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Зом Симон 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Чичисола Леандро 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Ман Деннис 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Болог Ботонд 1 0
Alessandro Circati 1 0
СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 7 0
Педа Патрик 3 2
Меккарьелло Бьяджо 4 1
Дикманн Лоренцо 5 0
Эспозито Сальваторе 5 0
Далле Мура Кристиан 5 0
Ла Мантия Андреа 4 0
Вальцания Лука 4 0
Альфонсо Энрико 3 0
Дзанеллато Никколо 3 0
Трипальделли Алессандро 3 0
Селия Раффаэле 3 0
Matteo Arena 1 1
Мончини Габриэле 2 0
Фьордализо Алессандро 2 0
Рабби Симоне 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Варньер Марко 1 0
Майстро Фабио 1 0

Результаты матчей

Парма
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
СПАЛ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
6
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
СПАЛ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
9

Волевые поражения

9
9
Парма
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
СПАЛ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

14
15

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
7%
1
14%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
9%
3
30%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
11%
4
29%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
3
43%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Забито

23
21
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
2
9%
5
24%
1-15
5
22%
4
19%
16-30
6
26%
2
10%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
2
9%
4
19%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
1
6%
3
14%
1-15
6
33%
2
9%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
4
22%
5
23%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
3
17%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2
Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0 Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0
СПАЛ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
СПАЛ - Палермо 1:1 Перуджа - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Модена 2:3 Брешия - СПАЛ 2:0
СПАЛ - Беневенто 1:2 Тернана - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 СПАЛ - Козенца 5:0 Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0

Результаты матчей

Парма
СПАЛ

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Парма
СПАЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
5
1.5
3
6
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
5
3
5
1.5
2
7
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
6
8
10
1.5
5
13
3
15
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 11 3 3 25 - 10 36
2.
Реджина
 18 10 3 5 29 - 16 33
3.
Бари
 18 7 9 2 29 - 17 30
4.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
5.
Тернана
 18 7 5 6 20 - 21 26
6.
Зюйдтироль
 18 6 8 4 21 - 22 26
7.
Пиза
 18 6 8 4 29 - 20 26
8.
Парма
 18 7 5 6 23 - 18 26
9.
Асколи
 18 6 7 5 24 - 22 25
10.
Брешия
 18 6 6 6 19 - 25 24
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Беневенто
 18 5 7 6 17 - 18 22
13.
Модена
 18 6 4 8 26 - 28 22
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
СПАЛ
 18 4 8 6 21 - 22 20
16.
Комо
 18 4 7 7 20 - 27 19
17.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
18.
Читтаделла
 18 4 7 7 13 - 22 19
19.
Козенца
 18 4 5 9 17 - 30 17
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
3.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
5.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
6.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
7.
Брешия
 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
9.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
10.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
11.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
13.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
14.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 9 3 1 5 11 - 16 10
11.
Парма
 8 2 4 2 9 - 7 10
12.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
13.
Пиза
 9 1 6 2 12 - 12 9
14.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
15.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
16.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
17.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
18.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
19.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
20.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Асколи Гондо Седрик 2 5
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Модена Читтадини Джорджо 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
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