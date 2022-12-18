Тур: 18. Стадион: Эннио Тардини.
0'
0:1
19' ГолРабби Симоне
30' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
48' Желтая карточкаОсорио Йордан
65' Желтая карточкаВаленти Лаутаро
67' Желтая карточкаДалле Мура Кристиан
72' Желтая карточкаЭстевес Науэль
75' Желтая карточкаЗом Симон
78' Желтая карточкаАльфонсо Энрико
80' Желтая карточкаФьордализо Алессандро
84' Желтая карточкаМурджа Алессандро
90' Желтая карточкаТрипальделли Алессандро
90'+8
Ход матча
19'
0:1
48'
55'
65'
72'
75'
78'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
17 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
468 Количество передач 337
-
59 Владение мячом, % 41
24
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
-
20 Matteo Prati
-
18 Matteo Arena
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
История личных встреч
Парма
СПАЛ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инглезе Роберто
|4
|0.22
|Ман Деннис
|4 (1)
|0.22
|Дель Прато Энрико
|3
|0.17
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.11
|Камара Дрисса
|2
|0.11
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.11
|Васкес Франко
|1 (1)
|0.06
|Эстевес Науэль
|1
|0.06
|Валенти Лаутаро
|1
|0.06
|Бенедычак Адриан
|1
|0.06
|Остерволде Джейден
|1
|0.06
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.06
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|4
|0.22
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.22
|Майстро Фабио
|3
|0.17
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.11
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0.11
|Рабби Симоне
|2
|0.11
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.06
|Финотто Маттиа
|1
|0.06
|Педа Патрик
|1
|0.06
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
|Тунёв Георгий
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Станко
|7
|0
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Antoine Hainaut
|3
|1
|Васкес Франко
|4
|0
|Эстевес Науэль
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|3
|0
|Валенти Лаутаро
|3
|0
|Кулибали Войо
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Осорио Йордан
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Зом Симон
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Чичисола Леандро
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|7
|0
|Педа Патрик
|3
|2
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|1
|Дикманн Лоренцо
|5
|0
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Далле Мура Кристиан
|5
|0
|Ла Мантия Андреа
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Альфонсо Энрико
|3
|0
|Дзанеллато Никколо
|3
|0
|Трипальделли Алессандро
|3
|0
|Селия Раффаэле
|3
|0
|Matteo Arena
|1
|1
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Фьордализо Алессандро
|2
|0
|Рабби Симоне
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
Результаты матчей
Парма
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
СПАЛ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
6
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
СПАЛ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
9
Волевые поражения
9
9
Парма
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
СПАЛ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
14
15
Голы по времени матча
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
7%
1
14%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
9%
3
30%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Забито
9
14
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
11%
4
29%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
3
43%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Забито
23
21
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
2
9%
5
24%
1-15
5
22%
4
19%
16-30
6
26%
2
10%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
2
9%
4
19%
76-90
Пропущено
18
22
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
1
6%
3
14%
1-15
6
33%
2
9%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
4
22%
5
23%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
3
17%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2
Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0 Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0
СПАЛ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
СПАЛ - Палермо 1:1 Перуджа - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Модена 2:3 Брешия - СПАЛ 2:0
СПАЛ - Беневенто 1:2 Тернана - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 СПАЛ - Козенца 5:0 Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0
Результаты матчей
Парма
СПАЛ
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Парма
СПАЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
55
36
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
45
35
27
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
126
810
513
315
216
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|6 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6