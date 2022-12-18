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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Тернана
0:3
Конец матча
Комо
0'
0:1
15' Гол
Кутроне Патрик
24' Желтая карточка
Фавилли Андреа
29' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
48' Желтая карточка
Бинкс Луис
60' Желтая карточка
Дефенди Марино
66' Желтая карточка
Габриеллони Алессандро
0:2
77' Гол
Амброзино Джузеппе
88' Желтая карточка
Каньяно Андреа
0:3
90' Гол
Манкузо Леонардо
90'+6
1
Яннарилли
Энтони
25
Дефенди
Марино
4
Соренсен
Фредерик
13
Мантовани
Валерио
91
Коррадо
Никколо
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
5
Палумбо
Антонио
10
Фалетти
Сесар
17
Фавилли
Андреа
21
Партипило
Антони
1
Гидотти
Симоне
26
Одентал
Кас
23
Скалья
Филиппо
2
Бинкс
Луис
44
Иоанну
Николас
8
Фараго
Паоло
14
Беллемо
Алессандро
21
Арригони
Томмазо
19
Бланко
Алехандро
63
Кутроне
Патрик
9
Габриеллони
Алессандро
Тернана
4-3-1-2
Комо
4-3-1-2

История личных встреч

Тернана
Комо

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:2
СCС
0:3
СB
1:2
СB
4:0
СCA
2:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Партипило Антони 4 0.22
Фавилли Андреа 4 0.22
Палумбо Антонио 2 0.11
Кулибали Мамаду 2 0.11
Фалетти Сесар 2 (2) 0.11
Доннарумма Альфредо 1 0.06
Петтинари Стефано 1 0.06
Ди Таккио Франческо 1 0.06
Соренсен Фредерик 1 0.06
Коррадо Никколо 1 0.06
Моро Рауль 1 0.06
Агацци Давиде 0 0
Дефенди Марино 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Кассата Франческо 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкузо Леонардо 4 0.22
Кутроне Патрик 4 0.22
Черри Альберто 4 (1) 0.22
Бланко Алехандро 2 0.11
Арригони Томмазо 1 0.06
Иоанну Николас 1 0.06
Беллемо Алессандро 1 0.06
Виньяли Лука 1 0.06
Liam Kerrigan2 1 0.06
Амброзино Джузеппе 1 0.06
Чаджиа Мутир 0 0
Фабрегас Сеск 0 0
Париджини Витторио 0 0
Каньяно Андреа 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Таккио Франческо 5 0
Палумбо Антонио 5 0
Партипило Антони 4 0
Фавилли Андреа 4 0
Кассата Франческо 4 0
Кулибали Мамаду 3 0
Диаките Салим 3 0
Соренсен Фредерик 1 1
Пагера Фабрицио 2 0
Агацци Давиде 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Мантовани Валерио 2 0
Дефенди Марино 1 0
Яннарилли Энтони 1 0
Петтинари Стефано 1 0
Капуано Марко 1 0
Гирингелли Лука 1 0
Богдан Лука 1 0
Моро Рауль 1 0
Samuele Spalluto 1 0
Капанни Габриэле 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виньяли Лука 5 0
Бинкс Луис 3 1
Манкузо Леонардо 4 0
Базелли Даниэле 4 0
Арригони Томмазо 2 1
Фабрегас Сеск 3 0
Черри Альберто 3 0
Иоанну Николас 3 0
Беллемо Алессандро 3 0
Каньяно Андреа 3 0
Одентал Кас 3 0
Да Рива Якопо 1 1
Париджини Витторио 2 0
Фараго Паоло 2 0
Иовин Алессио 2 0
Кутроне Патрик 2 0
Бланко Алехандро 2 0
Габриеллони Алессандро 2 0
Скалья Филиппо 1 0
Солини Маттео 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Целехин Энрико 1 0

Результаты матчей

Тернана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Комо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
9
Тернана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Комо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

9
9
Тернана
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Комо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

11
18

Голы по времени матча

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
5
42%
76-90

Пропущено

6
16
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
67%
3
19%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
10 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
6
46%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
6
60%
76-90

Забито

22
21
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
1
5%
5
24%
1-15
3
14%
4
19%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
4
18%
1
5%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
6
27%
5
24%
76-90

Пропущено

19
26
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
3
16%
3
12%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
6
32%
5
19%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
4
21%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1
Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4
Комо
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Комо - Реджина 0:1 Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3 Комо - Бари 1:1
Дженоа - Комо 1:1 Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2

Результаты матчей

Тернана
Комо

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Тернана
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
6
4
14
1.5
5
13
3
15
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 11 3 3 25 - 10 36
2.
Реджина
 18 10 3 5 29 - 16 33
3.
Бари
 18 7 9 2 29 - 17 30
4.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
5.
Тернана
 18 7 5 6 20 - 21 26
6.
Зюйдтироль
 18 6 8 4 21 - 22 26
7.
Пиза
 18 6 8 4 29 - 20 26
8.
Парма
 18 7 5 6 23 - 18 26
9.
Асколи
 18 6 7 5 24 - 22 25
10.
Брешия
 18 6 6 6 19 - 25 24
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Беневенто
 18 5 7 6 17 - 18 22
13.
Модена
 18 6 4 8 26 - 28 22
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
СПАЛ
 18 4 8 6 21 - 22 20
16.
Комо
 18 4 7 7 20 - 27 19
17.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
18.
Читтаделла
 18 4 7 7 13 - 22 19
19.
Козенца
 18 4 5 9 17 - 30 17
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
3.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
5.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
6.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
7.
Брешия
 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
9.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
10.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
11.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
13.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
14.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 9 3 1 5 11 - 16 10
11.
Парма
 8 2 4 2 9 - 7 10
12.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
13.
Пиза
 9 1 6 2 12 - 12 9
14.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
15.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
16.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
17.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
18.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
19.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
20.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Асколи Гондо Седрик 2 5
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Модена Читтадини Джорджо 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
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    • Желтая карточка
      48'
      Луис Бинкс получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Ди Таккио Франческо уходит с поля. Пройетти Маттиа выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Тернана 0:3 Комо онлайн

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