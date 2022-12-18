Тур: 18. Стадион: Либеро Либерати.
0'
0:1
15' ГолКутроне Патрик
24' Желтая карточкаФавилли Андреа
29' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
48' Желтая карточкаБинкс Луис
60' Желтая карточкаДефенди Марино
66' Желтая карточкаГабриеллони Алессандро
0:2
77' ГолАмброзино Джузеппе
88' Желтая карточкаКаньяно Андреа
0:3
90' ГолМанкузо Леонардо
90'+6
Ход матча
15'
24'
48'
60'
77'
88'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
9 Угловые 11
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
444 Количество передач 274
-
62 Владение мячом, % 38
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Моро РаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Racine Ba
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Тернана
Комо
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Партипило Антони
|4
|0.22
|Фавилли Андреа
|4
|0.22
|Палумбо Антонио
|2
|0.11
|Кулибали Мамаду
|2
|0.11
|Фалетти Сесар
|2 (2)
|0.11
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.06
|Петтинари Стефано
|1
|0.06
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.06
|Соренсен Фредерик
|1
|0.06
|Коррадо Никколо
|1
|0.06
|Моро Рауль
|1
|0.06
|Агацци Давиде
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкузо Леонардо
|4
|0.22
|Кутроне Патрик
|4
|0.22
|Черри Альберто
|4 (1)
|0.22
|Бланко Алехандро
|2
|0.11
|Арригони Томмазо
|1
|0.06
|Иоанну Николас
|1
|0.06
|Беллемо Алессандро
|1
|0.06
|Виньяли Лука
|1
|0.06
|Liam Kerrigan2
|1
|0.06
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.06
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Каньяно Андреа
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Таккио Франческо
|5
|0
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Фавилли Андреа
|4
|0
|Кассата Франческо
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|1
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Агацци Давиде
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Мантовани Валерио
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Samuele Spalluto
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виньяли Лука
|5
|0
|Бинкс Луис
|3
|1
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Арригони Томмазо
|2
|1
|Фабрегас Сеск
|3
|0
|Черри Альберто
|3
|0
|Иоанну Николас
|3
|0
|Беллемо Алессандро
|3
|0
|Каньяно Андреа
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Да Рива Якопо
|1
|1
|Париджини Витторио
|2
|0
|Фараго Паоло
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Бланко Алехандро
|2
|0
|Габриеллони Алессандро
|2
|0
|Скалья Филиппо
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Комо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
9
Тернана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Комо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
9
9
Тернана
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Комо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
11
18
Голы по времени матча
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
5
42%
76-90
Пропущено
6
16
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
67%
3
19%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
13
10
10 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
6
46%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
6
60%
76-90
Забито
22
21
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
1
5%
5
24%
1-15
3
14%
4
19%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
4
18%
1
5%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
6
27%
5
24%
76-90
Пропущено
19
26
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
3
16%
3
12%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
6
32%
5
19%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
4
21%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1
Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4
Комо
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Комо - Реджина 0:1 Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3 Комо - Бари 1:1
Дженоа - Комо 1:1 Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2
Результаты матчей
Тернана
Комо
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Тернана
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
18
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
36
36
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
414
513
315
315
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|6 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6