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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Козенца
1:3
Конец матча
Асколи
0'
0:1
17' Гол
Донати Франческо
37' Желтая карточка
Фаласко Никола
70' Желтая карточка
Ларривей Хоакин
70' Желтая карточка
Ла Вардера Сальваторе Дарио
74' Желтая карточка
0:2
89' Гол
Гондо Седрик
1:2
90' Гол
Насти Марко
1:3
90' Гол
Коллоколо Микеле
90'+8

Ход матча

17'
0:1
Донати Франческо
(Дионизи Федерико)
37'
 
Фаласко Никола
46'
 
Simone Giordano
Фаласко Никола
46'
 
Эрамо Мирко
Джоване Самуэль
56'
Massimo Zilli
Бриньола Энрико
 
56'
Ла Вардера Сальваторе Дарио
Pietro Martino
 
62'
 
Адьяпонг Клод
Донати Франческо
70'
Ларривей Хоакин
 
70'
Ла Вардера Сальваторе Дарио
 
72'
Брешанини Марко
Корнвиг Эмиль
 
72'
Д'Урсо Кристиан
Мерола Давиде
 
74'
 
Чичиретти Амато
Дионизи Федерико
74'
 
83'
 
Лунгой Кристофер
Чичиретти Амато
85'
Насти Марко
Флоренци Альдо
 
89'
0:2
Гондо Седрик
(Лунгой Кристофер)
90'
Насти Марко
(Д'Урсо Кристиан)
1:2
90'
1:3
Коллоколо Микеле
(Калигара Фабрицио)

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 6 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 462 Количество передач 327
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
77
Марсон
Леонардо
3
Рисполи
Андреа
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
27
Pietro
Martino
7
Корнвиг
Эмиль
42
Вока
Идриз
34
Флоренци
Альдо
18
Мерола
Давиде
11
Бриньола
Энрико
9
Ларривей
Хоакин
1
Леали
Никола
4
Шимич
Лоренцо
33
Боттегин
Эрик
5
Кваранта
Данило
20
Донати
Франческо
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
32
Джоване
Самуэль
8
Калигара
Фабрицио
15
Гондо
Седрик
9
Дионизи
Федерико
Козенца
4-3-2-1
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Козенца
Асколи

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:3
СB
1:0
СB
2:1
СB
0:3
СB
0:1
СB
3:2
СB
0:0
СB
1:1
К
1:2

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.75
1.6

Среднее время на гол

120
56

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
62

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларривей Хоакин 3 0.17
Д'Урсо Кристиан 2 0.11
Риджионе Микеле 2 0.11
Бриньола Энрико 2 0.11
Флоренци Альдо 2 0.11
Мерони Андреа 1 0.06
Корнвиг Эмиль 1 0.06
Брешанини Марко 1 0.06
Мерола Давиде 1 0.06
Насти Марко 1 0.06
Бутич Карло 1 (1) 0.06
Рисполи Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Pietro Martino 0 0
Massimo Zilli 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 5 (1) 0.28
Дионизи Федерико 4 (1) 0.22
Коллоколо Микеле 3 0.17
Боттегин Эрик 3 0.17
Чичиретти Амато 2 0.11
Шимич Лоренцо 2 0.11
Калигара Фабрицио 1 0.06
Мендеш Педру 1 0.06
Лунгой Кристофер 1 0.06
Донати Франческо 1 0.06
Бюхель Марсель 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Фаласко Никола 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 5 1
Вока Идриз 5 0
Вентури Майкл 5 0
Pietro Martino 3 1
Вяйсянен Саули 4 0
Рисполи Андреа 3 0
Риджионе Микеле 3 0
Кало Джакомо 3 0
Ларривей Хоакин 2 0
Ла Вардера Сальваторе Дарио 2 0
Насти Марко 2 0
Валлоккия Андреа 0 1
Камильяно Агостино 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Мерони Андреа 1 0
Бутич Карло 1 0
Брешанини Марко 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0
Massimo Zilli 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гондо Седрик 5 2
Беллучи Джузеппе 6 1
Фаласко Никола 6 1
Калигара Фабрицио 3 1
Эрамо Мирко 4 0
Боттегин Эрик 3 0
Дионизи Федерико 3 0
Сальви Алессандро 3 0
Джоване Самуэль 3 0
Леали Никола 2 0
Чичиретти Амато 2 0
Шимич Лоренцо 2 0
Кваранта Данило 2 0
Адьяпонг Клод 2 0
Донати Франческо 2 0
Коллоколо Микеле 0 1
Бюхель Марсель 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Тавчар Аляж 1 0

Результаты матчей

Козенца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Асколи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

4
4
Козенца
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Асколи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

4
7
Козенца
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Асколи
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

8
11

Голы по времени матча

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
3
25%
6
43%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
6
46%
3
30%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
3
30%
76-90

Забито

6
9
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
3
33%
76-90

Пропущено

16
13
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
19%
2
15%
1-15
6
38%
4
31%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

18
23
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
0
0%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
4
22%
1
4%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
6
33%
9
39%
76-90

Пропущено

29
23
18 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
3
10%
2
9%
1-15
8
28%
4
17%
16-30
7
24%
3
13%
31-45
3
10%
4
17%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
3
10%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1 Козенца - Перуджа 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1
Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0
Асколи
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2
Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4

Результаты матчей

Козенца
Асколи

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Козенца
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
3
15
1.5
8
10
2
16
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 11 3 3 25 - 10 36
2.
Реджина
 18 10 3 5 29 - 16 33
3.
Бари
 18 7 9 2 29 - 17 30
4.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
5.
Тернана
 18 7 5 6 20 - 21 26
6.
Зюйдтироль
 18 6 8 4 21 - 22 26
7.
Пиза
 18 6 8 4 29 - 20 26
8.
Парма
 18 7 5 6 23 - 18 26
9.
Асколи
 18 6 7 5 24 - 22 25
10.
Брешия
 18 6 6 6 19 - 25 24
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Беневенто
 18 5 7 6 17 - 18 22
13.
Модена
 18 6 4 8 26 - 28 22
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
СПАЛ
 18 4 8 6 21 - 22 20
16.
Комо
 18 4 7 7 20 - 27 19
17.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
18.
Читтаделла
 18 4 7 7 13 - 22 19
19.
Козенца
 18 4 5 9 17 - 30 17
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
3.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
5.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
6.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
7.
Брешия
 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
9.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
10.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
11.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
13.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
14.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 9 3 1 5 11 - 16 10
11.
Парма
 8 2 4 2 9 - 7 10
12.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
13.
Пиза
 9 1 6 2 12 - 12 9
14.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
15.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
16.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
17.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
18.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
19.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
20.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Асколи Гондо Седрик 2 5
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Модена Читтадини Джорджо 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
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