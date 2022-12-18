Тур: 18. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
0:1
17' ГолДонати Франческо
37' Желтая карточкаФаласко Никола
70' Желтая карточкаЛарривей Хоакин
70' Желтая карточкаЛа Вардера Сальваторе Дарио
0:2
89' ГолГондо Седрик
1:2
90' ГолНасти Марко
1:3
90' ГолКоллоколо Микеле
90'+8
Ход матча
17'
37'
70'
74'
89'
0:2
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
6 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
462 Количество передач 327
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Панико ЧироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Насти МаркоНападающий
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Бауман НоамВратарь
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
История личных встреч
Козенца
Асколи
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.75
1.6
Среднее время на гол
120
56
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
62
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларривей Хоакин
|3
|0.17
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.11
|Риджионе Микеле
|2
|0.11
|Бриньола Энрико
|2
|0.11
|Флоренци Альдо
|2
|0.11
|Мерони Андреа
|1
|0.06
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.06
|Брешанини Марко
|1
|0.06
|Мерола Давиде
|1
|0.06
|Насти Марко
|1
|0.06
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.06
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
|Massimo Zilli
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|5 (1)
|0.28
|Дионизи Федерико
|4 (1)
|0.22
|Коллоколо Микеле
|3
|0.17
|Боттегин Эрик
|3
|0.17
|Чичиретти Амато
|2
|0.11
|Шимич Лоренцо
|2
|0.11
|Калигара Фабрицио
|1
|0.06
|Мендеш Педру
|1
|0.06
|Лунгой Кристофер
|1
|0.06
|Донати Франческо
|1
|0.06
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|5
|1
|Вока Идриз
|5
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Pietro Martino
|3
|1
|Вяйсянен Саули
|4
|0
|Рисполи Андреа
|3
|0
|Риджионе Микеле
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Ларривей Хоакин
|2
|0
|Ла Вардера Сальваторе Дарио
|2
|0
|Насти Марко
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Камильяно Агостино
|1
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
|Massimo Zilli
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондо Седрик
|5
|2
|Беллучи Джузеппе
|6
|1
|Фаласко Никола
|6
|1
|Калигара Фабрицио
|3
|1
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Боттегин Эрик
|3
|0
|Дионизи Федерико
|3
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Джоване Самуэль
|3
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Чичиретти Амато
|2
|0
|Шимич Лоренцо
|2
|0
|Кваранта Данило
|2
|0
|Адьяпонг Клод
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|0
|1
|Бюхель Марсель
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Асколи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
4
4
Козенца
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Асколи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
4
7
Козенца
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Асколи
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
8
11
Голы по времени матча
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
3
25%
6
43%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
6
46%
3
30%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
3
30%
76-90
Забито
6
9
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
3
33%
76-90
Пропущено
16
13
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
19%
2
15%
1-15
6
38%
4
31%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
18
23
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
0
0%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
4
22%
1
4%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
6
33%
9
39%
76-90
Пропущено
29
23
18 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
3
10%
2
9%
1-15
8
28%
4
17%
16-30
7
24%
3
13%
31-45
3
10%
4
17%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
3
10%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1 Козенца - Перуджа 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1
Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0
Асколи
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2
Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4
Результаты матчей
Козенца
Асколи
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Козенца
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
36
36
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
315
810
216
315
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|6 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6