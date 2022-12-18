Тур: 18. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
31' Желтая карточкаАльтаре Джорджо
1:0
36' ПенальтиБрунори Маттео
45' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
2:0
53' ГолСегре Джакопо
59' Желтая карточкаКапрадосси Элио
66' Желтая карточкаГомес Клаудио
73' Желтая карточкаAlberto Dossena
74' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
Ход матча
31'
36'
1:0
45'
53'
2:0
59'
66'
73'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
37
Матею
Алеш
16
Штулац
Лео
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Штулац ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Видо ЛукаЗащитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лолич ЭлдинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
История личных встреч
Палермо
Кальяри
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
17 матчей
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.38
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1.13
Среднее время на гол
57
80
Всего голов
33
18
Голов в среднем за матч
1.94
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
46
85
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|9 (3)
|0.5
|Элия Сальваторе
|3
|0.17
|Nicolo Valente
|2
|0.11
|Сегре Джакопо
|2
|0.11
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.06
|Ivan Marconi
|1
|0.06
|Штулац Лео
|0
|0
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|6 (1)
|0.33
|Паволетти Леонардо
|4
|0.22
|Лувумбо Зито
|3
|0.17
|Манкозу Марко
|2
|0.11
|Дейола Алессандро
|1
|0.06
|Рог Марко
|1
|0.06
|Перейро Гастон
|1
|0.06
|Макумбу Антуан
|1
|0.06
|Виола Николас
|1 (1)
|0.06
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
|Оберт Адам
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|5
|1
|Неделчару Ионуц
|5
|0
|Бетелла Давиде
|3
|1
|Гомес Клаудио
|4
|0
|Nicolo Valente
|2
|1
|Матею Алеш
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Брунори Маттео
|3
|0
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|Бро Жереми
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|5
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Рог Марко
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Alberto Dossena
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Макумбу Антуан
|1
|0
|Лувумбо Зито
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Кальяри
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
6
Палермо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Кальяри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
5
11
Палермо
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Кальяри
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
10
17
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Забито
8
12
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
5
63%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Забито
17
20
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
12%
3
15%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
7
41%
3
15%
31-45
5
29%
29%
2
10%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
0
0%
6
30%
76-90
Пропущено
19
21
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
2
11%
2
10%
1-15
3
16%
4
19%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
5
26%
3
14%
61-75
3
16%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1
Козенца - Палермо 3:2 Палермо - Парма 1:0 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2
Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2
Результаты матчей
Палермо
Кальяри
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Палермо
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
36
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
134
512
611
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|2.
|18
|10
|3
|5
|29 - 16
|33
|3.
|18
|7
|9
|2
|29 - 17
|30
|4.
|17
|7
|6
|4
|18 - 13
|27
|5.
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|6.
|18
|6
|8
|4
|21 - 22
|26
|7.
|18
|6
|8
|4
|29 - 20
|26
|8.
|18
|7
|5
|6
|23 - 18
|26
|9.
|18
|6
|7
|5
|24 - 22
|25
|10.
|18
|6
|6
|6
|19 - 25
|24
|11.
|2:0
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|12.
|0:2
|18
|5
|7
|6
|20 - 23
|22
|13.
|18
|5
|7
|6
|17 - 18
|22
|14.
|18
|6
|4
|8
|26 - 28
|22
|15.
|18
|4
|8
|6
|21 - 22
|20
|16.
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|17.
|17
|5
|4
|8
|20 - 24
|19
|18.
|18
|4
|7
|7
|13 - 22
|19
|19.
|18
|4
|5
|9
|17 - 30
|17
|20.
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|19 - 9
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|4.
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|6.
|2:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|7.
|0:2
|9
|4
|3
|2
|12 - 12
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|9.
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|10.
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|12.
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|13.
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|14.
|8
|2
|5
|1
|15 - 10
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|17.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|18.
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|19.
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|3.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|9 - 7
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|13.
|9
|1
|6
|2
|12 - 12
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|15.
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|16.
|2:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|17.
|0:2
|9
|1
|4
|4
|8 - 11
|7
|18.
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|5 - 17
|6
|20.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|9 (3)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|6 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6