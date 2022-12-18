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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Палермо
2:0
Второй тайм: 90+'
Кальяри
0'
31' Желтая карточка
Альтаре Джорджо
1:0
36' Пенальти
Брунори Маттео
45' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
2:0
53' Гол
Сегре Джакопо
59' Желтая карточка
Капрадосси Элио
66' Желтая карточка
Гомес Клаудио
73' Желтая карточка
Alberto Dossena
74' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо

Ход матча

31'
 
Альтаре Джорджо
36'
Брунори Маттео
1:0
45'
Неделчару Ионуц
 
53'
Сегре Джакопо
(Штулац Лео)
2:0
59'
 
Капрадосси Элио
62'
 
Лувумбо Зито
Фалько Филиппо
62'
 
Виола Николас
Капрадосси Элио
62'
 
Alberto Dossena
Дзаппа Габриэле
66'
Гомес Клаудио
 
70'
Бро Жереми
Сегре Джакопо
 
70'
Шарич Дарио
Штулац Лео
 
73'
 
Alberto Dossena
74'
Ди Мариано Франческо
 
75'
 
Перейро Гастон
Курфалидис Христос
75'
 
Карбони Франко
Альтаре Джорджо
77'
Дамьяни Самуэле
Гомес Клаудио
 
82'
Деветак Младен
Сала Марко
 
82'
Видо Лука
Брунори Маттео
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Кальяри
3.20
3.11
3.10
Все Коэффициенты
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
18
Неделчару
Ионуц
48
Бетелла
Давиде
80
Nicolo
Valente
3
Сала
Марко
8
Сегре
Джакопо
16
Штулац
Лео
5
Гомес
Клаудио
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
15
Альтаре
Джорджо
24
Капрадосси
Элио
33
Оберт
Адам
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
39
Курфалидис
Христос
25
Фалько
Филиппо
9
Лападула
Джанлука
30
Паволетти
Леонардо
Палермо
3-5-2
Кальяри
4-3-1-2

История личных встреч

Палермо
Кальяри

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

17 матчей

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

К
2:1
К
1:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
5:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
5:1
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.38
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1.13

Среднее время на гол

57
80

Всего голов

33
18

Голов в среднем за матч

1.94
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

46
85

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 9 (3) 0.5
Элия Сальваторе 3 0.17
Nicolo Valente 2 0.11
Сегре Джакопо 2 0.11
Ди Мариано Франческо 1 0.06
Ivan Marconi 1 0.06
Штулац Лео 0 0
Неделчару Ионуц 0 0
Roberto Floriano 0 0
Матею Алеш 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 6 (1) 0.33
Паволетти Леонардо 4 0.22
Лувумбо Зито 3 0.17
Манкозу Марко 2 0.11
Дейола Алессандро 1 0.06
Рог Марко 1 0.06
Перейро Гастон 1 0.06
Макумбу Антуан 1 0.06
Виола Николас 1 (1) 0.06
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Дзаппа Габриэле 0 0
Карбони Франко 0 0
Оберт Адам 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 5 1
Неделчару Ионуц 5 0
Бетелла Давиде 3 1
Гомес Клаудио 4 0
Nicolo Valente 2 1
Матею Алеш 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Брунори Маттео 3 0
Ди Мариано Франческо 2 0
Бро Жереми 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Деветак Младен 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 5 0
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Рог Марко 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Виола Николас 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Баррека Антонио 1 0
Alberto Dossena 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Лувумбо Зито 1 0
Дезогус Якопо 1 0

Результаты матчей

Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Кальяри
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
6
Палермо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Кальяри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

5
11
Палермо
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Кальяри
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

10
17

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
5
63%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Забито

17
20
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
12%
3
15%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
7
41%
3
15%
31-45
5
29%
29%
2
10%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
0
0%
6
30%
76-90

Пропущено

19
21
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
2
11%
2
10%
1-15
3
16%
4
19%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
5
26%
3
14%
61-75
3
16%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1
Козенца - Палермо 3:2 Палермо - Парма 1:0 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2
Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2

Результаты матчей

Палермо
Кальяри

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Палермо
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
5
12
1.5
6
11
1
16
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 11 3 3 25 - 10 36
2.
Реджина
 18 10 3 5 29 - 16 33
3.
Бари
 18 7 9 2 29 - 17 30
4.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
5.
Тернана
 18 7 5 6 20 - 21 26
6.
Зюйдтироль
 18 6 8 4 21 - 22 26
7.
Пиза
 18 6 8 4 29 - 20 26
8.
Парма
 18 7 5 6 23 - 18 26
9.
Асколи
 18 6 7 5 24 - 22 25
10.
Брешия
 18 6 6 6 19 - 25 24
11.
Палермо
 2:0 18 6 5 7 18 - 20 23
12.
Кальяри
 0:2 18 5 7 6 20 - 23 22
13.
Беневенто
 18 5 7 6 17 - 18 22
14.
Модена
 18 6 4 8 26 - 28 22
15.
СПАЛ
 18 4 8 6 21 - 22 20
16.
Комо
 18 4 7 7 20 - 27 19
17.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
18.
Читтаделла
 18 4 7 7 13 - 22 19
19.
Козенца
 18 4 5 9 17 - 30 17
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
3.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
5.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
6.
Палермо
 2:0 10 4 3 3 11 - 8 15
7.
Кальяри
 0:2 9 4 3 2 12 - 12 15
8.
Брешия
 9 4 3 2 10 - 8 15
9.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
10.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
11.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
13.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
14.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 9 3 1 5 11 - 16 10
11.
Парма
 8 2 4 2 9 - 7 10
12.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
13.
Пиза
 9 1 6 2 12 - 12 9
14.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
15.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
16.
Палермо
 2:0 8 2 2 4 7 - 12 8
17.
Кальяри
 0:2 9 1 4 4 8 - 11 7
18.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
19.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
20.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Асколи Гондо Седрик 2 5
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Модена Читтадини Джорджо 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Весь список
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    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Сегре Джакопо бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Лучшие коэффициенты
    Палермо
    Ничья
    Кальяри
    3.20
    3.11
    3.10
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