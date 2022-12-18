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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Палермо
2:1
Конец матча
Кальяри
0'
31' Желтая карточка
Альтаре Джорджо
1:0
37' Пенальти
Брунори Маттео
45' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
2:0
53' Гол
Сегре Джакопо
59' Желтая карточка
Капрадосси Элио
66' Желтая карточка
Гомес Клаудио
73' Желтая карточка
Alberto Dossena
74' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
2:1
90' Гол
Паволетти Леонардо
90' Желтая карточка
Лувумбо Зито
90'+10
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
18
Неделчару
Ионуц
48
Бетелла
Давиде
80
Nicolo
Valente
3
Сала
Марко
8
Сегре
Джакопо
16
Штулац
Лео
5
Гомес
Клаудио
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
15
Альтаре
Джорджо
24
Капрадосси
Элио
33
Оберт
Адам
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
39
Курфалидис
Христос
25
Фалько
Филиппо
9
Лападула
Джанлука
30
Паволетти
Леонардо
Палермо
3-5-2
Кальяри
4-3-1-2

История личных встреч

Палермо
Кальяри

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

17 матчей

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

К
2:1
К
1:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
5:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
5:1
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.38
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1.13

Среднее время на гол

57
80

Всего голов

33
18

Голов в среднем за матч

1.94
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

46
85

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 9 (3) 0.5
Элия Сальваторе 3 0.17
Nicolo Valente 2 0.11
Сегре Джакопо 2 0.11
Ди Мариано Франческо 1 0.06
Ivan Marconi 1 0.06
Штулац Лео 0 0
Неделчару Ионуц 0 0
Roberto Floriano 0 0
Матею Алеш 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 6 (1) 0.33
Паволетти Леонардо 5 0.28
Лувумбо Зито 3 0.17
Манкозу Марко 2 0.11
Перейро Гастон 1 0.06
Дейола Алессандро 1 0.06
Рог Марко 1 0.06
Макумбу Антуан 1 0.06
Виола Николас 1 (1) 0.06
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Дзаппа Габриэле 0 0
Карбони Франко 0 0
Оберт Адам 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 5 1
Неделчару Ионуц 5 0
Бетелла Давиде 3 1
Гомес Клаудио 4 0
Nicolo Valente 2 1
Ди Мариано Франческо 3 0
Матею Алеш 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Брунори Маттео 3 0
Бро Жереми 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Деветак Младен 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 5 0
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Рог Марко 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Лувумбо Зито 2 0
Виола Николас 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Баррека Антонио 1 0
Alberto Dossena 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Дезогус Якопо 1 0

Результаты матчей

Палермо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Кальяри
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
7
Палермо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Кальяри
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

5
11
Палермо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Кальяри
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

10
18

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
5
63%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Забито

19
21
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
11%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
8
42%
3
14%
31-45
6
32%
2
10%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
0
0%
7
33%
76-90

Пропущено

20
23
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
2
10%
2
9%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
4
20%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1
Козенца - Палермо 3:2 Палермо - Парма 1:0 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2
Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2

Результаты матчей

Палермо
Кальяри

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Палермо
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
3
6
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
4
6
12
1.5
6
12
1
17
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 18 11 3 4 25 - 11 36
2.
Реджина
 18 10 3 5 29 - 16 33
3.
Бари
 18 7 9 2 29 - 17 30
4.
Дженоа
 18 8 6 4 19 - 13 30
5.
Тернана
 18 7 5 6 20 - 21 26
6.
Зюйдтироль
 18 6 8 4 21 - 22 26
7.
Пиза
 18 6 8 4 29 - 20 26
8.
Парма
 18 7 5 6 23 - 18 26
9.
Асколи
 18 6 7 5 24 - 22 25
10.
Брешия
 18 6 6 6 19 - 25 24
11.
Палермо
 18 6 5 7 18 - 21 23
12.
Кальяри
 18 5 7 6 21 - 23 22
13.
Беневенто
 18 5 7 6 17 - 18 22
14.
Модена
 18 6 4 8 26 - 28 22
15.
СПАЛ
 18 4 8 6 21 - 22 20
16.
Комо
 18 4 7 7 20 - 27 19
17.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
18.
Читтаделла
 18 4 7 7 13 - 22 19
19.
Козенца
 18 4 5 9 17 - 30 17
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
3.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
5.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
6.
Брешия
 9 4 3 2 10 - 8 15
7.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
8.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
9.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
10.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
12.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
13.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
14.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
2.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
3.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 9 3 1 5 11 - 16 10
11.
Парма
 8 2 4 2 9 - 7 10
12.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
13.
Пиза
 9 1 6 2 12 - 12 9
14.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
15.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
16.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
17.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
18.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
19.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
20.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Асколи Гондо Седрик 2 5
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Фрозиноне Болока Даниэль 8
Модена Читтадини Джорджо 8
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