Тур: 18. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
31' Желтая карточкаАльтаре Джорджо
1:0
37' ПенальтиБрунори Маттео
45' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
2:0
53' ГолСегре Джакопо
59' Желтая карточкаКапрадосси Элио
66' Желтая карточкаГомес Клаудио
73' Желтая карточкаAlberto Dossena
74' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
2:1
90' ГолПаволетти Леонардо
90' Желтая карточкаЛувумбо Зито
90'+10
Ход матча
31'
37'
1:0
45'
53'
2:0
59'
66'
73'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
300 Количество передач 557
-
36 Владение мячом, % 64
37
Матею
Алеш
16
Штулац
Лео
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Штулац ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Видо ЛукаЗащитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лолич ЭлдинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
История личных встреч
Палермо
Кальяри
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
17 матчей
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.38
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1.13
Среднее время на гол
57
80
Всего голов
33
18
Голов в среднем за матч
1.94
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
46
85
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|9 (3)
|0.5
|Элия Сальваторе
|3
|0.17
|Nicolo Valente
|2
|0.11
|Сегре Джакопо
|2
|0.11
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.06
|Ivan Marconi
|1
|0.06
|Штулац Лео
|0
|0
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|6 (1)
|0.33
|Паволетти Леонардо
|5
|0.28
|Лувумбо Зито
|3
|0.17
|Манкозу Марко
|2
|0.11
|Перейро Гастон
|1
|0.06
|Дейола Алессандро
|1
|0.06
|Рог Марко
|1
|0.06
|Макумбу Антуан
|1
|0.06
|Виола Николас
|1 (1)
|0.06
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
|Оберт Адам
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|5
|1
|Неделчару Ионуц
|5
|0
|Бетелла Давиде
|3
|1
|Гомес Клаудио
|4
|0
|Nicolo Valente
|2
|1
|Ди Мариано Франческо
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Брунори Маттео
|3
|0
|Бро Жереми
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|5
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Рог Марко
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Лувумбо Зито
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Alberto Dossena
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Макумбу Антуан
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Кальяри
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
7
Палермо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Кальяри
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
5
11
Палермо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Кальяри
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
10
18
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
8
12
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
5
63%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Забито
19
21
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
11%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
8
42%
3
14%
31-45
6
32%
2
10%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
0
0%
7
33%
76-90
Пропущено
20
23
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
2
10%
2
9%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
4
20%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1
Козенца - Палермо 3:2 Палермо - Парма 1:0 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2
Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2
Результаты матчей
Палермо
Кальяри
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Палермо
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
46
36
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
26
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
144
612
612
117
117
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|9 (3)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|6 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|8
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8