Тур: 18. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
1:0
22' ГолГудмундссон Альберт
59' Желтая карточкаБолока Даниэль
67' Желтая карточкаРоден Маркус
71' Желтая карточкаБоррелли Дженнаро
74' Желтая карточкаСтураро Стефано
78' Желтая карточкаРаванелли Лука
90'+6
Ход матча
22'
59'
67'
74'
78'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
449 Количество передач 478
-
48 Владение мячом, % 52
13
Бани
Маттиа
24
Ягелло
Филип
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Водишек РокВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
-
35 Luca Lipani
-
68 Brayan Boci
-
-
Главный тренер: Alberto Gilardino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Дженоа
Фрозиноне
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|6 (4)
|0.33
|Араму Маттиа
|2
|0.11
|Гудмундссон Альберт
|2
|0.11
|Ягелло Филип
|2
|0.11
|Йебоа Келвин
|1
|0.06
|Портанова Маноло
|1
|0.06
|Стротман Кевин
|1
|0.06
|Экубан Калеб
|1
|0.06
|Пушкаш Георге
|1
|0.06
|Хефти Сильван
|1
|0.06
|Morten Frendrup
|1
|0.06
|Бадель Милан
|0
|0
|Бани Маттиа
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0.28
|Роден Маркус
|3
|0.17
|Инсинье Роберто
|3
|0.17
|Моро Лука
|3
|0.17
|Касо Джузеппе
|2
|0.11
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.11
|Гарритано Лука
|1
|0.06
|Маццители Лука
|1
|0.06
|Лучиони Фабио
|1
|0.06
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.06
|Коне Бенджамин
|1
|0.06
|Монтеризи Иларио
|1
|0.06
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|5
|1
|Гудмундссон Альберт
|4
|1
|Бадель Милан
|3
|1
|Стротман Кевин
|3
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Хефти Сильван
|3
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Араму Маттиа
|2
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|0
|Morten Frendrup
|2
|0
|Ялчын Гювен
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Стураро Стефано
|1
|0
|Пушкаш Георге
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|8
|0
|Маццители Лука
|5
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Фработта Джанлука
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Гарритано Лука
|3
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Раванелли Лука
|3
|0
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Роден Маркус
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Фрозиноне
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
3
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Фрозиноне
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
9
11
Дженоа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
14
14
Голы по времени матча
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
19
24
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
0
0%
1
4%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
7
37%
4
17%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
5
26%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0
Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2
Фрозиноне
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2
Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0
Результаты матчей
Дженоа
Фрозиноне
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
27
44
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
45
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
153
612
711
117
315
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|9 (3)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|6 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|8
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8