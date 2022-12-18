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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Дженоа
1:0
Конец матча
Фрозиноне
0'
1:0
22' Гол
Гудмундссон Альберт
59' Желтая карточка
Болока Даниэль
67' Желтая карточка
Роден Маркус
71' Желтая карточка
Боррелли Дженнаро
74' Желтая карточка
Стураро Стефано
78' Желтая карточка
Раванелли Лука
90'+6

Ход матча

22'
Гудмундссон Альберт
(Бани Маттиа)
1:0
56'
 
Касо Джузеппе
Инсинье Роберто
59'
 
Болока Даниэль
67'
 
Роден Маркус
70'
 
Ойоно Энтони
Шиминьски Пшемыслав
71'
 
Боррелли Дженнаро
Гарритано Лука
71'
 
Боррелли Дженнаро
73'
Стураро Стефано
Ягелло Филип
 
73'
Пушкаш Георге
Кода Массимо
 
74'
Стураро Стефано
 
78'
 
Раванелли Лука
80'
 
Моро Лука
Мулаттьери Самуэле
80'
 
Лулич Карло
Болока Даниэль
90'
Ялчын Гювен
Гудмундссон Альберт
 
90'
Ильзанкер Штефан
Араму Маттиа
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 449 Количество передач 478
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Шемпер
Адриан
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
2
Сабелли
Стефано
32
Morten
Frendrup
8
Стротман
Кевин
24
Ягелло
Филип
10
Араму
Маттиа
9
Кода
Массимо
11
Гудмундссон
Альберт
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
25
Шиминьски
Пшемыслав
20
Раванелли
Лука
29
Коттали
Маттео
94
Инсинье
Роберто
36
Маццители
Лука
11
Болока
Даниэль
16
Гарритано
Лука
7
Роден
Маркус
9
Мулаттьери
Самуэле
Дженоа
4-3-3
Фрозиноне
4-4-2

История личных встреч

Дженоа
Фрозиноне

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:2
СA
4:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 6 (4) 0.33
Араму Маттиа 2 0.11
Гудмундссон Альберт 2 0.11
Ягелло Филип 2 0.11
Йебоа Келвин 1 0.06
Портанова Маноло 1 0.06
Стротман Кевин 1 0.06
Экубан Калеб 1 0.06
Пушкаш Георге 1 0.06
Хефти Сильван 1 0.06
Morten Frendrup 1 0.06
Бадель Милан 0 0
Бани Маттиа 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 5 0.28
Роден Маркус 3 0.17
Инсинье Роберто 3 0.17
Моро Лука 3 0.17
Касо Джузеппе 2 0.11
Боррелли Дженнаро 2 0.11
Гарритано Лука 1 0.06
Маццители Лука 1 0.06
Лучиони Фабио 1 0.06
Шиминьски Пшемыслав 1 0.06
Коне Бенджамин 1 0.06
Монтеризи Иларио 1 0.06
Фработта Джанлука 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 5 1
Гудмундссон Альберт 4 1
Бадель Милан 3 1
Стротман Кевин 3 0
Паяч Марко 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Хефти Сильван 3 0
Кода Массимо 2 0
Араму Маттиа 2 0
Мартинес Хосеп 2 0
Morten Frendrup 2 0
Ялчын Гювен 2 0
Портанова Маноло 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Стураро Стефано 1 0
Пушкаш Георге 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 8 0
Маццители Лука 5 0
Коттали Маттео 4 0
Фработта Джанлука 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Гарритано Лука 3 0
Инсинье Роберто 3 0
Раванелли Лука 3 0
Коне Бенджамин 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Роден Маркус 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Моро Лука 2 0
Турати Стефано 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0

Результаты матчей

Дженоа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Фрозиноне
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
3
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Фрозиноне
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

9
11
Дженоа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

14
14

Голы по времени матча

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

19
24
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
0
0%
1
4%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
7
37%
4
17%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
5
26%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0
Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2
Фрозиноне
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2
Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0

Результаты матчей

Дженоа
Фрозиноне

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
4
4
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
3
6
12
1.5
7
11
1
17
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 18 11 3 4 25 - 11 36
2.
Реджина
 18 10 3 5 29 - 16 33
3.
Бари
 18 7 9 2 29 - 17 30
4.
Дженоа
 18 8 6 4 19 - 13 30
5.
Тернана
 18 7 5 6 20 - 21 26
6.
Зюйдтироль
 18 6 8 4 21 - 22 26
7.
Пиза
 18 6 8 4 29 - 20 26
8.
Парма
 18 7 5 6 23 - 18 26
9.
Асколи
 18 6 7 5 24 - 22 25
10.
Брешия
 18 6 6 6 19 - 25 24
11.
Палермо
 18 6 5 7 18 - 21 23
12.
Кальяри
 18 5 7 6 21 - 23 22
13.
Беневенто
 18 5 7 6 17 - 18 22
14.
Модена
 18 6 4 8 26 - 28 22
15.
СПАЛ
 18 4 8 6 21 - 22 20
16.
Комо
 18 4 7 7 20 - 27 19
17.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
18.
Читтаделла
 18 4 7 7 13 - 22 19
19.
Козенца
 18 4 5 9 17 - 30 17
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
3.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
5.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
6.
Брешия
 9 4 3 2 10 - 8 15
7.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
8.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
9.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
10.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
12.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
13.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
14.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
18.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
2.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
3.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 9 3 1 5 11 - 16 10
11.
Парма
 8 2 4 2 9 - 7 10
12.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
13.
Пиза
 9 1 6 2 12 - 12 9
14.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
15.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
16.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
17.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
18.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
19.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
20.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Асколи Гондо Седрик 2 5
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Фрозиноне Болока Даниэль 8
Модена Читтадини Джорджо 8
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Бани Маттиа сделал результативную передачу.
    • 22'
      Араму Маттиа сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Гудмундссон Альберт бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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