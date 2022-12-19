Тур: 1.
1:1
Второй тайм: 85'
0'
0:1
23' ГолСамад Сахал
1:1
48' ГолVincy Barretto
69' Желтая карточкаRahul Praveen
72' Желтая карточкаКалюжный Иван
Ход матча
23'
0:1
48'
1:1
69'
72'
13
Ajith
Kumar
26
Дюкер
Юлиус
18
Sourav
Das
22
Кумар
Нишу
18
Самад
Сахал
20
Луна
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ajith KumarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Дюкер ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Sourav DasПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Дас НараянЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Rahim Ali
-
Главный тренер: Thomas Brdaric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
-
20 Луна АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукоманович Иван
История личных встреч
Ченнаин
Керала Бластерс
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.11
Среднее время на гол
65
81
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.89
0.88
Среднее время на гол
47
102
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.65
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (1)
|0.7
|Слишкович Петар
|5
|0.5
|Vincy Barretto
|2
|0.2
|Дюкер Юлиус
|1
|0.1
|Prasanth Karuthadathkuni
|1
|0.1
|Rahim Ali
|1
|0.1
|Карикари Кваме
|1 (1)
|0.1
|Vafa Hakhamaneshi
|1
|0.1
|Aakash Sangwan
|0
|0
Керала Бластерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диамантакос Димитрис
|5 (1)
|0.5
|Калюжный Иван
|4
|0.4
|Самад Сахал
|3
|0.3
|Луна Адриан
|2
|0.2
|Rahul Praveen
|1
|0.1
|Кхабра Харманджот
|1
|0.1
|Янну Апостолос
|1
|0.1
|Лешкович Марко
|1
|0.1
|Sandeep Singh
|0
|0
|Khangembam Bidyashagar Singh
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ajith Kumar
|3
|1
|Vafa Hakhamaneshi
|2
|1
|Debjit Majumder
|1
|1
|Дианье Фаллу
|2
|0
|Дюкер Юлиус
|2
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
Керала Бластерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калюжный Иван
|3
|0
|Кумар Нишу
|2
|0
|Rahul Praveen
|2
|0
|Sandeep Singh
|2
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|2
|0
|Луна Адриан
|1
|0
|Лешкович Марко
|1
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Victor Mongil
|1
|0
|Jeakson Singh
|1
|0
|Хормипам Руива
|1
|0
|Saurav Mandal
|1
|0
Результаты матчей
Ченнаин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Керала Бластерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
1
Ченнаин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Керала Бластерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
9
9
Ченнаин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Керала Бластерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
13
10
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Пропущено
13
2
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
50%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
3
43%
4
36%
76-90
Забито
19
17
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
5
26%
4
24%
31-45
3
16%
2
12%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
13
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
10%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
7
35%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1
Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0
Керала Бластерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Керала Бластерс - Гоа 3:1
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:5 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Ченнаин
Керала Бластерс
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:7
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:6
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:7
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ченнаин
Керала Бластерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
54
54
27
45
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|30 - 10
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|15 - 6
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|15 - 14
|19
|5.
|1:1
|10
|6
|1
|3
|18 - 14
|19
|6.
|10
|6
|0
|4
|17 - 12
|18
|7.
|1:1
|10
|4
|2
|4
|20 - 21
|14
|8.
|10
|3
|1
|6
|7 - 12
|10
|9.
|10
|3
|0
|7
|11 - 19
|9
|10.
|10
|1
|1
|8
|6 - 17
|4
|11.
|10
|0
|0
|10
|8 - 27
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|6.
|1:1
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|7.
|4
|2
|0
|2
|2 - 2
|6
|8.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|10.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|11.
|5
|0
|0
|5
|5 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|2.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|1:1
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|10.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|11.
|5
|0
|0
|5
|3 - 8
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (2)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|5 (3)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (2)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|АТК
|Хэмилл Брендан
|3