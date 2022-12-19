  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Ченнаин
1:1
Второй тайм: 85'
Керала Бластерс
0'
0:1
23' Гол
Самад Сахал
1:1
48' Гол
Vincy Barretto
69' Желтая карточка
Rahul Praveen
72' Желтая карточка
Калюжный Иван
24
Debjit
Majumder
13
Ajith
Kumar
6
Vafa
Hakhamaneshi
3
Дианье
Фаллу
27
Aakash
Sangwan
26
Дюкер
Юлиус
8
Edwin
Vanspaul
66
Prasanth
Karuthadathkuni
18
Sourav
Das
47
Vincy
Barretto
9
Слишкович
Петар
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
3
Sandeep
Singh
4
Хормипам
Руива
55
Лешкович
Марко
22
Кумар
Нишу
17
Rahul
Praveen
25
Jeakson
Singh
77
Калюжный
Иван
18
Самад
Сахал
20
Луна
Адриан
9
Диамантакос
Димитрис
Ченнаин
Керала Бластерс

История личных встреч

Ченнаин
Керала Бластерс

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

СИ
3:0
СИ
0:3
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
3:6
СИ
3:1
СИ
3:0
СИ
0:0
СИ
0:0
СИ
1:1
СИ
3:1
СИ
0:0
СИ
4:1
СИ
1:1
СИ
3:1
СИ
3:0
СИ
0:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.11

Среднее время на гол

65
81

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.89
0.88

Среднее время на гол

47
102

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.65
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Хайяти Абденассер 7 (1) 0.7
Слишкович Петар 5 0.5
Vincy Barretto 2 0.2
Дюкер Юлиус 1 0.1
Prasanth Karuthadathkuni 1 0.1
Rahim Ali 1 0.1
Карикари Кваме 1 (1) 0.1
Vafa Hakhamaneshi 1 0.1
Aakash Sangwan 0 0
Керала Бластерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диамантакос Димитрис 5 (1) 0.5
Калюжный Иван 4 0.4
Самад Сахал 3 0.3
Луна Адриан 2 0.2
Rahul Praveen 1 0.1
Кхабра Харманджот 1 0.1
Янну Апостолос 1 0.1
Лешкович Марко 1 0.1
Sandeep Singh 0 0
Khangembam Bidyashagar Singh 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ajith Kumar 3 1
Vafa Hakhamaneshi 2 1
Debjit Majumder 1 1
Дианье Фаллу 2 0
Дюкер Юлиус 2 0
Дас Нараян 1 0
Тапа Анируд 1 0
Керала Бластерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калюжный Иван 3 0
Кумар Нишу 2 0
Rahul Praveen 2 0
Sandeep Singh 2 0
Prabhsukhan Singh Gill 2 0
Луна Адриан 1 0
Лешкович Марко 1 0
Кхабра Харманджот 1 0
Victor Mongil 1 0
Jeakson Singh 1 0
Хормипам Руива 1 0
Saurav Mandal 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Керала Бластерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
1
Ченнаин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Керала Бластерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

9
9
Ченнаин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Керала Бластерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

13
10

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

13
2
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
50%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
3
43%
4
36%
76-90

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
5
26%
4
24%
31-45
3
16%
2
12%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
13
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
10%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
7
35%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1
Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0
Керала Бластерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Керала Бластерс - Гоа 3:1
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:5 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Ченнаин
Керала Бластерс

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:7
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:6
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:7
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
Керала Бластерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
5
4
2
7
2.5
4
5
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 10 7 3 0 30 - 10 24
2.
Хайдарабад
 10 7 1 2 15 - 6 22
3.
АТК
 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Дели Динамос
 10 6 1 3 15 - 14 19
5.
Керала Бластерс
 1:1 10 6 1 3 18 - 14 19
6.
Гоа
 10 6 0 4 17 - 12 18
7.
Ченнаин
 1:1 10 4 2 4 20 - 21 14
8.
Бенгалуру
 10 3 1 6 7 - 12 10
9.
Ист Бенгал
 10 3 0 7 11 - 19 9
10.
Джамшедпур
 10 1 1 8 6 - 17 4
11.
Нортист Юнайтед
 10 0 0 10 8 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 6 4 1 1 8 - 4 13
2.
Дели Динамос
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Гоа
 5 4 0 1 11 - 3 12
4.
АТК
 5 4 0 1 7 - 3 12
5.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 13 - 4 11
6.
Керала Бластерс
 1:1 5 3 0 2 11 - 11 9
7.
Бенгалуру
 4 2 0 2 2 - 2 6
8.
Ченнаин
 1:1 6 1 2 3 8 - 14 5
9.
Джамшедпур
 5 1 0 4 4 - 8 3
10.
Ист Бенгал
 4 0 0 4 3 - 10 0
11.
Нортист Юнайтед
 5 0 0 5 5 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 5 4 1 0 17 - 6 13
2.
Керала Бластерс
 1:1 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Хайдарабад
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Ченнаин
 1:1 4 3 0 1 12 - 7 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
Гоа
 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Дели Динамос
 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Бенгалуру
 6 1 1 4 5 - 10 4
10.
Джамшедпур
 5 0 1 4 2 - 9 1
11.
Нортист Юнайтед
 5 0 0 5 3 - 8 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (2)
Гоа Noah Sadaoui 5 (4)
Ченнаин Слишкович Петар 5 (3)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
АТК Хэмилл Брендан 3
Весь список
  • Желтая карточка
    69'
    Rahul Praveen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Vincy Barretto бьет в цель!
  • 46'
    Prasanth Karuthadathkuni уходит с поля. Rahim Ali выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Ivan Kaliuzhnyi сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Самад Сахал бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ченнаин
    Ничья
    Керала Бластерс
    3.13
    3.57
    2.19
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ченнаин 1:1 Керала Бластерс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ченнаин
    Керала Бластерс
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     