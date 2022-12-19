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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 15.
Кармиотисса
0:1
Конец матча
Пафос
0'
11' Желтая карточка
Хадьивасилис Иоаннис
0:1
14' Гол
Жайро
20' Желтая карточка
Леовижилду
60' Желтая карточка
Малоне Дион
64' Желтая карточка
Дюриш Михал
78' Желтая карточка
Танкович Муамер
90' Желтая карточка
Жайро
90'+8
Кармиотисса
Пафос

История личных встреч

Кармиотисса
Пафос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ПД
4:0
ПД
0:6
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
3:0
Р
4:1
ВД
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

3.25
2.33

Среднее время на гол

27
38

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
70

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелая Эмилио 3 (3) 0.2
Эль-Алуши Мунир 2 0.13
Думбия Абубакар 2 0.13
Дюриш Михал 1 0.07
Малоне Дион 1 0.07
Меджиморец Винко 1 0.07
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 10 0.67
Семедо Вилли 4 0.27
Валакари Онни 4 (2) 0.27
Абдураими Бешарт 3 0.2
Наме Мустафа 3 0.2
Танкович Муамер 3 (2) 0.2
Байрич Кенан 1 0.07
Кане Мамаду 1 0.07
Драгомир Влад 1 0.07

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саллам Самир Бен 6 0
Малоне Дион 5 0
Губочан Томаш 3 0
Думбия Абубакар 3 0
Сулейман Кулибали I 3 0
Калцас Никос 3 0
Зелая Эмилио 2 0
Дюриш Михал 2 0
Эль-Алуши Мунир 2 0
Экономидис Гиоргос 2 0
Хадьивасилис Иоаннис 2 0
Меджиморец Винко 2 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Авраам Андреас 1 0
Подставски Томаш 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кане Мамаду 5 1
Квида Джозев 4 0
Байрич Кенан 3 0
Драгомир Влад 3 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Икоко Джордан 2 0
Танкович Муамер 2 0
Жайро 2 0
Леовижилду 2 0
Хестад Эйрик 1 0
Хочко Дени 1 0
Jeisson Palacios III 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Пафос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
4
Кармиотисса
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Пафос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

2
13
Кармиотисса
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Пафос
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

5
17

Голы по времени матча

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
43%
4
25%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
3
50%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

4
14
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
1
25%
2
14%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
25%
5
36%
76-90

Пропущено

14
3
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
14%
1
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
33%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

11
30
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 12
6 Не забивали 0
1
9%
3
10%
1-15
1
9%
4
13%
16-30
4
36%
6
20%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
3
27%
3
10%
61-75
1
9%
11
37%
76-90

Пропущено

23
9
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
17%
1
11%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
3
13%
2
22%
46-60
4
17%
4
44%
61-75
6
26%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1
Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1
Пафос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пафос - АПОЭЛ 1:2 Пафос - Панатинаикос 2:2 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:2
Пафос - Олвейс Реди 0:2 Пафос - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Peyia 2014 FC - Пафос 0:4 Анортосис - Пафос 3:4 Пафос - Докса 1:0

Результаты матчей

Кармиотисса
Пафос

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

4:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
7 раз 47%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
2
13
1.5
8
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 11 3 1 22 - 5 36
2.
Пафос
 15 10 4 1 31 - 8 34
3.
АЕК Ларнака
 15 11 1 3 26 - 10 34
4.
Арис Лимассол
 15 9 4 2 28 - 11 31
5.
Аполлон
 14 7 4 3 13 - 10 25
6.
Неа Саламина
 15 7 1 7 17 - 19 22
7.
Омония
 15 7 1 7 23 - 18 22
8.
Анортосис
 15 5 3 7 13 - 18 18
9.
АЕЛ Лимаcсол
 14 5 3 6 11 - 11 18
10.
Кармиотисса
 15 4 3 8 10 - 24 15
11.
Докса Катокопия
 15 3 2 10 10 - 21 11
12.
Эносис
 15 3 2 10 9 - 22 11
13.
Олимпиакос Никосия
 15 1 6 8 10 - 27 9
14.
Акритас Хлоракас
 15 2 1 12 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 8 7 1 0 17 - 3 22
2.
Омония
 7 6 0 1 18 - 4 18
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
АПОЭЛ
 8 4 3 1 9 - 2 15
5.
Аполлон
 7 4 1 2 7 - 6 13
6.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
7.
Неа Саламина
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Кармиотисса
 8 3 1 4 7 - 9 10
9.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 8 8
10.
Эносис
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
АЕЛ Лимаcсол
 7 2 1 4 4 - 7 7
12.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Акритас Хлоракас
 8 2 0 6 6 - 17 6
14.
Докса Катокопия
 7 1 0 6 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Арис Лимассол
 8 6 2 0 14 - 2 20
3.
Пафос
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
АЕК Ларнака
 7 4 0 3 9 - 7 12
5.
Аполлон
 7 3 3 1 6 - 4 12
6.
Неа Саламина
 8 4 0 4 9 - 8 12
7.
АЕЛ Лимаcсол
 7 3 2 2 7 - 4 11
8.
Анортосис
 8 3 1 4 6 - 10 10
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Кармиотисса
 7 1 2 4 3 - 15 5
11.
Омония
 8 1 1 6 5 - 14 4
12.
Эносис
 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 7 0 1 6 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 10
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Где смотреть матч Кармиотисса 0:1 Пафос онлайн

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