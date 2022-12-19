Тур: 15.
0:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаХадьивасилис Иоаннис
0:1
14' ГолЖайро
20' Желтая карточкаЛеовижилду
60' Желтая карточкаМалоне Дион
64' Желтая карточкаДюриш Михал
78' Желтая карточкаТанкович Муамер
90' Желтая карточкаЖайро
90'+8
Ход матча
14'
0:1
20'
60'
64'
78'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Зелая ЭмилиоНападающий
-
- Запасные игроки
-
71 Луков МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ЛеовижилдуЗащитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Кармиотисса
Пафос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
3.25
2.33
Среднее время на гол
27
38
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
70
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелая Эмилио
|3 (3)
|0.2
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0.13
|Думбия Абубакар
|2
|0.13
|Дюриш Михал
|1
|0.07
|Малоне Дион
|1
|0.07
|Меджиморец Винко
|1
|0.07
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|10
|0.67
|Семедо Вилли
|4
|0.27
|Валакари Онни
|4 (2)
|0.27
|Абдураими Бешарт
|3
|0.2
|Наме Мустафа
|3
|0.2
|Танкович Муамер
|3 (2)
|0.2
|Байрич Кенан
|1
|0.07
|Кане Мамаду
|1
|0.07
|Драгомир Влад
|1
|0.07
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саллам Самир Бен
|6
|0
|Малоне Дион
|5
|0
|Губочан Томаш
|3
|0
|Думбия Абубакар
|3
|0
|Сулейман Кулибали I
|3
|0
|Калцас Никос
|3
|0
|Зелая Эмилио
|2
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0
|Экономидис Гиоргос
|2
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0
|Меджиморец Винко
|2
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кане Мамаду
|5
|1
|Квида Джозев
|4
|0
|Байрич Кенан
|3
|0
|Драгомир Влад
|3
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Икоко Джордан
|2
|0
|Танкович Муамер
|2
|0
|Жайро
|2
|0
|Леовижилду
|2
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Jeisson Palacios III
|1
|0
|Антош Даниэль
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Пафос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
4
Кармиотисса
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Пафос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
2
13
Кармиотисса
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Пафос
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
5
17
Голы по времени матча
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
43%
4
25%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
0
0%
6
38%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
3
50%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
4
14
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
1
25%
2
14%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
25%
5
36%
76-90
Пропущено
14
3
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
14%
1
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
33%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
11
30
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 12
6 Не забивали 0
1
9%
3
10%
1-15
1
9%
4
13%
16-30
4
36%
6
20%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
3
27%
3
10%
61-75
1
9%
11
37%
76-90
Пропущено
23
9
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
17%
1
11%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
3
13%
2
22%
46-60
4
17%
4
44%
61-75
6
26%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1
Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1
Пафос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пафос - АПОЭЛ 1:2 Пафос - Панатинаикос 2:2 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:2
Пафос - Олвейс Реди 0:2 Пафос - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Peyia 2014 FC - Пафос 0:4 Анортосис - Пафос 3:4 Пафос - Докса 1:0
Результаты матчей
Кармиотисса
Пафос
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
4:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
7 раз 47%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
16
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
213
87
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|10
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|6