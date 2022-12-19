Тур: 18. Стадион: Ренато Кури.
0'
1:0
8' ГолЛизи Франческо
9' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
2:0
15' ГолЛизи Франческо
19' Желтая карточкаКурадо Маркос
Ход матча
8'
15'
2:0
19'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.15 Победа «Венеции»
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
История личных встреч
Перуджа
Венеция
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
0.86
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
105
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|3
|0.17
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.17
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.11
|Лизи Франческо
|2
|0.11
|Касасола Тиаго
|1 (1)
|0.06
|Луперини Грегорио
|1
|0.06
|Оливьери Марко
|1
|0.06
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.06
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Анджелла Габриэле
|0
|0
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Куан Кристиан
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|5
|0.28
|Черышев Денис
|3
|0.17
|Чрнигой Домен
|3
|0.17
|Йонсен Деннис
|2
|0.11
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.11
|Новакович Андрия
|1
|0.06
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.06
|Тессманн Таннер
|1
|0.06
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курадо Маркос
|5
|0
|Пас Йеферсон
|5
|0
|Санторо Симоне
|3
|1
|Ианнони Эдоардо
|3
|1
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Куан Кристиан
|4
|0
|Лизи Франческо
|2
|1
|Сгарби Филиппо
|2
|1
|Касасола Тиаго
|3
|0
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|Рози Алеандро
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Хапс Ридгесиано
|5
|0
|Дзампано Франческо
|5
|0
|Висневски Пшемыслав
|5
|0
|Тессманн Таннер
|3
|1
|Йоронен Йессе
|2
|1
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Кандела Антонио
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Свобода Михаэль
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
Результаты матчей
Перуджа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Венеция
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
4
Перуджа
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Венеция
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
13
Волевые поражения
4
5
Перуджа
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
Венеция
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
16
Волевые поражения
7
9
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
5
50%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
15
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
23%
7
47%
76-90
Забито
12
19
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
3
25%
3
16%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
3
25%
6
32%
61-75
1
8%
5
26%
76-90
Пропущено
23
25
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
6
26%
0
0%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
1
4%
5
20%
46-60
2
9%
4
16%
61-75
7
30%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0
Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4
Венеция
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Венеция - Козенца 2:0 Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1 Палермо - Венеция 0:1
Венеция - Реджина 1:2 Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0
Результаты матчей
Перуджа
Венеция
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Перуджа
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
62
27
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
134
215
512
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|3
|4
|25 - 11
|36
|2.
|18
|10
|3
|5
|29 - 16
|33
|3.
|18
|7
|9
|2
|29 - 17
|30
|4.
|18
|8
|6
|4
|19 - 13
|30
|5.
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|6.
|18
|6
|8
|4
|21 - 22
|26
|7.
|18
|6
|8
|4
|29 - 20
|26
|8.
|18
|7
|5
|6
|23 - 18
|26
|9.
|18
|6
|7
|5
|24 - 22
|25
|10.
|18
|6
|6
|6
|19 - 25
|24
|11.
|18
|6
|5
|7
|18 - 21
|23
|12.
|18
|5
|7
|6
|21 - 23
|22
|13.
|18
|5
|7
|6
|17 - 18
|22
|14.
|18
|6
|4
|8
|26 - 28
|22
|15.
|18
|4
|8
|6
|21 - 22
|20
|16.
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|17.
|0:2
|18
|5
|4
|9
|20 - 26
|19
|18.
|18
|4
|7
|7
|13 - 22
|19
|19.
|18
|4
|5
|9
|17 - 30
|17
|20.
|2:0
|18
|4
|4
|10
|14 - 23
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|19 - 9
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|4.
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|12 - 12
|15
|9.
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|10.
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|11.
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|14.
|8
|2
|5
|1
|15 - 10
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|2:0
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|17.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|18.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|19.
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|20.
|0:2
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|2.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|3.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|4.
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|0:2
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|9 - 7
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|13.
|9
|1
|6
|2
|12 - 12
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|15.
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|17.
|9
|1
|4
|4
|9 - 11
|7
|18.
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|5 - 17
|6
|20.
|2:0
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|9 (3)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|6 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|8
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.15 Победа «Венеции»
-
-