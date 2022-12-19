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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Перуджа
2:0
Первый тайм: 25'
Венеция
0'
1:0
8' Гол
Лизи Франческо
9' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
2:0
15' Гол
Лизи Франческо
19' Желтая карточка
Курадо Маркос

Ход матча

8'
Лизи Франческо
(Дель Орко Кристиан)
1:0
9'
 
Висневски Пшемыслав
15'
Лизи Франческо
(Сгарби Филиппо)
2:0
19'
Курадо Маркос
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Венеция
2.64
3.05
3.11
Все Коэффициенты
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
24
Касасола
Тиаго
23
Лизи
Франческо
16
Бартоломей
Паоло
13
Луперини
Грегорио
25
Санторо
Симоне
11
Оливьери
Марко
41
Стриццоло
Лука
66
Йоронен
Йессе
2
Висневски
Пшемыслав
23
Чеппители
Лука
32
Чеккарони
Пьетро
27
Кандела
Антонио
5
Хапс
Ридгесиано
16
Фьордилино
Лука
8
Тессманн
Таннер
33
Чрнигой
Домен
20
Похьянпало
Йоэль
17
Йонсен
Деннис
Перуджа
3-5-2
Венеция
3-4-1-2

История личных встреч

Перуджа
Венеция

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
3:1
СB
0:1
СB
2:3
СB
1:0
СB
3:0
СB
1:1
СB
1:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
0.86

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
105

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 3 0.17
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.17
Ди Кармине Самуэль 2 0.11
Лизи Франческо 2 0.11
Касасола Тиаго 1 (1) 0.06
Луперини Грегорио 1 0.06
Оливьери Марко 1 0.06
Ди Серио Джузеппе 1 0.06
Сгарби Филиппо 0 0
Анджелла Габриэле 0 0
Бартоломей Паоло 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Курадо Маркос 0 0
Куан Кристиан 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 5 0.28
Черышев Денис 3 0.17
Чрнигой Домен 3 0.17
Йонсен Деннис 2 0.11
Кюизанс Микаэль 2 0.11
Новакович Андрия 1 0.06
Хапс Ридгесиано 1 0.06
Чеккарони Пьетро 1 0.06
Тессманн Таннер 1 0.06
Ульманн Максимилиан 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курадо Маркос 5 0
Пас Йеферсон 5 0
Санторо Симоне 3 1
Ианнони Эдоардо 3 1
Мелькьорри Федерико 4 0
Дель Орко Кристиан 4 0
Оливьери Марко 4 0
Куан Кристиан 4 0
Лизи Франческо 2 1
Сгарби Филиппо 2 1
Касасола Тиаго 3 0
Бартоломей Паоло 2 0
Рози Алеандро 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Вулич Милош 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккарони Пьетро 4 1
Хапс Ридгесиано 5 0
Дзампано Франческо 5 0
Висневски Пшемыслав 5 0
Тессманн Таннер 3 1
Йоронен Йессе 2 1
Чрнигой Домен 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Кандела Антонио 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Свобода Михаэль 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Чеппители Лука 1 0
Модоло Марко 1 0
Новакович Андрия 1 0
Пьерини Николас 1 0

Результаты матчей

Перуджа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Венеция
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
4
Перуджа
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Венеция
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
13

Волевые поражения

4
5
Перуджа
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
Венеция
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
16

Волевые поражения

7
9

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
5
50%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
15
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
23%
7
47%
76-90

Забито

12
19
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
3
25%
3
16%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
3
25%
6
32%
61-75
1
8%
5
26%
76-90

Пропущено

23
25
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
6
26%
0
0%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
1
4%
5
20%
46-60
2
9%
4
16%
61-75
7
30%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0
Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4
Венеция
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Венеция - Козенца 2:0 Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1 Палермо - Венеция 0:1
Венеция - Реджина 1:2 Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0

Результаты матчей

Перуджа
Венеция

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Перуджа
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
3
5
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
13
4
2
15
1.5
5
12
1
16
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 18 11 3 4 25 - 11 36
2.
Реджина
 18 10 3 5 29 - 16 33
3.
Бари
 18 7 9 2 29 - 17 30
4.
Дженоа
 18 8 6 4 19 - 13 30
5.
Тернана
 18 7 5 6 20 - 21 26
6.
Зюйдтироль
 18 6 8 4 21 - 22 26
7.
Пиза
 18 6 8 4 29 - 20 26
8.
Парма
 18 7 5 6 23 - 18 26
9.
Асколи
 18 6 7 5 24 - 22 25
10.
Брешия
 18 6 6 6 19 - 25 24
11.
Палермо
 18 6 5 7 18 - 21 23
12.
Кальяри
 18 5 7 6 21 - 23 22
13.
Беневенто
 18 5 7 6 17 - 18 22
14.
Модена
 18 6 4 8 26 - 28 22
15.
СПАЛ
 18 4 8 6 21 - 22 20
16.
Комо
 18 4 7 7 20 - 27 19
17.
Венеция
 0:2 18 5 4 9 20 - 26 19
18.
Читтаделла
 18 4 7 7 13 - 22 19
19.
Козенца
 18 4 5 9 17 - 30 17
20.
Перуджа
 2:0 18 4 4 10 14 - 23 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Реджина
 9 5 2 2 19 - 9 17
3.
Пиза
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
5.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
6.
Брешия
 9 4 3 2 10 - 8 15
7.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
8.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
9.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
10.
Модена
 9 3 3 3 15 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
12.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
13.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
14.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
15.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Перуджа
 2:0 9 3 2 4 7 - 10 11
17.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
18.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
19.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
20.
Венеция
 0:2 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
2.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
3.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Фрозиноне
 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
7.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Венеция
 0:2 9 3 3 3 11 - 11 12
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 9 3 1 5 11 - 16 10
11.
Парма
 8 2 4 2 9 - 7 10
12.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
13.
Пиза
 9 1 6 2 12 - 12 9
14.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
15.
СПАЛ
 9 1 6 2 7 - 10 9
16.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
17.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
18.
Комо
 9 1 4 4 11 - 17 7
19.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
20.
Перуджа
 2:0 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 9 (3)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Асколи Гондо Седрик 2 5
Бари Ди Чезаре Валерио 8
Фрозиноне Болока Даниэль 8
Модена Читтадини Джорджо 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Венеция
2.64
3.05
3.11
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Где смотреть матч Перуджа 2:0 Венеция онлайн

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Перуджа
Венеция
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