Тур: 18. Стадион: Ренато Кури.
0'
1:0
8' ГолЛизи Франческо
9' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
2:0
15' ГолЛизи Франческо
19' Желтая карточкаКурадо Маркос
57' Желтая карточкаХапс Ридгесиано
62' Желтая карточкаЛизи Франческо
85' Желтая карточкаНовакович Андрия
2:1
90' ГолПохьянпало Йоэль
90'+7
Ход матча
8'
15'
2:0
19'
57'
62'
85'
90'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 6
-
9 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
252 Количество передач 624
-
30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.15 Победа «Венеции»
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
История личных встреч
Перуджа
Венеция
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
0.86
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
105
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|3
|0.17
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.17
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.11
|Лизи Франческо
|2
|0.11
|Касасола Тиаго
|1 (1)
|0.06
|Луперини Грегорио
|1
|0.06
|Оливьери Марко
|1
|0.06
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.06
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Анджелла Габриэле
|0
|0
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Куан Кристиан
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|6
|0.33
|Черышев Денис
|3
|0.17
|Чрнигой Домен
|3
|0.17
|Йонсен Деннис
|2
|0.11
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.11
|Новакович Андрия
|1
|0.06
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.06
|Тессманн Таннер
|1
|0.06
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курадо Маркос
|5
|0
|Пас Йеферсон
|5
|0
|Лизи Франческо
|3
|1
|Санторо Симоне
|3
|1
|Ианнони Эдоардо
|3
|1
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Куан Кристиан
|4
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|1
|Касасола Тиаго
|3
|0
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|Рози Алеандро
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хапс Ридгесиано
|6
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Дзампано Франческо
|5
|0
|Висневски Пшемыслав
|5
|0
|Тессманн Таннер
|3
|1
|Йоронен Йессе
|2
|1
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Кандела Антонио
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Свобода Михаэль
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
Результаты матчей
Перуджа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Венеция
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
3
5
Перуджа
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Венеция
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
13
Волевые поражения
4
5
Перуджа
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
Венеция
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
16
Волевые поражения
7
10
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
1
14%
6
55%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
4
36%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
5
45%
2
17%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
15
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
23%
7
47%
76-90
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
2
14%
2
10%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
3
15%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
3
21%
6
30%
61-75
1
7%
6
30%
76-90
Пропущено
24
27
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
6
25%
2
7%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
1
4%
5
19%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
8
33%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0
Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4
Венеция
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Венеция - Козенца 2:0 Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1 Палермо - Венеция 0:1
Венеция - Реджина 1:2 Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0
Результаты матчей
Перуджа
Венеция
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Перуджа
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
27
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
144
315
513
117
117
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|9 (3)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 7
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|8
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|8
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.15 Победа «Венеции»
-
-