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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 1. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
3:0
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
22' Гол
Marco Tulio1
24' Желтая карточка
Brian Kaltak
43' Желтая карточка
Хоффман Джейсон
45' Желтая карточка
Тергейт Ангус
56' Желтая карточка
Harrison Steele
2:0
63' Гол
Каммингс Джейсон
3:0
87' Пенальти
Beni Nkololo
90' Желтая карточка
Beni Nkololo
90' Желтая карточка
Nectarios Triantis
90'+7
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
14
Куол
Гаранг
4
Нисбет
Джошуа
13
Harrison
Steele
7
Силвера
Самуэл
9
Каммингс
Джейсон
98
Marco
Tulio1
1
Данкан
Джек
3
Хоффман
Джейсон
4
Элси
Джордан
33
Mark
Natta
2
Ингем
Дэйн
14
Аль-Таай
Мохамед
32
Тергейт
Ангус
7
Бухагьяр
Трент
8
Дарцмелия
Бека
18
Daniel
Stynes
9
Микелтадзе
Бека
Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
39.1%
16 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед

48 матчей

37.5%
25%
37.5%
18 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

29.2%
43.8%
27%
14 побед 21 ничья 13 побед

Второй тайм

33.3%
39.6%
27.1%
16 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

1:2
2:0
2:4
1:2
0:2
0:1
1:0
0:0
4:3
1:1
2:3
1:0
1:2
2:8
2:0
1:5
2:0
1:1
1:1
2:4
0:1
1:1
0:0
1:0
3:1
3:0
2:2
0:0
0:2
2:1
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ТМС
0:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:0

Голы

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

28
32

Голов в среднем за матч

1.27
1.23

Среднее время на гол

70
73

Всего голов

61
60

Голов в среднем за матч

1.27
1.25

Тотал матчей

2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
34
Больше 71%
Меньше 29%
14
19
Больше 40%
Меньше 60%
29
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

70
72

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 3 0.43
Силвера Самуэл 3 0.43
Куол Гаранг 2 (1) 0.29
Marco Tulio1 2 0.29
Michael Ruhs 2 0.29
Beni Nkololo 2 (1) 0.29
Айонго Пол 1 0.14
Jacob Farrell 1 0.14
Даниель Холл 1 0.14
Brian Kaltak 0 0
Балар Максимильен 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дарцмелия Бека 1 0.2
Элси Джордан 1 0.2
Бухагьяр Трент 1 0.2
МакГэрри Джеймс 1 0.2
Микелтадзе Бека 1 0.2
Сотирио Джошуа 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Пископо Рено 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Kaltak 3 1
Harrison Steele 3 0
Kelechi 2 0
Beni Nkololo 2 0
Силвера Самуэл 2 0
Jacob Farrell 2 0
Куол Гаранг 2 0
Вукович Дэнни 1 0
Nick Montgomery 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Айонго Пол 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Nectarios Triantis 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элси Джордан 1 1
Хоффман Джейсон 2 0
Дженкинсон Карл 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Микелтадзе Бека 2 0
Юрман Мэттью 1 0
Бухагьяр Трент 1 0
Тергейт Ангус 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
0
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
5
Централ Кост Маринерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ньюкасл Джетс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

9
5

Голы по времени матча

Забито

12
0
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

18
5
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
8
44%
0
0%
61-75
5
28%
1
20%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
3
2.5
1
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
4
2.5
1
4
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Централ Кост Маринерс
 7 4 1 2 17 - 10 13
3.
Макартур
 7 3 2 2 10 - 10 11
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 1 2 5 - 5 10
5.
Веллингтон Феникс
 7 2 3 2 15 - 13 9
6.
Сидней
 5 2 1 2 11 - 10 7
7.
Вестерн Юнайтед
 7 2 1 4 10 - 14 7
8.
Брисбен Роар
 5 1 3 1 2 - 3 6
9.
Ньюкасл Джетс
 5 2 0 3 5 - 8 6
10.
Перт Глори
 7 2 0 5 6 - 12 6
11.
Аделаида Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 5 3 0 2 12 - 8 9
2.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 12 - 8 8
3.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 9 - 3 7
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Перт Глори
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брисбен Роар
 3 0 2 1 0 - 2 2
11.
Сидней
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сидней
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Макартур
 4 1 2 1 5 - 7 5
4.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 3 4
7.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Перт Глори
 6 1 0 5 4 - 11 3
10.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
11.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 3 - 5 1
12.
Ньюкасл Джетс
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 3 (3)
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Макартур Нун Крэйг 4
Аделаида Юнайтед Alexandar Popovic 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Хоффман Джейсон уходит с поля. Дженкинсон Карл выходит вместо него
    • 46'
      Garang Kuol уходит с поля. Beni Nkololo выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Тергейт Ангус получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Хоффман Джейсон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Brian Kaltak получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Jacob Farrell сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Marco Tulio бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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