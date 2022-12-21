Тур: 1. Стадион: Industree Group Stadium.
3:0
Конец матча
0'
1:0
22' ГолMarco Tulio1
24' Желтая карточкаBrian Kaltak
43' Желтая карточкаХоффман Джейсон
45' Желтая карточкаТергейт Ангус
56' Желтая карточкаHarrison Steele
2:0
63' ГолКаммингс Джейсон
3:0
87' ПенальтиBeni Nkololo
90' Желтая карточкаBeni Nkololo
90' Желтая карточкаNectarios Triantis
90'+7
Ход матча
22'
1:0
24'
43'
45'
56'
63'
2:0
87'
3:0
90'
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
14
Куол
Гаранг
98
Marco
Tulio1
33
Mark
Natta
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Куол ГарангПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Marco Tulio1Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
-
11 Beni NkololoПолузащитник
-
-
-
21 Michael Ruhs
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
39.1%
16 побед 9 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед
48 матчей
37.5%
25%
37.5%
18 побед 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.2%
43.8%
27%
14 побед 21 ничья 13 побед
Второй тайм
33.3%
39.6%
27.1%
16 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.27
1.27
Среднее время на гол
70
70
Всего голов
28
32
Голов в среднем за матч
1.27
1.23
Среднее время на гол
70
73
Всего голов
61
60
Голов в среднем за матч
1.27
1.25
Тотал матчей
2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
34
Больше 71%
Меньше 29%
14
19
Больше 40%
Меньше 60%
29
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
70
72
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|3
|0.43
|Силвера Самуэл
|3
|0.43
|Куол Гаранг
|2 (1)
|0.29
|Marco Tulio1
|2
|0.29
|Michael Ruhs
|2
|0.29
|Beni Nkololo
|2 (1)
|0.29
|Айонго Пол
|1
|0.14
|Jacob Farrell
|1
|0.14
|Даниель Холл
|1
|0.14
|Brian Kaltak
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дарцмелия Бека
|1
|0.2
|Элси Джордан
|1
|0.2
|Бухагьяр Трент
|1
|0.2
|МакГэрри Джеймс
|1
|0.2
|Микелтадзе Бека
|1
|0.2
|Сотирио Джошуа
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Пископо Рено
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Kaltak
|3
|1
|Harrison Steele
|3
|0
|Kelechi
|2
|0
|Beni Nkololo
|2
|0
|Силвера Самуэл
|2
|0
|Jacob Farrell
|2
|0
|Куол Гаранг
|2
|0
|Вукович Дэнни
|1
|0
|Nick Montgomery
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Nectarios Triantis
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элси Джордан
|1
|1
|Хоффман Джейсон
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|Юрман Мэттью
|1
|0
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
0
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
5
Централ Кост Маринерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ньюкасл Джетс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
9
5
Голы по времени матча
Забито
12
0
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
18
5
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
8
44%
0
0%
61-75
5
28%
1
20%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
23
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
23
34
14
16
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|3 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Веллингтон Феникс
|Уэйн Бен
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3
|Макартур
|Нун Крэйг
|4
|Аделаида Юнайтед
|Alexandar Popovic
|4