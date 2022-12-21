Тур: 14. Стадион: OPAP Arena.
0'
2' Желтая карточкаМанусос Йоргос
6' Желтая карточкаБехарано Данни
58' Желтая карточкаШиманьски Дамиан
1:0
67' ГолВан Веерт Том
67' Желтая карточкаРота Лазарос
68' Желтая карточкаШаранов Боян
Ход матча
58'
67'
1:0
67'
68'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
77 Владение мячом, % 23
12
Рота
Лазарос
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
17
Горанов
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Бабис ПарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
История личных встреч
АЕК
Ламия
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
2
1.63
Среднее время на гол
45
55
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.25
0.13
Среднее время на гол
360
720
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
80
102
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|7 (2)
|0.5
|Гачинович Мийат
|4
|0.29
|Араужо Серхио
|3
|0.21
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.21
|Пинеда Орбелин
|3
|0.21
|Манталос Петрос
|1
|0.07
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.07
|Ван Веерт Том
|1
|0.07
|Мукуди Ароль
|1
|0.07
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Вида Домагой
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Винсенти Томас
|3
|0.21
|Нуньес Кристофер
|2
|0.14
|Боакье Ричмонд
|1
|0.07
|Цандарис Фанис
|0
|0
|Давид Симон
|0
|0
|Асковски Стефан
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Дамиан
|4
|0
|Араужо Серхио
|3
|0
|Элиассон Никлас
|3
|0
|Пинеда Орбелин
|3
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Гачинович Мийат
|2
|0
|Мукуди Ароль
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Амрабат Нордин
|1
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|6
|1
|Манусос Йоргос
|4
|0
|Цилулис Сотирис
|4
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Де Винсенти Томас
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Давид Симон
|2
|0
|Нуньес Кристофер
|2
|0
|Корнезос Гиоргос
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Шаранов Боян
|1
|0
|Горанов Иван
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Цандарис Фанис
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Марментини Густаво
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ламия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
АЕК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Ламия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
10
3
АЕК
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Ламия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
10
5
Голы по времени матча
Забито
12
2
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
3
25%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
10%
76-90
Забито
11
4
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
2
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
4
36%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
23
6
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 2
11 Забивали первыми 3
2 Не забивали 8
3
13%
3
50%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
1
17%
31-45
5
22%
1
17%
46-60
7
30%
1
17%
61-75
2
9%
0
0%
76-90
Пропущено
5
20
3 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
1
20%
5
25%
16-30
2
40%
5
25%
31-45
1
20%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
20%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Кифисия - АЕК 0:2 Сераинг - АЕК 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 АЕК - ОФИ 3:0
Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2
Ламия
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ламия - Каллитея 1:1 Ламия - Волос 1:3 Ламия - Левадиакос 0:0 Ламия - Панетоликос 1:3
Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0
Результаты матчей
АЕК
Ламия
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
АЕК
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
43
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
58
85
112
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|24 - 4
|37
|2.
|1:0
|14
|10
|2
|2
|24 - 5
|32
|3.
|13
|7
|4
|2
|19 - 10
|25
|4.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|21 - 19
|25
|5.
|13
|7
|4
|2
|18 - 8
|25
|6.
|14
|6
|4
|4
|21 - 12
|22
|7.
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|9.
|0:0
|14
|2
|8
|4
|11 - 14
|14
|10.
|13
|2
|4
|7
|10 - 21
|10
|11.
|0:1
|14
|1
|6
|7
|6 - 21
|9
|12.
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|13.
|14
|1
|5
|8
|8 - 18
|8
|14.
|13
|1
|4
|8
|10 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|12 - 2
|22
|2.
|1:0
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|6.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|8.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|11.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|8.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|9.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|10.
|0:1
|8
|0
|4
|4
|2 - 11
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|6 - 10
|3
|12.
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|14.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|7 (1)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4