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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
АЕК
1:0
Второй тайм: 69'
Ламия
0'
2' Желтая карточка
Манусос Йоргос
6' Желтая карточка
Бехарано Данни
58' Желтая карточка
Шиманьски Дамиан
1:0
67' Гол
Ван Веерт Том
67' Желтая карточка
Рота Лазарос
68' Желтая карточка
Шаранов Боян

Ход матча

2'
 
Манусос Йоргос
6'
 
Бехарано Данни
58'
Шиманьски Дамиан
 
62'
Ван Веерт Том
Шиманьски Дамиан
 
67'
Ван Веерт Том
(Манталос Петрос)
1:0
67'
Рота Лазарос
 
68'
 
Шаранов Боян

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 77 Владение мячом, % 23
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Ламия
7.60
8.27
42.00
Все Коэффициенты
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
4
Шиманьски
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
6
Йонссон
Йенс
20
Манталос
Петрос
7
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
33
Корнезос
Гиоргос
4
Адежо
Даниэл
17
Горанов
Иван
23
Цилулис
Сотирис
6
Цандарис
Фанис
16
Бехарано
Данни
7
Нуньес
Кристофер
9
Манусос
Йоргос
14
Сливка
Выкинтас
АЕК
4-1-3-2
Ламия
4-4-2

История личных встреч

АЕК
Ламия

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:3
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
К
0:4
С
2:2
К
2:0
С
2:0
К
2:1
С
2:0
К
2:0
С
0:1
К
0:0

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

2
1.63

Среднее время на гол

45
55

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.25
0.13

Среднее время на гол

360
720

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

80
102

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 7 (2) 0.5
Гачинович Мийат 4 0.29
Араужо Серхио 3 0.21
Амрабат Нордин 3 (2) 0.21
Пинеда Орбелин 3 0.21
Манталос Петрос 1 0.07
Шиманьски Дамиан 1 0.07
Ван Веерт Том 1 0.07
Мукуди Ароль 1 0.07
Элиассон Никлас 0 0
Вида Домагой 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Винсенти Томас 3 0.21
Нуньес Кристофер 2 0.14
Боакье Ричмонд 1 0.07
Цандарис Фанис 0 0
Давид Симон 0 0
Асковски Стефан 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 4 0
Араужо Серхио 3 0
Элиассон Никлас 3 0
Пинеда Орбелин 3 0
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Гачинович Мийат 2 0
Мукуди Ароль 2 0
Рота Лазарос 2 0
Амрабат Нордин 1 0
Вида Домагой 1 0
Манталос Петрос 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 6 1
Манусос Йоргос 4 0
Цилулис Сотирис 4 0
Адежо Даниэл 2 0
Де Винсенти Томас 2 0
Асковски Стефан 2 0
Давид Симон 2 0
Нуньес Кристофер 2 0
Корнезос Гиоргос 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Шаранов Боян 1 0
Горанов Иван 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цандарис Фанис 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Марментини Густаво 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0

Результаты матчей

АЕК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ламия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
АЕК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Ламия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

10
3
АЕК
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Ламия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

10
5

Голы по времени матча

Забито

12
2
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
3
25%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Забито

11
4
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
2
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
4
36%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

23
6
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 2
11 Забивали первыми 3
2 Не забивали 8
3
13%
3
50%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
1
17%
31-45
5
22%
1
17%
46-60
7
30%
1
17%
61-75
2
9%
0
0%
76-90

Пропущено

5
20
3 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
1
20%
5
25%
16-30
2
40%
5
25%
31-45
1
20%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
20%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Кифисия - АЕК 0:2 Сераинг - АЕК 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 АЕК - ОФИ 3:0
Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2
Ламия
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ламия - Каллитея 1:1 Ламия - Волос 1:3 Ламия - Левадиакос 0:0 Ламия - Панетоликос 1:3
Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0

Результаты матчей

АЕК
Ламия

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

АЕК
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
4
3
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
5
8
8
5
1.5
1
12
3
10
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 13 12 1 0 24 - 4 37
2.
АЕК
 1:0 14 10 2 2 24 - 5 32
3.
ПАОК
 13 7 4 2 19 - 10 25
4.
Волос
 0:0 14 7 4 3 21 - 19 25
5.
Олимпиакос
 13 7 4 2 18 - 8 25
6.
Арис Салоники
 14 6 4 4 21 - 12 22
7.
Панетоликос
 13 4 4 5 16 - 15 16
8.
Атромитос
 13 4 3 6 14 - 15 15
9.
Астерас
 0:0 14 2 8 4 11 - 14 14
10.
ОФИ
 13 2 4 7 10 - 21 10
11.
Ламия
 0:1 14 1 6 7 6 - 21 9
12.
ПАС Янина
 13 2 3 8 12 - 28 9
13.
Левадиакос
 14 1 5 8 8 - 18 8
14.
Ионикос
 13 1 4 8 10 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 7 1 0 12 - 2 22
2.
АЕК
 1:0 7 6 0 1 13 - 2 18
3.
ПАОК
 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Арис Салоники
 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Олимпиакос
 7 4 2 1 11 - 4 14
6.
Волос
 0:0 7 4 1 2 12 - 11 13
7.
Атромитос
 7 3 3 1 8 - 5 12
8.
Астерас
 0:0 7 2 4 1 4 - 3 10
9.
ПАС Янина
 6 2 2 2 8 - 13 8
10.
Левадиакос
 6 1 3 2 5 - 7 6
11.
Ламия
 0:1 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
ОФИ
 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Панетоликос
 6 1 1 4 5 - 9 4
14.
Ионикос
 6 0 4 2 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
АЕК
 1:0 7 4 2 1 11 - 3 14
3.
Волос
 0:0 7 3 3 1 9 - 8 12
4.
Панетоликос
 7 3 3 1 11 - 6 12
5.
Олимпиакос
 6 3 2 1 7 - 4 11
6.
ПАОК
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
ОФИ
 6 1 2 3 5 - 11 5
9.
Астерас
 0:0 7 0 4 3 7 - 11 4
10.
Ламия
 0:1 8 0 4 4 2 - 11 4
11.
Атромитос
 6 1 0 5 6 - 10 3
12.
Ионикос
 7 1 0 6 5 - 13 3
13.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
14.
ПАС Янина
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    6'
    Бехарано Данни получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Манусос Йоргос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Ламия
7.60
8.27
42.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК 1:0 Ламия онлайн

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