  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 16.
Докса Катокопия
0:3
Конец матча
Эносис
0'
0:1
15' Гол
Вученович Александар
32' Желтая карточка
Аденон Халед
0:2
52' Гол
Вученович Александар
0:3
54' Гол
Дьявара Кандет
56' Желтая карточка
Каргбо Ибрагим
62' Желтая карточка
Ковачевич Боян
64' Желтая карточка
Керла Семир
76' Желтая карточка
Константину Константинос
88' Желтая карточка
Вученович Александар
90'+6
Докса Катокопия
Эносис

История личных встреч

Докса Катокопия
Эносис

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

23 матча

52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
1:1
ПД
1:0
К
0:2
ПД
1:3
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:1
КК
0:1
КК
1:0
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
0.92

Среднее время на гол

70
98

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.58
0.91

Среднее время на гол

154
99

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

0.91
0.91

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

98
98

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 3 (1) 0.19
Собчик Алекс 2 0.13
Аденон Халед 1 0.06
Бенни Бернарду 1 0.06
Benjamin Asamoah 1 0.06
Анаане Тиджани 1 0.06
Andreas Karamanolis 1 0.06
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вученович Александар 3 0.19
Дьявара Кандет 3 0.19
Рушиас Онисифорос 2 0.13
Julien Lamy 2 0.13
Дрекса Павел 1 0.06
Сильва Луис 1 0.06

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 7 0
Аденон Халед 4 1
Керла Семир 3 0
Бенни Бернарду 3 0
Diego Mesen 1 1
Садик Берат 2 0
Стилиану Мариос 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Собчик Алекс 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Каргбо Ибрагим 1 0
Трайчевски Душко 1 0
Меска 1 0
Илич Кристиан 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Benjamin Asamoah 1 0
Анаане Тиджани 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0
Andreas Karamanolis 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 4 1
Константину Константинос 5 0
Вученович Александар 4 0
Demetris Mavroudis 4 0
Adrian Oscar Lucero 3 0
Marko Jevremovic 3 0
Fotis Kotsonis 3 0
Andreas Christofi 3 0
Вукчевич Стефан 2 0
Костич Иван 2 0
Сильва Луис 2 0
Мейра Марсиу 2 0
Дрекса Павел 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Дьявара Кандет 1 0
Pantelis Gavriel 1 0
Omer Korsia 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Эносис
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Докса Катокопия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Эносис
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

6
5
Докса Катокопия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Эносис
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
3
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Забито

12
12
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
1
8%
3
25%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
4
33%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

22
22
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
9%
4
18%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
5
23%
5
23%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
6
27%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1
Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2
Эносис
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Эносис - Аполлон 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1
Эносис - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1

Результаты матчей

Докса Катокопия
Эносис

Точный счет

0:1
3 раза 38%
0:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Эносис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
8
8
4
12
1.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 12 1 3 28 - 10 37
2.
АПОЭЛ
 15 11 3 1 22 - 5 36
3.
Пафос
 15 10 4 1 31 - 8 34
4.
Арис Лимассол
 15 9 4 2 28 - 11 31
5.
Аполлон
 14 7 4 3 13 - 10 25
6.
Неа Саламина
 16 7 1 8 17 - 21 22
7.
Омония
 15 7 1 7 23 - 18 22
8.
Анортосис
 15 5 3 7 13 - 18 18
9.
АЕЛ Лимаcсол
 14 5 3 6 11 - 11 18
10.
Кармиотисса
 15 4 3 8 10 - 24 15
11.
Эносис
 16 4 2 10 12 - 22 14
12.
Докса Катокопия
 16 3 2 11 10 - 24 11
13.
Олимпиакос Никосия
 15 1 6 8 10 - 27 9
14.
Акритас Хлоракас
 15 2 1 12 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 8 7 1 0 17 - 3 22
2.
Омония
 7 6 0 1 18 - 4 18
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
АПОЭЛ
 8 4 3 1 9 - 2 15
5.
Аполлон
 7 4 1 2 7 - 6 13
6.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
7.
Неа Саламина
 8 3 1 4 8 - 13 10
8.
Кармиотисса
 8 3 1 4 7 - 9 10
9.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 8 8
10.
Эносис
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
АЕЛ Лимаcсол
 7 2 1 4 4 - 7 7
12.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Акритас Хлоракас
 8 2 0 6 6 - 17 6
14.
Докса Катокопия
 8 1 0 7 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Арис Лимассол
 8 6 2 0 14 - 2 20
3.
Пафос
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 0 3 11 - 7 15
5.
Аполлон
 7 3 3 1 6 - 4 12
6.
Неа Саламина
 8 4 0 4 9 - 8 12
7.
АЕЛ Лимаcсол
 7 3 2 2 7 - 4 11
8.
Анортосис
 8 3 1 4 6 - 10 10
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Эносис
 8 2 0 6 6 - 14 6
11.
Кармиотисса
 7 1 2 4 3 - 15 5
12.
Омония
 8 1 1 6 5 - 14 4
13.
Олимпиакос Никосия
 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 7 0 1 6 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 10
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
АЕК Ларнака Альтман Омри 5
Омония Бруно V 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Пафос Кане Мамаду 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Вученович Александар бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Докса Катокопия 0:3 Эносис онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     