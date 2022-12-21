Тур: 16.
0:3
Конец матча
0'
0:1
15' ГолВученович Александар
32' Желтая карточкаАденон Халед
0:2
52' ГолВученович Александар
0:3
54' ГолДьявара Кандет
56' Желтая карточкаКаргбо Ибрагим
62' Желтая карточкаКовачевич Боян
64' Желтая карточкаКерла Семир
76' Желтая карточкаКонстантину Константинос
88' Желтая карточкаВученович Александар
90'+6
Ход матча
15'
32'
52'
54'
0:3
56'
62'
64'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Cheu
- Основной состав
- Защитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Защитник
-
12 Костич ИванЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Julien Lamy
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Докса Катокопия
Эносис
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
23 матча
52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
0.92
Среднее время на гол
70
98
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.58
0.91
Среднее время на гол
154
99
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
0.91
0.91
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
98
98
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|3 (1)
|0.19
|Собчик Алекс
|2
|0.13
|Аденон Халед
|1
|0.06
|Бенни Бернарду
|1
|0.06
|Benjamin Asamoah
|1
|0.06
|Анаане Тиджани
|1
|0.06
|Andreas Karamanolis
|1
|0.06
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|3
|0.19
|Дьявара Кандет
|3
|0.19
|Рушиас Онисифорос
|2
|0.13
|Julien Lamy
|2
|0.13
|Дрекса Павел
|1
|0.06
|Сильва Луис
|1
|0.06
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|7
|0
|Аденон Халед
|4
|1
|Керла Семир
|3
|0
|Бенни Бернарду
|3
|0
|Diego Mesen
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Каргбо Ибрагим
|1
|0
|Трайчевски Душко
|1
|0
|Меска
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Benjamin Asamoah
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
|Andreas Karamanolis
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|4
|1
|Константину Константинос
|5
|0
|Вученович Александар
|4
|0
|Demetris Mavroudis
|4
|0
|Adrian Oscar Lucero
|3
|0
|Marko Jevremovic
|3
|0
|Fotis Kotsonis
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Вукчевич Стефан
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Сильва Луис
|2
|0
|Мейра Марсиу
|2
|0
|Дрекса Павел
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Дьявара Кандет
|1
|0
|Pantelis Gavriel
|1
|0
|Omer Korsia
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Эносис
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Докса Катокопия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Эносис
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
6
5
Докса Катокопия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Эносис
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
3
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Забито
12
12
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
1
8%
3
25%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
4
33%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Пропущено
22
22
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
9%
4
18%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
5
23%
5
23%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
6
27%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1
Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2
Эносис
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Эносис - Аполлон 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1
Эносис - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1
Результаты матчей
Докса Катокопия
Эносис
Точный счет
0:1
3 раза 38%
0:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Эносис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
88
412
313
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|10
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6