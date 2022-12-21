Тур: 14. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0'
35' Желтая карточкаЖуканович Эрвин
39' Желтая карточкаИглесиас Матиас
58' Желтая карточкаDimitris Metaxas
90' Желтая карточкаЭшковал Жоау
90'+4
Ход матча
35'
39'
58'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
5 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
454 Количество передач 376
-
54 Владение мячом, % 46
22
Бенито
Асьер
26
Эшковал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Пиринен ЮхаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Астерас
Волос
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилика Лео
|3 (1)
|0.21
|Рехис Франсеск
|2
|0.14
|Барралес Джеронимо
|1
|0.07
|Гардавски Михаэль
|1
|0.07
|Станко Калеб
|1
|0.07
|Паскуаль Андрес
|1
|0.07
|Бенито Асьер
|1
|0.07
|Костаньо Хосе
|1
|0.07
|Бартоло Хулиан
|0
|0
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
|Риера Адриан
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|5
|0.36
|Ожегович Огнен
|4
|0.29
|Фернандес Пауло
|3
|0.21
|Цоканис Тасос
|3
|0.21
|Баррьентос Жан
|2 (1)
|0.14
|Луна Антонио
|1
|0.07
|Ван Веерт Том
|1
|0.07
|Куциас Георгиос
|1
|0.07
|Кноккар Антони
|1 (1)
|0.07
|Мескида Николас
|0
|0
|Алхо Николай
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|6
|0
|Иглесиас Матиас
|6
|0
|Костаньо Хосе
|6
|0
|Мунафо Хуан
|5
|0
|Жуканович Эрвин
|3
|1
|Барралес Джеронимо
|3
|0
|Паскуаль Андрес
|3
|0
|Тилика Лео
|3
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
|Georgios Kosteas
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эшковал Жоау
|5
|0
|Сьелис Христос
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Луна Антонио
|3
|0
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Dimitris Metaxas
|3
|0
|Мескида Николас
|2
|0
|Клейман Борис
|2
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Делетич Милош
|2
|0
|Алхо Николай
|0
|1
|Ожегович Огнен
|1
|0
|Кноккар Антони
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Волос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
3
Астерас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Волос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
6
11
Астерас
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Волос
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
7
14
Голы по времени матча
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
3
33%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
3
43%
4
31%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
4
36%
3
30%
76-90
Забито
11
22
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
0
0%
1
5%
1-15
3
27%
5
23%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
4
36%
6
27%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
1
9%
2
9%
76-90
Пропущено
14
18
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
14%
3
17%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
4
29%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0
Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0
Волос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Волос 3:0 Ламия - Волос 1:3 ПАОК - Волос 3:0 Волос - ПАС Янина 2:1
Ламия - Волос 2:2 Волос - Панатинаикос 1:5 Атромитос - Волос 0:2 Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1
Результаты матчей
Астерас
Волос
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Астерас
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
113
311
86
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|12
|2
|0
|25 - 5
|38
|2.
|14
|10
|2
|2
|26 - 5
|32
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 10
|26
|4.
|13
|7
|4
|2
|19 - 10
|25
|5.
|14
|7
|4
|3
|21 - 19
|25
|6.
|14
|6
|4
|4
|21 - 12
|22
|7.
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|9.
|14
|2
|8
|4
|11 - 14
|14
|10.
|13
|2
|4
|7
|10 - 21
|10
|11.
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|14
|1
|6
|7
|6 - 23
|9
|13.
|14
|1
|5
|8
|8 - 18
|8
|14.
|1:1
|14
|1
|5
|8
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|8
|7
|1
|0
|12 - 2
|22
|2.
|7
|6
|0
|1
|15 - 2
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|8.
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 15
|9
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|1:1
|7
|0
|5
|2
|6 - 12
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|8.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|9.
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|10.
|8
|0
|4
|4
|2 - 13
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|6 - 10
|3
|12.
|1:1
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|14.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4