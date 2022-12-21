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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Астерас
0:0
Конец матча
Волос
0'
35' Желтая карточка
Жуканович Эрвин
39' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
58' Желтая карточка
Dimitris Metaxas
90' Желтая карточка
Эшковал Жоау
90'+4

Ход матча

35'
Жуканович Эрвин
 
39'
Иглесиас Матиас
 
46'
Бартоло Хулиан
Бенито Асьер
 
58'
 
Dimitris Metaxas
65'
Гардавски Михаэль
Паскуаль Андрес
 
65'
Барралес Джеронимо
Рехис Франсеск
 
67'
 
Пиринен Юха
Dimitris Metaxas
72'
 
Куциас Георгиос
Кноккар Антони
79'
 
Матилья Хавьер
Мескида Николас
87'
Бертолио Факундо
Тилика Лео
 
90'
 
Эшковал Жоау

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 5 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 454 Количество передач 376
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
3
Христос
Тасулис
11
Рехис
Франсеск
8
Мунафо
Хуан
17
Иглесиас
Матиас
40
Паскуаль
Андрес
22
Бенито
Асьер
7
Тилика
Лео
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
16
Сьелис
Христос
23
Ус
Абдул
Рахман
14
Баррьентос
Жан
21
Dimitris
Metaxas
20
Мескида
Николас
17
Кноккар
Антони
9
Ожегович
Огнен
7
Делетич
Милош
Астерас
4-4-2
Волос
4-3-3

История личных встреч

Астерас
Волос

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:3
С
0:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
0:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилика Лео 3 (1) 0.21
Рехис Франсеск 2 0.14
Барралес Джеронимо 1 0.07
Гардавски Михаэль 1 0.07
Станко Калеб 1 0.07
Паскуаль Андрес 1 0.07
Бенито Асьер 1 0.07
Костаньо Хосе 1 0.07
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Риера Адриан 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 5 0.36
Ожегович Огнен 4 0.29
Фернандес Пауло 3 0.21
Цоканис Тасос 3 0.21
Баррьентос Жан 2 (1) 0.14
Луна Антонио 1 0.07
Ван Веерт Том 1 0.07
Куциас Георгиос 1 0.07
Кноккар Антони 1 (1) 0.07
Мескида Николас 0 0
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 6 0
Иглесиас Матиас 6 0
Костаньо Хосе 6 0
Мунафо Хуан 5 0
Жуканович Эрвин 3 1
Барралес Джеронимо 3 0
Паскуаль Андрес 3 0
Тилика Лео 3 0
Домингес Хуан 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Пападопулос Никос 1 0
Станко Калеб 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Риера Адриан 1 0
Georgios Kosteas 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшковал Жоау 5 0
Сьелис Христос 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Баррьентос Жан 3 0
Луна Антонио 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Dimitris Metaxas 3 0
Мескида Николас 2 0
Клейман Борис 2 0
Цоканис Тасос 2 0
Делетич Милош 2 0
Алхо Николай 0 1
Ожегович Огнен 1 0
Кноккар Антони 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Куциас Георгиос 1 0

Результаты матчей

Астерас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Волос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
3
Астерас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Волос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

6
11
Астерас
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Волос
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

7
14

Голы по времени матча

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
3
33%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
3
43%
4
31%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
4
36%
3
30%
76-90

Забито

11
22
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
0
0%
1
5%
1-15
3
27%
5
23%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
4
36%
6
27%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
1
9%
2
9%
76-90

Пропущено

14
18
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
14%
3
17%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
4
29%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0
Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0
Волос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Волос 3:0 Ламия - Волос 1:3 ПАОК - Волос 3:0 Волос - ПАС Янина 2:1
Ламия - Волос 2:2 Волос - Панатинаикос 1:5 Атромитос - Волос 0:2 Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1

Результаты матчей

Астерас
Волос

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Астерас
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
8
6
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:1 14 12 2 0 25 - 5 38
2.
АЕК
 14 10 2 2 26 - 5 32
3.
Олимпиакос
 14 7 5 2 20 - 10 26
4.
ПАОК
 13 7 4 2 19 - 10 25
5.
Волос
 14 7 4 3 21 - 19 25
6.
Арис Салоники
 14 6 4 4 21 - 12 22
7.
Панетоликос
 13 4 4 5 16 - 15 16
8.
Атромитос
 13 4 3 6 14 - 15 15
9.
Астерас
 14 2 8 4 11 - 14 14
10.
ОФИ
 13 2 4 7 10 - 21 10
11.
ПАС Янина
 14 2 4 8 14 - 30 10
12.
Ламия
 14 1 6 7 6 - 23 9
13.
Левадиакос
 14 1 5 8 8 - 18 8
14.
Ионикос
 1:1 14 1 5 8 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:1 8 7 1 0 12 - 2 22
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
ПАОК
 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Арис Салоники
 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Олимпиакос
 7 4 2 1 11 - 4 14
6.
Волос
 7 4 1 2 12 - 11 13
7.
Атромитос
 7 3 3 1 8 - 5 12
8.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
9.
ПАС Янина
 7 2 3 2 10 - 15 9
10.
Левадиакос
 6 1 3 2 5 - 7 6
11.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Ионикос
 1:1 7 0 5 2 6 - 12 5
13.
ОФИ
 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Панетоликос
 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:1 6 5 1 0 13 - 3 16
2.
АЕК
 7 4 2 1 11 - 3 14
3.
Волос
 7 3 3 1 9 - 8 12
4.
Олимпиакос
 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Панетоликос
 7 3 3 1 11 - 6 12
6.
ПАОК
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
ОФИ
 6 1 2 3 5 - 11 5
9.
Астерас
 7 0 4 3 7 - 11 4
10.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
11.
Атромитос
 6 1 0 5 6 - 10 3
12.
Ионикос
 1:1 7 1 0 6 5 - 13 3
13.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
14.
ПАС Янина
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 9
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Весь список
  • Желтая карточка
    58'
    Dimitris Metaxas получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Бенито Асьер уходит с поля. Бартоло Хулиан выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Иглесиас Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Жуканович Эрвин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Астерас 0:0 Волос онлайн

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