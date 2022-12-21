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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Ионикос
1:1
Второй тайм: 89'
Панатинаикос
0'
0:1
14' Гол
Бернард Дуарте
19' Желтая карточка
Fabien Antunes
19' Желтая карточка
Иоаннидис Фотис
32' Желтая карточка
Шарлия Звонимир
1:1
84' Гол
Аосман Аяс
87' Желтая карточка
Vasilios Mantzis

Ход матча

14'
0:1
Бернард Дуарте
19'
Fabien Antunes
 
19'
 
Иоаннидис Фотис
32'
 
Шарлия Звонимир
59'
 
Курбелис Димитрис
Вагианнидис Георгиос
70'
 
Шпорар Андраж
Иоаннидис Фотис
75'
Машаш Зинедин
Ловера Максимилиано
 
84'
Аосман Аяс
1:1
87'
Vasilios Mantzis
 
87'
Иоаннидис Николаос
Vasilios Mantzis
 
87'
Элефтериадис Христос
Фадига Бандиугу
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Панатинаикос
41.00
11.00
1.07
Все Коэффициенты
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
24
Ромао
Алаиксис
3
Соуза
Уго
66
Сакик
Эмануэль
5
Чибсах
Юссиф
6
Fabien
Antunes
34
Ловера
Максимилиано
77
Аосман
Аяс
75
Фадига
Бандиугу
99
Vasilios
Mantzis
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
23
Магнуссон
Хёрдур
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
16
Гнезда-Черин
Адам
4
Перес
Рубен
10
Бернард
Дуарте
2
Вагианнидис
Георгиос
7
Иоаннидис
Фотис
34
Паласиос
Себастьян
Ионикос
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Ионикос
Панатинаикос

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
4:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 5 0.36
Мендоса Хавьер 2 0.14
Аосман Аяс 1 0.07
Ловера Максимилиано 1 0.07
Элефтериадис Христос 1 0.07
Каньяс Хосе 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.57
Шпорар Андраж 5 (2) 0.36
Паласиос Себастьян 4 0.29
Иоаннидис Фотис 2 0.14
Бернард Дуарте 1 0.07
Вербич Беньямин 1 0.07
Санчес Факундо 1 0.07
Магнуссон Хёрдур 1 0.07
Гнезда-Черин Адам 1 0.07
Перес Рубен 0 0
Бриньоли Альберто 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 4 0
Georgios Mygas 4 0
Валерианос Йоргос 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Fabien Antunes 3 0
Vasilios Mantzis 3 0
Элефтериадис Христос 2 0
Каньяс Хосе 2 0
Аосман Аяс 2 0
Federico Milo 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Машаш Зинедин 2 0
Фадига Бандиугу 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Чибсах Юссиф 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 4 0
Хуанкар 3 0
Бернард Дуарте 3 0
Гнезда-Черин Адам 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Шарлия Звонимир 2 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0

Результаты матчей

Ионикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Панатинаикос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
0
Ионикос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Панатинаикос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
0

Волевые поражения

2
12
Ионикос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Панатинаикос
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

7
12

Голы по времени матча

Забито

5
11
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
5
42%
76-90

Пропущено

13
2
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90

Забито

10
23
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 0
1
10%
1
4%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
3
30%
7
30%
31-45
3
30%
2
9%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
20%
7
30%
76-90

Пропущено

24
5
11 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 4
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
1
20%
16-30
3
13%
1
20%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
5
21%
1
20%
61-75
3
13%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2
Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Астерас Трипотамос - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 А.Е. Калампаки - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0
Панатинаикос
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Панатинаикос - Волос 3:0 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Пафос - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 3:1
Панатинаикос - Атромитос 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1

Результаты матчей

Ионикос
Панатинаикос

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
4 раза 50%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ионикос
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
2
11
1.5
7
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:1 14 12 2 0 25 - 5 38
2.
АЕК
 14 10 2 2 26 - 5 32
3.
Олимпиакос
 14 7 5 2 20 - 10 26
4.
ПАОК
 13 7 4 2 19 - 10 25
5.
Волос
 14 7 4 3 21 - 19 25
6.
Арис Салоники
 14 6 4 4 21 - 12 22
7.
Панетоликос
 13 4 4 5 16 - 15 16
8.
Атромитос
 13 4 3 6 14 - 15 15
9.
Астерас
 14 2 8 4 11 - 14 14
10.
ОФИ
 13 2 4 7 10 - 21 10
11.
ПАС Янина
 14 2 4 8 14 - 30 10
12.
Ламия
 14 1 6 7 6 - 23 9
13.
Левадиакос
 14 1 5 8 8 - 18 8
14.
Ионикос
 1:1 14 1 5 8 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:1 8 7 1 0 12 - 2 22
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
ПАОК
 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Арис Салоники
 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Олимпиакос
 7 4 2 1 11 - 4 14
6.
Волос
 7 4 1 2 12 - 11 13
7.
Атромитос
 7 3 3 1 8 - 5 12
8.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
9.
ПАС Янина
 7 2 3 2 10 - 15 9
10.
Левадиакос
 6 1 3 2 5 - 7 6
11.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Ионикос
 1:1 7 0 5 2 6 - 12 5
13.
ОФИ
 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Панетоликос
 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:1 6 5 1 0 13 - 3 16
2.
АЕК
 7 4 2 1 11 - 3 14
3.
Волос
 7 3 3 1 9 - 8 12
4.
Олимпиакос
 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Панетоликос
 7 3 3 1 11 - 6 12
6.
ПАОК
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
ОФИ
 6 1 2 3 5 - 11 5
9.
Астерас
 7 0 4 3 7 - 11 4
10.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
11.
Атромитос
 6 1 0 5 6 - 10 3
12.
Ионикос
 1:1 7 1 0 6 5 - 13 3
13.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
14.
ПАС Янина
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 9
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Шарлия Звонимир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Иоаннидис Фотис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Fabien Antunes получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Бернард Дуарте бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Панатинаикос
41.00
11.00
1.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ионикос 1:1 Панатинаикос онлайн

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