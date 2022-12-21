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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Ионикос
1:1
Конец матча
Панатинаикос
0'
0:1
14' Гол
Бернард Дуарте
19' Желтая карточка
Fabien Antunes
19' Желтая карточка
Иоаннидис Фотис
32' Желтая карточка
Шарлия Звонимир
1:1
84' Гол
Аосман Аяс
87' Желтая карточка
Vasilios Mantzis
90' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
90' Желтая карточка
Элефтериадис Христос
90'+7

Ход матча

14'
0:1
Бернард Дуарте
19'
Fabien Antunes
 
19'
 
Иоаннидис Фотис
32'
 
Шарлия Звонимир
59'
 
Курбелис Димитрис
Вагианнидис Георгиос
70'
 
Шпорар Андраж
Иоаннидис Фотис
75'
Машаш Зинедин
Ловера Максимилиано
 
84'
Аосман Аяс
(Машаш Зинедин)
1:1
87'
Vasilios Mantzis
 
87'
Иоаннидис Николаос
Vasilios Mantzis
 
87'
Элефтериадис Христос
Фадига Бандиугу
 
90'
 
Курбелис Димитрис
90'
Элефтериадис Христос
 
90'
Vasilios Poghosyan
Аосман Аяс
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 270 Количество передач 544
  • 33 Владение мячом, % 67
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
24
Ромао
Алаиксис
3
Соуза
Уго
66
Сакик
Эмануэль
5
Чибсах
Юссиф
6
Fabien
Antunes
34
Ловера
Максимилиано
77
Аосман
Аяс
75
Фадига
Бандиугу
99
Vasilios
Mantzis
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
23
Магнуссон
Хёрдур
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
16
Гнезда-Черин
Адам
4
Перес
Рубен
10
Бернард
Дуарте
2
Вагианнидис
Георгиос
7
Иоаннидис
Фотис
34
Паласиос
Себастьян
Ионикос
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Ионикос
Панатинаикос

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
4:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 5 0.36
Аосман Аяс 2 0.14
Мендоса Хавьер 2 0.14
Ловера Максимилиано 1 0.07
Элефтериадис Христос 1 0.07
Каньяс Хосе 0 0
Машаш Зинедин 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.57
Шпорар Андраж 5 (2) 0.36
Паласиос Себастьян 4 0.29
Иоаннидис Фотис 2 0.14
Бернард Дуарте 1 0.07
Вербич Беньямин 1 0.07
Санчес Факундо 1 0.07
Магнуссон Хёрдур 1 0.07
Гнезда-Черин Адам 1 0.07
Перес Рубен 0 0
Бриньоли Альберто 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 4 0
Georgios Mygas 4 0
Vasilios Mantzis 4 0
Валерианос Йоргос 3 0
Элефтериадис Христос 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Fabien Antunes 3 0
Каньяс Хосе 2 0
Аосман Аяс 2 0
Federico Milo 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Машаш Зинедин 2 0
Фадига Бандиугу 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Чибсах Юссиф 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 4 0
Хуанкар 3 0
Курбелис Димитрис 3 0
Бернард Дуарте 3 0
Гнезда-Черин Адам 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Шарлия Звонимир 2 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0

Результаты матчей

Ионикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Панатинаикос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

6
1
Ионикос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Панатинаикос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
0

Волевые поражения

2
12
Ионикос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Панатинаикос
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

8
13

Голы по времени матча

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
5
42%
76-90

Пропущено

13
2
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
5 Не забивали 0
1
9%
2
8%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
3
27%
7
29%
29%
31-45
3
27%
2
8%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
27%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

25
6
12 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
4
16%
0
0%
1-15
5
20%
1
17%
16-30
3
12%
1
17%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
5
20%
1
17%
61-75
3
12%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2
Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Астерас Трипотамос - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 А.Е. Калампаки - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0
Панатинаикос
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Панатинаикос - Волос 3:0 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Пафос - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 3:1
Панатинаикос - Атромитос 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1

Результаты матчей

Ионикос
Панатинаикос

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
4 раза 50%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ионикос
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
2
12
1.5
7
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 14 12 2 0 25 - 5 38
2.
АЕК
 14 10 2 2 26 - 5 32
3.
Олимпиакос
 14 7 5 2 20 - 10 26
4.
ПАОК
 13 7 4 2 19 - 10 25
5.
Волос
 14 7 4 3 21 - 19 25
6.
Арис Салоники
 14 6 4 4 21 - 12 22
7.
Панетоликос
 13 4 4 5 16 - 15 16
8.
Атромитос
 13 4 3 6 14 - 15 15
9.
Астерас
 14 2 8 4 11 - 14 14
10.
ОФИ
 13 2 4 7 10 - 21 10
11.
ПАС Янина
 14 2 4 8 14 - 30 10
12.
Ламия
 14 1 6 7 6 - 23 9
13.
Левадиакос
 14 1 5 8 8 - 18 8
14.
Ионикос
 14 1 5 8 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 7 1 0 12 - 2 22
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
ПАОК
 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Арис Салоники
 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Олимпиакос
 7 4 2 1 11 - 4 14
6.
Волос
 7 4 1 2 12 - 11 13
7.
Атромитос
 7 3 3 1 8 - 5 12
8.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
9.
ПАС Янина
 7 2 3 2 10 - 15 9
10.
Левадиакос
 6 1 3 2 5 - 7 6
11.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Ионикос
 7 0 5 2 6 - 12 5
13.
ОФИ
 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Панетоликос
 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 1 0 13 - 3 16
2.
АЕК
 7 4 2 1 11 - 3 14
3.
Волос
 7 3 3 1 9 - 8 12
4.
Олимпиакос
 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Панетоликос
 7 3 3 1 11 - 6 12
6.
ПАОК
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
ОФИ
 6 1 2 3 5 - 11 5
9.
Астерас
 7 0 4 3 7 - 11 4
10.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
11.
Атромитос
 6 1 0 5 6 - 10 3
12.
Ионикос
 7 1 0 6 5 - 13 3
13.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
14.
ПАС Янина
 7 0 1 6 4 - 15 1
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Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 9
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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