Тур: 14. Стадион: Neapoli Stadium.
1:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолБернард Дуарте
19' Желтая карточкаFabien Antunes
19' Желтая карточкаИоаннидис Фотис
32' Желтая карточкаШарлия Звонимир
1:1
84' ГолАосман Аяс
87' Желтая карточкаVasilios Mantzis
90' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
90' Желтая карточкаЭлефтериадис Христос
90'+7
Ход матча
14'
0:1
19'
19'
32'
84'
1:1
87'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
270 Количество передач 544
-
33 Владение мячом, % 67
77
Аосман
Аяс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аосман АясПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
Ионикос
Панатинаикос
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|5
|0.36
|Аосман Аяс
|2
|0.14
|Мендоса Хавьер
|2
|0.14
|Ловера Максимилиано
|1
|0.07
|Элефтериадис Христос
|1
|0.07
|Каньяс Хосе
|0
|0
|Машаш Зинедин
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|8 (4)
|0.57
|Шпорар Андраж
|5 (2)
|0.36
|Паласиос Себастьян
|4
|0.29
|Иоаннидис Фотис
|2
|0.14
|Бернард Дуарте
|1
|0.07
|Вербич Беньямин
|1
|0.07
|Санчес Факундо
|1
|0.07
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.07
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.07
|Перес Рубен
|0
|0
|Бриньоли Альберто
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|4
|0
|Georgios Mygas
|4
|0
|Vasilios Mantzis
|4
|0
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Элефтериадис Христос
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Fabien Antunes
|3
|0
|Каньяс Хосе
|2
|0
|Аосман Аяс
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Машаш Зинедин
|2
|0
|Фадига Бандиугу
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Чибсах Юссиф
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|4
|0
|Хуанкар
|3
|0
|Курбелис Димитрис
|3
|0
|Бернард Дуарте
|3
|0
|Гнезда-Черин Адам
|3
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Шарлия Звонимир
|2
|0
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Результаты матчей
Ионикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Панатинаикос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
6
1
Ионикос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Панатинаикос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
2
12
Ионикос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Панатинаикос
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
8
13
Голы по времени матча
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
5
42%
76-90
Пропущено
13
2
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90
Забито
11
24
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
5 Не забивали 0
1
9%
2
8%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
3
27%
7
29%
29%
31-45
3
27%
2
8%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
27%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
25
6
12 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
4
16%
0
0%
1-15
5
20%
1
17%
16-30
3
12%
1
17%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
5
20%
1
17%
61-75
3
12%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2
Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Астерас Трипотамос - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 А.Е. Калампаки - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0
Панатинаикос
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Панатинаикос - Волос 3:0 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Пафос - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 3:1
Панатинаикос - Атромитос 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1
Результаты матчей
Ионикос
Панатинаикос
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
4 раза 50%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ионикос
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
212
77
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4