Тур: 16.
0:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаDiego Dorregaray
0:1
34' ГолРомо Хосе
0:2
40' ГолАльтман Омри
44' Желтая карточкаГарсия Анхель
45' Желтая карточкаГуставу Луиш
55' Желтая карточкаТолемесс Флориан
59' Желтая карточкаКасас Исмаэль
67' Желтая карточкаРомо Хосе
90'+4
Ход матча
12'
34'
0:1
40'
0:2
44'
45'
55'
59'
67'
- Основной состав
- Вратарь
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Альтман ОмриНападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Гордич МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Неа Саламина
АЕК Ларнака
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
37 матчей
32.4%
24.3%
43.3%
12 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.6%
48.6%
29.8%
8 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.6%
37.8%
40.6%
8 побед 14 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
0.84
0.5
Среднее время на гол
106
180
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.5
0.63
Среднее время на гол
60
142
Всего голов
43
21
Голов в среднем за матч
1.16
0.57
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
77
158
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdelaye Diakite
|3
|0.19
|Сантос Тьяго III
|3
|0.19
|Климович Владислав
|2
|0.13
|Мигелито
|2
|0.13
|Фелипе Жуан
|2
|0.13
|Diego Dorregaray
|2
|0.13
|Zacharias Adoni
|2
|0.13
|Jose M.F. Moreno Chico3
|1
|0.06
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альтман Омри
|5 (1)
|0.31
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.25
|Тричковски Иван
|4 (1)
|0.25
|Дьюрчо Адам
|4 (1)
|0.25
|Ромо Хосе
|2
|0.13
|Ойер Санхурхо
|2
|0.13
|Понс Пере
|1
|0.06
|Фараж Имад
|1
|0.06
|Олатунджи Виктор
|1
|0.06
|Миличевич Хрвое
|1
|0.06
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|8
|0
|Сантос Тьяго III
|5
|0
|Abdelaye Diakite
|2
|1
|Толемесс Флориан
|3
|0
|Карлитуш Тавареш
|3
|0
|Офори Ричард
|3
|0
|Andreas Fragkou
|3
|0
|Diego Dorregaray
|3
|0
|Konstrantinos Serghiou
|3
|0
|Кацикас Георгиос
|2
|0
|Zacharias Adoni
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Michalis Koumouris
|2
|0
|Климович Владислав
|1
|0
|Ботеак Эрик
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Фелипе Жуан
|1
|0
|Маргаса Ренату
|1
|0
|Тчаха Серж
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альтман Омри
|5
|0
|Мамас Рафаил
|4
|0
|Томович Ненад
|3
|0
|Микель Гонсалес
|3
|0
|Энглезу Никос
|3
|0
|Понс Пере
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Касас Исмаэль
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Ромо Хосе
|1
|0
|Густаву Луиш
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
2
Неа Саламина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
АЕК Ларнака
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
7
14
Неа Саламина
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
11
16
Голы по времени матча
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
12
7
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
7
58%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
3
43%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
50%
4
29%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Забито
17
25
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
1
6%
3
12%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
1
6%
6
24%
31-45
2
12%
4
16%
46-60
2
12%
5
20%
61-75
8
47%
4
16%
76-90
Пропущено
20
13
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
10
50%
3
23%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
30%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3
Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2
АЕК Ларнака
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - Омония 2:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2
Результаты матчей
Неа Саламина
АЕК Ларнака
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
4
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
511
97
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|10
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6