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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 16.
Неа Саламина
0:2
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
12' Желтая карточка
Diego Dorregaray
0:1
34' Гол
Ромо Хосе
0:2
40' Гол
Альтман Омри
44' Желтая карточка
Гарсия Анхель
45' Желтая карточка
Густаву Луиш
55' Желтая карточка
Толемесс Флориан
59' Желтая карточка
Касас Исмаэль
67' Желтая карточка
Ромо Хосе
90'+4
Неа Саламина
АЕК Ларнака

История личных встреч

Неа Саламина
АЕК Ларнака

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

37 матчей

32.4%
24.3%
43.3%
12 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.6%
48.6%
29.8%
8 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.6%
37.8%
40.6%
8 побед 14 ничьих 15 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0
К
2:0
К
1:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
КК
0:1
К
0:1
КК
1:0
К
1:0
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
6:0
ПД
1:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

0.84
0.5

Среднее время на гол

106
180

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Среднее время на гол

60
142

Всего голов

43
21

Голов в среднем за матч

1.16
0.57

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

77
158

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abdelaye Diakite 3 0.19
Сантос Тьяго III 3 0.19
Климович Владислав 2 0.13
Мигелито 2 0.13
Фелипе Жуан 2 0.13
Diego Dorregaray 2 0.13
Zacharias Adoni 2 0.13
Jose M.F. Moreno Chico3 1 0.06
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альтман Омри 5 (1) 0.31
Лопеш Рафаэл 4 0.25
Тричковски Иван 4 (1) 0.25
Дьюрчо Адам 4 (1) 0.25
Ромо Хосе 2 0.13
Ойер Санхурхо 2 0.13
Понс Пере 1 0.06
Фараж Имад 1 0.06
Олатунджи Виктор 1 0.06
Миличевич Хрвое 1 0.06

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 8 0
Сантос Тьяго III 5 0
Abdelaye Diakite 2 1
Толемесс Флориан 3 0
Карлитуш Тавареш 3 0
Офори Ричард 3 0
Andreas Fragkou 3 0
Diego Dorregaray 3 0
Konstrantinos Serghiou 3 0
Кацикас Георгиос 2 0
Zacharias Adoni 2 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Michalis Koumouris 2 0
Климович Владислав 1 0
Ботеак Эрик 1 0
Мигелито 1 0
Фелипе Жуан 1 0
Маргаса Ренату 1 0
Тчаха Серж 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альтман Омри 5 0
Мамас Рафаил 4 0
Томович Ненад 3 0
Микель Гонсалес 3 0
Энглезу Никос 3 0
Понс Пере 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Гарсия Анхель 2 0
Касас Исмаэль 2 0
Росалес Роберто 1 0
Тричковски Иван 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Ромо Хосе 1 0
Густаву Луиш 1 0
Пирич Кенан 1 0
Наум Гиоргос 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
2
Неа Саламина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
АЕК Ларнака
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

7
14
Неа Саламина
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

11
16

Голы по времени матча

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

12
7
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
7
58%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
3
43%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
50%
4
29%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

17
25
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
1
6%
3
12%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
1
6%
6
24%
31-45
2
12%
4
16%
46-60
2
12%
5
20%
61-75
8
47%
4
16%
76-90

Пропущено

20
13
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
10
50%
3
23%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
30%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3
Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2
АЕК Ларнака
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - Омония 2:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2

Результаты матчей

Неа Саламина
АЕК Ларнака

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
4
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
9
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 12 1 3 28 - 10 37
2.
АПОЭЛ
 15 11 3 1 22 - 5 36
3.
Пафос
 15 10 4 1 31 - 8 34
4.
Арис Лимассол
 15 9 4 2 28 - 11 31
5.
Аполлон
 14 7 4 3 13 - 10 25
6.
Неа Саламина
 16 7 1 8 17 - 21 22
7.
Омония
 15 7 1 7 23 - 18 22
8.
Анортосис
 15 5 3 7 13 - 18 18
9.
АЕЛ Лимаcсол
 14 5 3 6 11 - 11 18
10.
Кармиотисса
 15 4 3 8 10 - 24 15
11.
Эносис
 16 4 2 10 12 - 22 14
12.
Докса Катокопия
 16 3 2 11 10 - 24 11
13.
Олимпиакос Никосия
 15 1 6 8 10 - 27 9
14.
Акритас Хлоракас
 15 2 1 12 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 8 7 1 0 17 - 3 22
2.
Омония
 7 6 0 1 18 - 4 18
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
АПОЭЛ
 8 4 3 1 9 - 2 15
5.
Аполлон
 7 4 1 2 7 - 6 13
6.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
7.
Неа Саламина
 8 3 1 4 8 - 13 10
8.
Кармиотисса
 8 3 1 4 7 - 9 10
9.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 8 8
10.
Эносис
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
АЕЛ Лимаcсол
 7 2 1 4 4 - 7 7
12.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Акритас Хлоракас
 8 2 0 6 6 - 17 6
14.
Докса Катокопия
 8 1 0 7 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Арис Лимассол
 8 6 2 0 14 - 2 20
3.
Пафос
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 0 3 11 - 7 15
5.
Аполлон
 7 3 3 1 6 - 4 12
6.
Неа Саламина
 8 4 0 4 9 - 8 12
7.
АЕЛ Лимаcсол
 7 3 2 2 7 - 4 11
8.
Анортосис
 8 3 1 4 6 - 10 10
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Эносис
 8 2 0 6 6 - 14 6
11.
Кармиотисса
 7 1 2 4 3 - 15 5
12.
Омония
 8 1 1 6 5 - 14 4
13.
Олимпиакос Никосия
 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 7 0 1 6 2 - 10 1
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 10
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
АЕК Ларнака Альтман Омри 5
Омония Бруно V 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Пафос Кане Мамаду 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Gus Ledes получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Гарсия Анхель получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Альтман Омри бьет в цель!
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Ромо Хосе бьет в цель!
    • 27'
      Лопеш Рафаэл уходит с поля. Ромо Хосе выходит вместо него
    • Желтая карточка
      12'
      Diego Dorregaray получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Неа Саламина 0:2 АЕК Ларнака онлайн

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