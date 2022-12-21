Тур: 14. Стадион: Ливадиас.
1:1
Конец матча
0'
1:0
38' ГолStephen Kwabena
60' Желтая карточкаОдубаджо Мозес
1:1
64' ГолПальма Луис
85' Желтая карточкаKonstantinos Doumtsios
85' Желтая карточкаМатео Гарсия
90'+7
Ход матча
38'
60'
64'
1:1
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 5
-
18 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
238 Количество передач 582
-
29 Владение мячом, % 71
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
10
Матео
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Jonas Toro
-
-
Главный тренер: Jasminko Velic
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пальма ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Пардью Алан
История личных встреч
Левадиакос
Арис Салоники
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
17 матчей
29.4%
11.8%
58.8%
5 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
1.63
0.25
Среднее время на гол
55
360
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.89
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
30
11
Голов в среднем за матч
1.76
0.65
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
51
139
Бомбардиры внутри турнира
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моутинью Тьерри
|2
|0.14
|Бельмонт Антони
|1
|0.07
|Шкварка Михал
|1
|0.07
|Georgios Nikas
|1
|0.07
|Panagiotis Liagas
|1
|0.07
|Stephen Kwabena
|1
|0.07
|Triantafyllos Tsapras
|0
|0
|Мехия Альфредо
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пальма Луис
|7
|0.5
|Грэй Андре
|5
|0.36
|Мансини Даниэль
|3
|0.21
|Фабиано Лейсманн
|2 (1)
|0.14
|Жервиньо Куасси
|1
|0.07
|Н'Кулу Николя
|1
|0.07
|М'баката Салем
|1
|0.07
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Дабо Брайан
|0
|0
|Одубаджо Мозес
|0
|0
Карточки
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бельмонт Антони
|4
|0
|Винисиус Пауло II
|2
|1
|Константинидис Димитрис
|3
|0
|Konstantinos Doumtsios
|3
|0
|Вракас Георгиос
|3
|0
|Цимопулос Темистоклис
|2
|0
|Моутинью Тьерри
|2
|0
|Маркович Матей
|2
|0
|Мехия Альфредо
|2
|0
|Georgios Nikas
|2
|0
|Panagiotis Vichos
|2
|0
|Stephen Kwabena
|2
|0
|Triantafyllos Tsapras
|2
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Panagiotis Simelidis
|1
|0
|Баханак Патрик
|1
|0
|Panagiotis Liagas
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиано Лейсманн
|5
|0
|Дабо Брайан
|3
|1
|Матео Гарсия
|2
|1
|Итурбе Хуан
|3
|0
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Одубаджо Мозес
|2
|0
|Шейх Пап
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Этебо Огенекаро
|2
|0
|Пальма Луис
|0
|1
|Брабец Якуб
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
|М'баката Салем
|1
|0
Результаты матчей
Левадиакос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Арис Салоники
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
2
Левадиакос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Арис Салоники
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
0
13
Левадиакос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Арис Салоники
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
3
15
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
4
57%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
2
13
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
3
23%
31-45
1
50%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
4
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
6
50%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
7
20
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
2
29%
3
15%
31-45
2
29%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
29%
5
25%
76-90
Пропущено
19
13
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
4
21%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
10
53%
1
8%
61-75
1
5%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Левадиакос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1 Левадиакос - Олимпиакос 0:1
Панетоликос - Левадиакос 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Левадиакос - АЕК 0:2 Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4 Арис Салоники - Маккаби Хайфа 2:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4
Арис Салоники - Ламия 5:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1
Результаты матчей
Левадиакос
Арис Салоники
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Левадиакос
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
113
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|24 - 4
|37
|2.
|1:0
|14
|10
|2
|2
|24 - 5
|32
|3.
|13
|7
|4
|2
|19 - 10
|25
|4.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|21 - 19
|25
|5.
|13
|7
|4
|2
|18 - 8
|25
|6.
|14
|6
|4
|4
|21 - 12
|22
|7.
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|9.
|0:0
|14
|2
|8
|4
|11 - 14
|14
|10.
|13
|2
|4
|7
|10 - 21
|10
|11.
|0:1
|14
|1
|6
|7
|6 - 21
|9
|12.
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|13.
|14
|1
|5
|8
|8 - 18
|8
|14.
|13
|1
|4
|8
|10 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|12 - 2
|22
|2.
|1:0
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|6.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|8.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|11.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|8.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|9.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|10.
|0:1
|8
|0
|4
|4
|2 - 11
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|6 - 10
|3
|12.
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|14.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|7 (1)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4