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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Левадиакос
1:1
Конец матча
Арис Салоники
0'
1:0
38' Гол
Stephen Kwabena
60' Желтая карточка
Одубаджо Мозес
1:1
64' Гол
Пальма Луис
85' Желтая карточка
Konstantinos Doumtsios
85' Желтая карточка
Матео Гарсия
90'+7

Ход матча

38'
Stephen Kwabena
(Мехия Альфредо)
1:0
46'
 
Мансини Даниэль
Жервиньо Куасси
46'
 
Пальма Луис
Дабо Брайан
46'
 
Итурбе Хуан
М'баката Салем
60'
 
Одубаджо Мозес
64'
1:1
Пальма Луис
71'
Луа-Луа Казенга
Stephen Kwabena
 
78'
Цимопулос Темистоклис
Вракас Георгиос
 
85'
Konstantinos Doumtsios
 
85'
 
Матео Гарсия
90'
Theodoros Tsirigotis
Konstantinos Doumtsios
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 5
  • 18 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 238 Количество передач 582
  • 29 Владение мячом, % 71
44
Маркович
Матей
2
Дентакис
Антонис
6
Triantafyllos
Tsapras
29
Баханак
Патрик
3
Panagiotis
Vichos
12
Мехия
Альфредо
4
Stephen
Kwabena
19
Вракас
Георгиос
8
Georgios
Nikas
20
Моутинью
Тьерри
27
Konstantinos
Doumtsios
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
14
Брабец
Якуб
43
Пеерсман
Марвин
2
М'баката
Салем
18
Мазику
Брэдли
13
Этебо
Огенекаро
6
Дабо
Брайан
10
Матео
Гарсия
9
Грэй
Андре
27
Жервиньо
Куасси
Левадиакос
4-2-3-1
Арис Салоники
3-4-1-2

История личных встреч

Левадиакос
Арис Салоники

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

17 матчей

29.4%
11.8%
58.8%
5 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

К
1:2
С
3:0
ТМК
1:0
С
1:0
С
2:0
С
4:3
С
1:1
С
4:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

1.63
0.25

Среднее время на гол

55
360

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

30
11

Голов в среднем за матч

1.76
0.65

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

51
139

Бомбардиры внутри турнира

Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 2 0.14
Бельмонт Антони 1 0.07
Шкварка Михал 1 0.07
Georgios Nikas 1 0.07
Panagiotis Liagas 1 0.07
Stephen Kwabena 1 0.07
Triantafyllos Tsapras 0 0
Мехия Альфредо 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 7 0.5
Грэй Андре 5 0.36
Мансини Даниэль 3 0.21
Фабиано Лейсманн 2 (1) 0.14
Жервиньо Куасси 1 0.07
Н'Кулу Николя 1 0.07
М'баката Салем 1 0.07
Гарсия Мануэль II 0 0
Пеерсман Марвин 0 0
Дабо Брайан 0 0
Одубаджо Мозес 0 0

Карточки

Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельмонт Антони 4 0
Винисиус Пауло II 2 1
Константинидис Димитрис 3 0
Konstantinos Doumtsios 3 0
Вракас Георгиос 3 0
Цимопулос Темистоклис 2 0
Моутинью Тьерри 2 0
Маркович Матей 2 0
Мехия Альфредо 2 0
Georgios Nikas 2 0
Panagiotis Vichos 2 0
Stephen Kwabena 2 0
Triantafyllos Tsapras 2 0
Шкварка Михал 1 0
Panagiotis Simelidis 1 0
Баханак Патрик 1 0
Panagiotis Liagas 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Лейсманн 5 0
Дабо Брайан 3 1
Матео Гарсия 2 1
Итурбе Хуан 3 0
Дукуре Шейк III 3 0
Одубаджо Мозес 2 0
Шейх Пап 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Этебо Огенекаро 2 0
Пальма Луис 0 1
Брабец Якуб 1 0
Хулиан Диас 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мазику Брэдли 1 0
М'баката Салем 1 0

Результаты матчей

Левадиакос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Арис Салоники
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
2
Левадиакос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Арис Салоники
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

0
13
Левадиакос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Арис Салоники
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

3
15

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
4
57%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
3
23%
31-45
1
50%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
4
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
6
50%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

7
20
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
2
29%
3
15%
31-45
2
29%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
29%
5
25%
76-90

Пропущено

19
13
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
4
21%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
10
53%
1
8%
61-75
1
5%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Левадиакос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1 Левадиакос - Олимпиакос 0:1
Панетоликос - Левадиакос 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Левадиакос - АЕК 0:2 Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4 Арис Салоники - Маккаби Хайфа 2:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4
Арис Салоники - Ламия 5:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1

Результаты матчей

Левадиакос
Арис Салоники

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Левадиакос
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
1
13
1.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 13 12 1 0 24 - 4 37
2.
АЕК
 1:0 14 10 2 2 24 - 5 32
3.
ПАОК
 13 7 4 2 19 - 10 25
4.
Волос
 0:0 14 7 4 3 21 - 19 25
5.
Олимпиакос
 13 7 4 2 18 - 8 25
6.
Арис Салоники
 14 6 4 4 21 - 12 22
7.
Панетоликос
 13 4 4 5 16 - 15 16
8.
Атромитос
 13 4 3 6 14 - 15 15
9.
Астерас
 0:0 14 2 8 4 11 - 14 14
10.
ОФИ
 13 2 4 7 10 - 21 10
11.
Ламия
 0:1 14 1 6 7 6 - 21 9
12.
ПАС Янина
 13 2 3 8 12 - 28 9
13.
Левадиакос
 14 1 5 8 8 - 18 8
14.
Ионикос
 13 1 4 8 10 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 7 1 0 12 - 2 22
2.
АЕК
 1:0 7 6 0 1 13 - 2 18
3.
ПАОК
 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Арис Салоники
 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Олимпиакос
 7 4 2 1 11 - 4 14
6.
Волос
 0:0 7 4 1 2 12 - 11 13
7.
Атромитос
 7 3 3 1 8 - 5 12
8.
Астерас
 0:0 7 2 4 1 4 - 3 10
9.
ПАС Янина
 6 2 2 2 8 - 13 8
10.
Левадиакос
 6 1 3 2 5 - 7 6
11.
Ламия
 0:1 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
ОФИ
 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Панетоликос
 6 1 1 4 5 - 9 4
14.
Ионикос
 6 0 4 2 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
АЕК
 1:0 7 4 2 1 11 - 3 14
3.
Волос
 0:0 7 3 3 1 9 - 8 12
4.
Панетоликос
 7 3 3 1 11 - 6 12
5.
Олимпиакос
 6 3 2 1 7 - 4 11
6.
ПАОК
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
ОФИ
 6 1 2 3 5 - 11 5
9.
Астерас
 0:0 7 0 4 3 7 - 11 4
10.
Ламия
 0:1 8 0 4 4 2 - 11 4
11.
Атромитос
 6 1 0 5 6 - 10 3
12.
Ионикос
 7 1 0 6 5 - 13 3
13.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
14.
ПАС Янина
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
АЕК Гарсия Леви 7 (1)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Мехия Альфредо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Stephen Kwabena бьет в цель!
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