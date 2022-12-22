Тур: 1.
2:2
Конец матча
0'
1:0
31' Гол в свои воротаГуаррочена Икер
1:1
38' ГолГуаррочена Икер
47' Желтая карточкаPratik Chowdhary
2:1
50' ГолПандита Ишан
72' Желтая карточкаMuhammed Uvais
2:2
90' ГолГуаррочена Икер
90'+7
Ход матча
31'
1:0
38'
47'
50'
2:1
72'
90'
31
Vishal
Yadav
13
Eli
Sabia
99
Чима
Даниэль
23
Бедия
Эду
- Основной состав
-
31 Vishal YadavВратарь
- Защитник
-
13 Eli SabiaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Komal Thatal
-
18 Ritwik Das
-
-
32 Rehenesh TP
-
-
Главный тренер: Адриан Бутройд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
-
25 Мартинс ГланПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Карлос Пенья
История личных встреч
Джамшедпур
Гоа
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.83
Среднее время на гол
75
108
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.5
2.2
Среднее время на гол
60
40
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.36
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
66
61
Бомбардиры внутри турнира
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|2
|0.18
|Пандита Ишан
|2
|0.18
|Хартли Питер
|1
|0.09
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.09
|Эммануэль-Томас Джей
|1 (1)
|0.09
|Harrison Sawyer
|0
|0
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|5
|0.45
|Гуаррочена Икер
|5
|0.45
|Бедия Эду
|2
|0.18
|Brison Fernandes
|2
|0.18
|Redeem Tlang
|1
|0.09
|Васкес Альваро
|1
|0.09
|Фернандес Брэндон
|1
|0.09
|Aibanbha Dohling
|1
|0.09
|Арнаут Фарес
|1
|0.09
|Anwar Ali
|0
|0
|Makan Winkle Chote
|0
|0
|Seriton Fernandes
|0
|0
|Saviour Gama
|0
|0
|Devendra Murgaokar
|0
|0
Карточки
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хартли Питер
|4
|1
|Pratik Chowdhary
|3
|0
|Boris Singh Thangjam
|3
|0
|Laldinliana Renthlei
|2
|0
|Чима Даниэль
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Wellington XVII
|1
|0
|Harrison Sawyer
|1
|0
|Jitendra Singh
|1
|0
|Ritwik Das
|1
|0
|Muhammed Uvais
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедия Эду
|2
|1
|Redeem Tlang
|2
|0
|Anwar Ali
|2
|0
|Вальенте Марк
|1
|0
|Фернандес Брэндон
|1
|0
|Сингх Дхирадж
|1
|0
|Noah Sadaoui
|1
|0
|Ayush Chhetri
|1
|0
Результаты матчей
Джамшедпур
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Гоа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
5
Джамшедпур
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Гоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
1
11
Джамшедпур
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Гоа
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
5
16
Голы по времени матча
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
2
18%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
50%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
5
45%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
33%
76-90
Забито
7
20
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
3
43%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
29%
2
10%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
14%
8
40%
76-90
Пропущено
20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
5
25%
1
8%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
2
10%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
7
35%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Джамшедпур
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3
Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1
Гоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2
Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Джамшедпур
Гоа
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Джамшедпур
Гоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
29
74
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|6.
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|7.
|4
|2
|0
|2
|2 - 2
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|10.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|11.
|5
|0
|0
|5
|5 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|10.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|11.
|5
|0
|0
|5
|3 - 8
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (2)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|5 (3)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (2)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|АТК
|Хэмилл Брендан
|3