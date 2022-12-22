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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Джамшедпур
2:2
Конец матча
Гоа
0'
1:0
31' Гол в свои ворота
Гуаррочена Икер
1:1
38' Гол
Гуаррочена Икер
47' Желтая карточка
Pratik Chowdhary
2:1
50' Гол
Пандита Ишан
72' Желтая карточка
Muhammed Uvais
2:2
90' Гол
Гуаррочена Икер
90'+7
31
Vishal
Yadav
24
Pratik
Chowdhary
13
Eli
Sabia
16
Muhammed
Uvais
2
Boris
Singh
Thangjam
6
Ricky
Lallawmawma
89
Phijam
Vikash
Singh
10
Эммануэль-Томас
Джей
50
Кривелларо
Рафаэл
99
Чима
Даниэль
9
Пандита
Ишан
1
Сингх
Дхирадж
20
Seriton
Fernandes
5
Арнаут
Фарес
4
Anwar
Ali
27
Aibanbha
Dohling
42
Brison
Fernandes
23
Бедия
Эду
10
Фернандес
Брэндон
34
Гуаррочена
Икер
19
Makan
Winkle
Chote
7
Noah
Sadaoui
Джамшедпур
Гоа

История личных встреч

Джамшедпур
Гоа

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

СИ
3:0
СИ
1:0
СИ
1:3
СИ
3:0
СИ
1:2
СИ
0:5
СИ
0:1
СИ
0:0
СИ
4:1
СИ
0:3
СИ
2:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
2.2

Среднее время на гол

60
40

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.36
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

66
61

Бомбардиры внутри турнира

Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 2 0.18
Пандита Ишан 2 0.18
Хартли Питер 1 0.09
Boris Singh Thangjam 1 0.09
Эммануэль-Томас Джей 1 (1) 0.09
Harrison Sawyer 0 0
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 5 0.45
Гуаррочена Икер 5 0.45
Бедия Эду 2 0.18
Brison Fernandes 2 0.18
Redeem Tlang 1 0.09
Васкес Альваро 1 0.09
Фернандес Брэндон 1 0.09
Aibanbha Dohling 1 0.09
Арнаут Фарес 1 0.09
Anwar Ali 0 0
Makan Winkle Chote 0 0
Seriton Fernandes 0 0
Saviour Gama 0 0
Devendra Murgaokar 0 0

Карточки

Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хартли Питер 4 1
Pratik Chowdhary 3 0
Boris Singh Thangjam 3 0
Laldinliana Renthlei 2 0
Чима Даниэль 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Wellington XVII 1 0
Harrison Sawyer 1 0
Jitendra Singh 1 0
Ritwik Das 1 0
Muhammed Uvais 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедия Эду 2 1
Redeem Tlang 2 0
Anwar Ali 2 0
Вальенте Марк 1 0
Фернандес Брэндон 1 0
Сингх Дхирадж 1 0
Noah Sadaoui 1 0
Ayush Chhetri 1 0

Результаты матчей

Джамшедпур
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Гоа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
5
Джамшедпур
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Гоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

1
11
Джамшедпур
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Гоа
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

5
16

Голы по времени матча

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
2
18%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
50%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
5
45%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
33%
76-90

Забито

7
20
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
3
43%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
29%
2
10%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
14%
8
40%
76-90

Пропущено

20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
5
25%
1
8%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
2
10%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
7
35%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Джамшедпур
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3
Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1
Гоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2
Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Джамшедпур
Гоа

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Джамшедпур
Гоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 10 7 3 0 30 - 10 24
2.
Хайдарабад
 10 7 1 2 15 - 6 22
3.
АТК
 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Гоа
 11 6 1 4 19 - 14 19
5.
Дели Динамос
 10 6 1 3 15 - 14 19
6.
Керала Бластерс
 10 6 1 3 18 - 14 19
7.
Ченнаин
 10 4 2 4 20 - 21 14
8.
Бенгалуру
 10 3 1 6 7 - 12 10
9.
Ист Бенгал
 10 3 0 7 11 - 19 9
10.
Джамшедпур
 11 1 2 8 8 - 19 5
11.
Нортист Юнайтед
 10 0 0 10 8 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 6 4 1 1 8 - 4 13
2.
Дели Динамос
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Гоа
 5 4 0 1 11 - 3 12
4.
АТК
 5 4 0 1 7 - 3 12
5.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 13 - 4 11
6.
Керала Бластерс
 5 3 0 2 11 - 11 9
7.
Бенгалуру
 4 2 0 2 2 - 2 6
8.
Ченнаин
 6 1 2 3 8 - 14 5
9.
Джамшедпур
 6 1 1 4 6 - 10 4
10.
Ист Бенгал
 4 0 0 4 3 - 10 0
11.
Нортист Юнайтед
 5 0 0 5 5 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 5 4 1 0 17 - 6 13
2.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Хайдарабад
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Ченнаин
 4 3 0 1 12 - 7 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
Гоа
 6 2 1 3 8 - 11 7
8.
Дели Динамос
 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Бенгалуру
 6 1 1 4 5 - 10 4
10.
Джамшедпур
 5 0 1 4 2 - 9 1
11.
Нортист Юнайтед
 5 0 0 5 3 - 8 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (2)
Гоа Noah Sadaoui 5 (4)
Ченнаин Слишкович Петар 5 (3)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
АТК Хэмилл Брендан 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Devendra Murgaokar сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Гуаррочена Икер бьет в цель!
  • 88'
    Anwar Ali уходит с поля. Devendra Murgaokar выходит вместо него
  • 81'
    Кривелларо Рафаэл уходит с поля. Harrison Sawyer выходит вместо него
  • 75'
    Brison Fernandes уходит с поля. Ayush Chhetri выходит вместо него
  • Желтая карточка
    72'
    Muhammed Uvais получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    • 38'
      Makan Winkle Chote сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Гуаррочена Икер бьет в цель!
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Гуаррочена Икер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Джамшедпур 2:2 Гоа онлайн

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