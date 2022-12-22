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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 16.
Омония
2:0
Конец матча
Аполлон
0'
1:0
3' Гол
Бруно V
2:0
78' Гол
Какулис Андроникос
90'+4
Омония
Аполлон

История личных встреч

Омония
Аполлон

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
47.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
43.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

35 матчей

20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед

Первый тайм

22.9%
77.1%
0 побед 8 ничьих 25 побед

Второй тайм

34.3%
65.7%
0 побед 12 ничьих 20 побед

58 матчей

27.6%
24.1%
48.3%
16 побед 14 ничьих 28 побед

Первый тайм

24.1%
32.8%
43.1%
14 побед 19 ничьих 25 побед

Второй тайм

27.6%
37.9%
34.5%
16 побед 22 ничьи 20 побед

История матчей

ПД
2:1
С
2:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:1
К
1:1
ПД
2:1
К
1:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
0:2
К
3:0
К
2:2
ПД
1:2
ПД
2:1
К
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
0:0
КК
1:0
КК
2:1
ПД
2:4
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:5
ПД
2:0
К
1:1
ПД
2:0
ПД
3:1
С
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:3
К
1:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.19
0.74

Среднее время на гол

75
121

Всего голов

48
30

Голов в среднем за матч

1.55
1.11

Среднее время на гол

58
81

Всего голов

80
53

Голов в среднем за матч

1.38
0.91

Тотал матчей

2.5
53
Больше 91%
Меньше 9%
5
41
Больше 71%
Меньше 29%
17
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
6
Больше 10%
Меньше 90%
52
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

65
98

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 6 (2) 0.38
Какулис Андроникос 4 0.25
Безус Роман 3 0.19
Хупер Гэри 2 0.13
Лойзу Лойзос 2 0.13
Матавж Тим 1 0.06
Лекьякс Ян 1 0.06
Ансарифард Карим 1 0.06
Папулис Фотис 1 0.06
Ланг Адам 1 0.06
Захариу Панайотис 1 0.06
Милетич Неманья 1 0.06
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 4 0.27
Антонио Владимиро 2 0.13
Жради Бассель 2 (1) 0.13
Дигин Николя 1 0.07
Роберж Валентин 1 0.07
Хенти Эзекиэль 1 0.07
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.07

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 6 1
Безус Роман 3 0
Бруно V 3 0
Ланг Адам 1 1
Кусулос Янис 2 0
Псалтис Парис 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Панайоту Николас 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Баширу Фуад 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Кирякидес Хараламбос 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ресио Хосе 3 1
Роберж Валентин 4 0
Йованович Вукашин 4 0
Коль Исраэль 3 0
Йованович Александар II 2 0
Хаммас Амин 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Илиев Илиан 1 0
Харис Мавриас 1 0
Хенти Эзекиэль 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Питтас Яннис 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Артиматас Панайотис 1 0

Результаты матчей

Омония
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Аполлон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Омония
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Аполлон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

3
6
Омония
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Аполлон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

3
9

Голы по времени матча

Забито

19
6
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
5%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
26%
1
17%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
2
11%
3
50%
61-75
8
42%
1
17%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
3
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
4
57%
76-90

Забито

24
12
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
3
25%
16-30
6
25%
1
8%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
3
13%
5
42%
61-75
9
38%
2
17%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
АЕК Ларнака - Омония 2:1 Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1
АПОЭЛ - Омония 4:0 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3
Аполлон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0
Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0

Результаты матчей

Омония
Аполлон

Точный счет

4:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Точный счет

4:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Омония
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
2
1.5
2
5
4
4
2.5
3
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
4
7
9
1.5
2
13
4
12
2.5
3
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 16 11 4 1 23 - 6 37
2.
АЕК Ларнака
 16 12 1 3 28 - 10 37
3.
Пафос
 15 10 4 1 31 - 8 34
4.
Арис Лимассол
 16 9 5 2 29 - 12 32
5.
Омония
 16 8 1 7 25 - 18 25
6.
Аполлон
 15 7 4 4 13 - 12 25
7.
Неа Саламина
 16 7 1 8 17 - 21 22
8.
Анортосис
 15 5 3 7 13 - 18 18
9.
АЕЛ Лимаcсол
 14 5 3 6 11 - 11 18
10.
Кармиотисса
 15 4 3 8 10 - 24 15
11.
Эносис
 16 4 2 10 12 - 22 14
12.
Докса Катокопия
 16 3 2 11 10 - 24 11
13.
Олимпиакос Никосия
 15 1 6 8 10 - 27 9
14.
Акритас Хлоракас
 15 2 1 12 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 8 7 1 0 17 - 3 22
2.
Омония
 8 7 0 1 20 - 4 21
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
АПОЭЛ
 8 4 3 1 9 - 2 15
5.
Аполлон
 7 4 1 2 7 - 6 13
6.
Арис Лимассол
 8 3 3 2 15 - 10 12
7.
Неа Саламина
 8 3 1 4 8 - 13 10
8.
Кармиотисса
 8 3 1 4 7 - 9 10
9.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 8 8
10.
Эносис
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
АЕЛ Лимаcсол
 7 2 1 4 4 - 7 7
12.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Акритас Хлоракас
 8 2 0 6 6 - 17 6
14.
Докса Катокопия
 8 1 0 7 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 14 - 4 22
2.
Арис Лимассол
 8 6 2 0 14 - 2 20
3.
Пафос
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 0 3 11 - 7 15
5.
Аполлон
 8 3 3 2 6 - 6 12
6.
Неа Саламина
 8 4 0 4 9 - 8 12
7.
АЕЛ Лимаcсол
 7 3 2 2 7 - 4 11
8.
Анортосис
 8 3 1 4 6 - 10 10
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Эносис
 8 2 0 6 6 - 14 6
11.
Кармиотисса
 7 1 2 4 3 - 15 5
12.
Омония
 8 1 1 6 5 - 14 4
13.
Олимпиакос Никосия
 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 7 0 1 6 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 10
Омония Бруно V 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Пафос Кане Мамаду 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Бруно V бьет в цель!
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      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Омония 2:0 Аполлон онлайн

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