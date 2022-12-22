Тур: 16.
Ход матча
3'
1:0
78'
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррера Янник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ресио ХосеПолузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Makridis
История личных встреч
Омония
Аполлон
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
47.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
43.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
35 матчей
20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед
Первый тайм
22.9%
77.1%
0 побед 8 ничьих 25 побед
Второй тайм
34.3%
65.7%
0 побед 12 ничьих 20 побед
58 матчей
27.6%
24.1%
48.3%
16 побед 14 ничьих 28 побед
Первый тайм
24.1%
32.8%
43.1%
14 побед 19 ничьих 25 побед
Второй тайм
27.6%
37.9%
34.5%
16 побед 22 ничьи 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.19
0.74
Среднее время на гол
75
121
Всего голов
48
30
Голов в среднем за матч
1.55
1.11
Среднее время на гол
58
81
Всего голов
80
53
Голов в среднем за матч
1.38
0.91
Тотал матчей
2.5
53
Больше 91%
Меньше 9%
5
41
Больше 71%
Меньше 29%
17
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
6
Больше 10%
Меньше 90%
52
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
65
98
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|6 (2)
|0.38
|Какулис Андроникос
|4
|0.25
|Безус Роман
|3
|0.19
|Хупер Гэри
|2
|0.13
|Лойзу Лойзос
|2
|0.13
|Матавж Тим
|1
|0.06
|Лекьякс Ян
|1
|0.06
|Ансарифард Карим
|1
|0.06
|Папулис Фотис
|1
|0.06
|Ланг Адам
|1
|0.06
|Захариу Панайотис
|1
|0.06
|Милетич Неманья
|1
|0.06
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|4
|0.27
|Антонио Владимиро
|2
|0.13
|Жради Бассель
|2 (1)
|0.13
|Дигин Николя
|1
|0.07
|Роберж Валентин
|1
|0.07
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.07
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.07
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|6
|1
|Безус Роман
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Ланг Адам
|1
|1
|Кусулос Янис
|2
|0
|Псалтис Парис
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Баширу Фуад
|1
|0
|Баркер Брэндон
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Кирякидес Хараламбос
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ресио Хосе
|3
|1
|Роберж Валентин
|4
|0
|Йованович Вукашин
|4
|0
|Коль Исраэль
|3
|0
|Йованович Александар II
|2
|0
|Хаммас Амин
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
Результаты матчей
Омония
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Аполлон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Омония
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Аполлон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
3
6
Омония
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Аполлон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
3
9
Голы по времени матча
Забито
19
6
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
5%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
26%
1
17%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
2
11%
3
50%
61-75
8
42%
1
17%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
3
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
4
57%
76-90
Забито
24
12
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
3
25%
16-30
6
25%
1
8%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
3
13%
5
42%
61-75
9
38%
2
17%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
АЕК Ларнака - Омония 2:1 Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1
АПОЭЛ - Омония 4:0 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3
Аполлон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0
Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0
Результаты матчей
Омония
Аполлон
Точный счет
4:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
Точный счет
4:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Омония
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
62
25
44
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
114
79
213
412
313
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония
|Бруно V
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6