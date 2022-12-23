Тур: 9. Стадион: Moreton Daily Stadium.
1:1
Конец матча
0'
0:1
18' ГолБожанич Оливер
61' Желтая карточкаКлеур Габриэль
1:1
62' ГолАрмиенто Карло
70' Желтая карточкаКрпич Сулейман
77' Желтая карточкаНьювенхоф Калем
90'+7
Ход матча
18'
61'
62'
1:1
70'
77'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.83 Обе забьют – да
26
О'Ши
Джеймс
27
Трюин
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
35 Louis Zabala
-
29 Cyrus Dehmie
-
13 Хор Генри
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Тонгик РуонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
36 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
14 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.1%
25%
38.9%
13 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
14 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.56
1.25
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.35
1.5
Среднее время на гол
66
60
Всего голов
52
49
Голов в среднем за матч
1.44
1.36
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
62
66
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Остин Чарльз
|1
|0.17
|Милеуснич Никола
|1
|0.17
|Армиенто Карло
|1
|0.17
|Невилл Скотт
|0
|0
|Joseph Knowles
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крпич Сулейман
|2
|0.29
|Боррьелло Брендон
|1
|0.14
|Божанич Оливер
|1
|0.14
|Амальфитано Ромен
|1
|0.14
|Мрчела Томислав
|1
|0.14
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Фильо Марсело
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невилл Скотт
|2
|0
|Jordan Holmes
|0
|1
|Хинджерт Джек
|1
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Joseph Knowles
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Cyrus Dehmie
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеур Габриэль
|4
|0
|Боррьелло Брендон
|3
|0
|Мрчела Томислав
|3
|0
|Амальфитано Ромен
|2
|0
|Крпич Сулейман
|2
|0
|Ньювенхоф Калем
|2
|0
|Нинкович Милош
|1
|0
|Фильо Марсело
|1
|0
|Траоре Адама III
|1
|0
|Наджарин Рами
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
4
Брисбен Роар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
4
6
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0
Результаты матчей
Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|7
|4
|1
|2
|17 - 10
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|5.
|1:1
|8
|2
|4
|2
|16 - 14
|10
|6.
|5
|2
|1
|2
|11 - 10
|7
|7.
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|8.
|1:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|2.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 3
|4
|8.
|1:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|10.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|3 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Веллингтон Феникс
|Уэйн Бен
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3
|Макартур
|Нун Крэйг
|4
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|4