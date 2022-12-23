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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Брисбен Роар
1:1
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
18' Гол
Божанич Оливер
61' Желтая карточка
Клеур Габриэль
1:1
62' Гол
Армиенто Карло
70' Желтая карточка
Крпич Сулейман
77' Желтая карточка
Ньювенхоф Калем
90'+7
23
Jordan
Holmes
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
3
Кортни-Перкинс
Джордан
10
Милеуснич
Никола
26
О'Ши
Джеймс
27
Трюин
Кай
17
Армиенто
Карло
28
Joseph
Knowles
7
Акбари
Рамат
20
Лоуренс
Томас
2
Клеур
Габриэль
5
Мрчела
Томислав
6
Фильо
Марсело
3
Траоре
Адама
III
26
Боррьелло
Брендон
8
Божанич
Оливер
28
Ньювенхоф
Калем
23
Нгбакото
Йени
11
Крпич
Сулейман
17
Амальфитано
Ромен
Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

36 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
14 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.1%
25%
38.9%
13 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
14 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

AЛ(
1:1
К
1:3
AЛ(
1:1
AЛ(
3:0
2:0
1:2
1:1
3:1
1:2
0:0
1:4
2:2
2:2
3:0
0:2
0:2
1:1
2:1
1:1
1:1
5:4
3:2
2:1
1:3
КФ
1:0
1:4
1:0
0:1
2:1
1:1
1:1
3:1
2:0
1:2
1:0
0:1

Голы

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.56
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.35
1.5

Среднее время на гол

66
60

Всего голов

52
49

Голов в среднем за матч

1.44
1.36

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

62
66

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Остин Чарльз 1 0.17
Милеуснич Никола 1 0.17
Армиенто Карло 1 0.17
Невилл Скотт 0 0
Joseph Knowles 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крпич Сулейман 2 0.29
Боррьелло Брендон 1 0.14
Божанич Оливер 1 0.14
Амальфитано Ромен 1 0.14
Мрчела Томислав 1 0.14
Клеур Габриэль 0 0
Фильо Марсело 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невилл Скотт 2 0
Jordan Holmes 0 1
Хинджерт Джек 1 0
О'Ши Джеймс 1 0
Чапман Коннор 1 0
Joseph Knowles 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Трюин Кай 1 0
Cyrus Dehmie 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеур Габриэль 4 0
Боррьелло Брендон 3 0
Мрчела Томислав 3 0
Амальфитано Ромен 2 0
Крпич Сулейман 2 0
Ньювенхоф Калем 2 0
Нинкович Милош 1 0
Фильо Марсело 1 0
Траоре Адама III 1 0
Наджарин Рами 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
4
Брисбен Роар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Вестерн Сидней Уондерерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

4
6
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0

Результаты матчей

Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Централ Кост Маринерс
 7 4 1 2 17 - 10 13
3.
Макартур
 7 3 2 2 10 - 10 11
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 6 - 6 11
5.
Веллингтон Феникс
 1:1 8 2 4 2 16 - 14 10
6.
Сидней
 5 2 1 2 11 - 10 7
7.
Брисбен Роар
 6 1 4 1 3 - 4 7
8.
Перт Глори
 1:1 8 2 1 5 7 - 13 7
9.
Вестерн Юнайтед
 7 2 1 4 10 - 14 7
10.
Ньюкасл Джетс
 5 2 0 3 5 - 8 6
11.
Аделаида Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 5 3 0 2 12 - 8 9
2.
Веллингтон Феникс
 1:1 5 2 2 1 12 - 8 8
3.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 9 - 3 7
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Перт Глори
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сидней
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Макартур
 4 1 2 1 5 - 7 5
4.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 3 4
8.
Перт Глори
 1:1 6 1 0 5 4 - 11 3
9.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
10.
Веллингтон Феникс
 1:1 3 0 2 1 4 - 6 2
11.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
12.
Ньюкасл Джетс
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 3 (3)
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Макартур Нун Крэйг 4
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Боррьелло Брендон сделал результативную передачу.
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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