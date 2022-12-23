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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Перт Глори
1:1
Первый тайм: 39'
Веллингтон Феникс
0'
5' Желтая карточка
Вуттон Скотт
1:0
22' Гол
David Williams III
1:1
31' Гол
Завада Оскар

Ход матча

5'
 
Вуттон Скотт
22'
David Williams III
(Хелифи Салим)
1:0
31'
1:1
Завада Оскар
(Сасе Иан)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перт Глори
Ничья
Веллингтон Феникс
2.20
3.80
5.80
Все Коэффициенты
33
Редди
Лиэм
37
Jacob
Muir
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
14
Клисби
Джек
8
Амини
Мустафа
6
Макинефф
Аарон
7
Уильямс
Райан
16
Keegan
Jelacic
10
Хелифи
Салим
18
David
Williams
III
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
4
Вуттон
Скотт
21
Лавс
Джошуа
12
Маурагис
Лукас
31
Сасе
Иан
5
Угаркович
Стивен
23
Льюис
Клейтон
Рис
11
Краев
Божидар
10
Болл
Дэвид
9
Завада
Оскар
Перт Глори
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Перт Глори
Веллингтон Феникс

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
55%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед

45 матчей

42.2%
17.8%
40%
19 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

31.1%
40%
28.9%
14 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.9%
40%
31.1%
13 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

0:1
2:1
2:2
1:3
3:0
0:1
1:2
4:2
1:2
5:0
3:0
1:1
2:1
1:0
5:2
3:3
2:1
2:0
1:2
0:1
1:2
1:2
2:1
1:2
1:1
4:2
1:1
1:2
1:0
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.68
1.09

Среднее время на гол

53
82

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.61
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

74
47

Голов в среднем за матч

1.64
1.04

Тотал матчей

2.5
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

54
86

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giordano Colli 2 0.25
Макинефф Аарон 2 (1) 0.25
Уильямс Райан 1 0.13
Клисби Джек 1 0.13
David Williams III 1 0.13
Хелифи Салим 0 0
Keegan Jelacic 0 0
Jacob Muir 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краев Божидар 4 0.5
Завада Оскар 3 0.38
Уэйн Бен 3 0.38
Саттон Сэм 1 0.13
Сасе Иан 1 0.13
Олд Бенжамин 1 0.13
Барбарусес Костас 1 0.13
Льюис Клейтон Рис 1 0.13
Эллиот Каллан 0 0
Болл Дэвид 0 0
Пейн Тим 0 0
Угаркович Стивен 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Райан 3 0
Амини Мустафа 2 0
Данкан Закари 2 0
Биверс Марк 1 0
Лахман Даррил 1 0
Хелифи Салим 1 0
Ben Azubel 1 0
Luke Bodnar 1 0
Matthew Hatch 1 0
Joseph Forde 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуттон Скотт 3 0
Пейн Тим 2 0
Пеннингтон Николас 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Сасе Иан 0 1
Угаркович Стивен 1 0
Краев Божидар 1 0
Завада Оскар 1 0
Уэйн Бен 1 0
Лавс Джошуа 1 0
Льюис Клейтон Рис 1 0
Саттон Сэм 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Веллингтон Феникс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Перт Глори
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

2
9
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Веллингтон Феникс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

2
12

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
5
45%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
4
36%
4
44%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
1
17%
5
36%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

12
14
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
3
25%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
5
42%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0

Результаты матчей

Перт Глори
Веллингтон Феникс

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Централ Кост Маринерс
 7 4 1 2 17 - 10 13
3.
Макартур
 7 3 2 2 10 - 10 11
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 6 - 6 11
5.
Веллингтон Феникс
 1:1 8 2 4 2 16 - 14 10
6.
Сидней
 5 2 1 2 11 - 10 7
7.
Брисбен Роар
 6 1 4 1 3 - 4 7
8.
Перт Глори
 1:1 8 2 1 5 7 - 13 7
9.
Вестерн Юнайтед
 7 2 1 4 10 - 14 7
10.
Ньюкасл Джетс
 5 2 0 3 5 - 8 6
11.
Аделаида Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 5 3 0 2 12 - 8 9
2.
Веллингтон Феникс
 1:1 5 2 2 1 12 - 8 8
3.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 9 - 3 7
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Перт Глори
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сидней
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Макартур
 4 1 2 1 5 - 7 5
4.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 3 4
8.
Перт Глори
 1:1 6 1 0 5 4 - 11 3
9.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
10.
Веллингтон Феникс
 1:1 3 0 2 1 4 - 6 2
11.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
12.
Ньюкасл Джетс
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 3 (3)
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Макартур Нун Крэйг 4
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 4
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перт Глори
Ничья
Веллингтон Феникс
2.20
3.80
5.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Перт Глори 1:1 Веллингтон Феникс онлайн

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