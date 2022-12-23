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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Перт Глори
1:1
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
5' Желтая карточка
Вуттон Скотт
1:0
22' Гол
David Williams III
1:1
31' Гол
Завада Оскар
52' Желтая карточка
Льюис Клейтон Рис
54' Желтая карточка
Лавс Джошуа
63' Желтая карточка
David Williams III
81' Желтая карточка
Keegan Jelacic
90' Желтая карточка
Завада Оскар
90' Желтая карточка
Макинефф Аарон
90'+5
33
Редди
Лиэм
37
Jacob
Muir
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
14
Клисби
Джек
8
Амини
Мустафа
6
Макинефф
Аарон
7
Уильямс
Райан
16
Keegan
Jelacic
10
Хелифи
Салим
18
David
Williams
III
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
4
Вуттон
Скотт
21
Лавс
Джошуа
12
Маурагис
Лукас
31
Сасе
Иан
5
Угаркович
Стивен
23
Льюис
Клейтон
Рис
11
Краев
Божидар
10
Болл
Дэвид
9
Завада
Оскар
Перт Глори
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Перт Глори
Веллингтон Феникс

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
55%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед

45 матчей

42.2%
17.8%
40%
19 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

31.1%
40%
28.9%
14 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.9%
40%
31.1%
13 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

0:1
2:1
2:2
1:3
3:0
0:1
1:2
4:2
1:2
5:0
3:0
1:1
2:1
1:0
5:2
3:3
2:1
2:0
1:2
0:1
1:2
1:2
2:1
1:2
1:1
4:2
1:1
1:2
1:0
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.68
1.09

Среднее время на гол

53
82

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.61
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

74
47

Голов в среднем за матч

1.64
1.04

Тотал матчей

2.5
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

54
86

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giordano Colli 2 0.25
Макинефф Аарон 2 (1) 0.25
Уильямс Райан 1 0.13
Клисби Джек 1 0.13
David Williams III 1 0.13
Хелифи Салим 0 0
Keegan Jelacic 0 0
Jacob Muir 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краев Божидар 4 0.5
Завада Оскар 3 0.38
Уэйн Бен 3 0.38
Саттон Сэм 1 0.13
Сасе Иан 1 0.13
Олд Бенжамин 1 0.13
Барбарусес Костас 1 0.13
Льюис Клейтон Рис 1 0.13
Эллиот Каллан 0 0
Болл Дэвид 0 0
Пейн Тим 0 0
Угаркович Стивен 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Райан 3 0
Амини Мустафа 2 0
Данкан Закари 2 0
Биверс Марк 1 0
Лахман Даррил 1 0
Хелифи Салим 1 0
Ben Azubel 1 0
David Williams III 1 0
Макинефф Аарон 1 0
Luke Bodnar 1 0
Matthew Hatch 1 0
Keegan Jelacic 1 0
Joseph Forde 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуттон Скотт 3 0
Пейн Тим 2 0
Завада Оскар 2 0
Пеннингтон Николас 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Лавс Джошуа 2 0
Льюис Клейтон Рис 2 0
Сасе Иан 0 1
Угаркович Стивен 1 0
Краев Божидар 1 0
Уэйн Бен 1 0
Саттон Сэм 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Веллингтон Феникс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
4
Перт Глори
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

2
9
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Веллингтон Феникс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

3
13

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
5
45%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
4
36%
4
44%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
4
27%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
1
14%
5
33%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
5
38%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0

Результаты матчей

Перт Глори
Веллингтон Феникс

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Централ Кост Маринерс
 7 4 1 2 17 - 10 13
3.
Макартур
 7 3 2 2 10 - 10 11
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 6 - 6 11
5.
Веллингтон Феникс
 8 2 4 2 16 - 14 10
6.
Сидней
 5 2 1 2 11 - 10 7
7.
Брисбен Роар
 6 1 4 1 3 - 4 7
8.
Перт Глори
 8 2 1 5 7 - 13 7
9.
Вестерн Юнайтед
 7 2 1 4 10 - 14 7
10.
Ньюкасл Джетс
 5 2 0 3 5 - 8 6
11.
Аделаида Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 5 3 0 2 12 - 8 9
2.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 12 - 8 8
3.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 9 - 3 7
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Перт Глори
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сидней
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Макартур
 4 1 2 1 5 - 7 5
4.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 3 4
8.
Перт Глори
 6 1 0 5 4 - 11 3
9.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
10.
Веллингтон Феникс
 3 0 2 1 4 - 6 2
11.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
12.
Ньюкасл Джетс
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 3 (3)
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Завада Оскар 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Макартур Нун Крэйг 4
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Сасе Иан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Завада Оскар бьет в цель!
    • 22'
      Хелифи Салим сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Дэвид Уильямс бьет в цель!
    • Желтая карточка
      5'
      Вуттон Скотт получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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