Тур: 9. Стадион: Macedonia Park.
1:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаВуттон Скотт
1:0
22' ГолDavid Williams III
1:1
31' ГолЗавада Оскар
52' Желтая карточкаЛьюис Клейтон Рис
54' Желтая карточкаЛавс Джошуа
63' Желтая карточкаDavid Williams III
81' Желтая карточкаKeegan Jelacic
90' Желтая карточкаЗавада Оскар
90' Желтая карточкаМакинефф Аарон
90'+5
Ход матча
5'
22'
31'
1:1
54'
81'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Редди
Лиэм
37
Jacob
Muir
14
Клисби
Джек
10
Хелифи
Салим
20
Сэил
Оливер
21
Лавс
Джошуа
31
Сасе
Иан
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
-
37 Jacob MuirЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
-
36 Joseph Forde
-
-
13 Cameron Cook
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лавс ДжошуаЗащитник
- Защитник
-
31 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Саттон СэмЗащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Полсен Алекс
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Перт Глори
Веллингтон Феникс
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
55%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед
45 матчей
42.2%
17.8%
40%
19 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
31.1%
40%
28.9%
14 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.9%
40%
31.1%
13 побед 18 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.68
1.09
Среднее время на гол
53
82
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
1.61
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
74
47
Голов в среднем за матч
1.64
1.04
Тотал матчей
2.5
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
54
86
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giordano Colli
|2
|0.25
|Макинефф Аарон
|2 (1)
|0.25
|Уильямс Райан
|1
|0.13
|Клисби Джек
|1
|0.13
|David Williams III
|1
|0.13
|Хелифи Салим
|0
|0
|Keegan Jelacic
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краев Божидар
|4
|0.5
|Завада Оскар
|3
|0.38
|Уэйн Бен
|3
|0.38
|Саттон Сэм
|1
|0.13
|Сасе Иан
|1
|0.13
|Олд Бенжамин
|1
|0.13
|Барбарусес Костас
|1
|0.13
|Льюис Клейтон Рис
|1
|0.13
|Эллиот Каллан
|0
|0
|Болл Дэвид
|0
|0
|Пейн Тим
|0
|0
|Угаркович Стивен
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Райан
|3
|0
|Амини Мустафа
|2
|0
|Данкан Закари
|2
|0
|Биверс Марк
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Макинефф Аарон
|1
|0
|Luke Bodnar
|1
|0
|Matthew Hatch
|1
|0
|Keegan Jelacic
|1
|0
|Joseph Forde
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуттон Скотт
|3
|0
|Пейн Тим
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Пеннингтон Николас
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Лавс Джошуа
|2
|0
|Льюис Клейтон Рис
|2
|0
|Сасе Иан
|0
|1
|Угаркович Стивен
|1
|0
|Краев Божидар
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Веллингтон Феникс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
4
Перт Глори
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
2
9
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Веллингтон Феникс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
3
13
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
5
45%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
4
36%
4
44%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
4
27%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
1
14%
5
33%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
5
38%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0
Результаты матчей
Перт Глори
Веллингтон Феникс
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
53
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|3 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3
|Макартур
|Нун Крэйг
|4
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|4