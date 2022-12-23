Тур: 1.
0:3
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаДжинган Сандеш
0:1
26' ГолОгбече Бартоломью
0:2
44' Гол в свои воротаДжинган Сандеш
82' Желтая карточкаGurmeet Singh
0:3
90' ГолЧианесе Джоэль
90'+7
Ход матча
16'
26'
44'
0:2
82'
90'
22
Кришна
Рой
11
Чхетри
Сунил
31
Мишра
Акаш
26
Эррера
Борха
24
Rohit
Danu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Кришна РойНападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Prabir DasЗащитник
-
23 Перес ПаблоНападающий
-
21 Сингх УдантаНападающий
-
30 Lara Sharma
-
-
18 Rohit Kumar
-
-
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
24 Rohit DanuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
-
13 Biaka
-
-
44 Alex Saji
-
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
История личных встреч
Бенгалуру
Хайдарабад
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
126
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хави Эрнандес II
|3
|0.27
|Кришна Рой
|1
|0.09
|Алан Коста
|1
|0.09
|Danish Farooq Bhat
|1
|0.09
|Чхетри Сунил
|1 (1)
|0.09
|Сингх Уданта
|0
|0
|Sivasakthi Narayanan
|0
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарзари Холичаран
|3
|0.27
|Ясир Мохаммад
|3
|0.27
|Огбече Бартоломью
|3
|0.27
|Эррера Борха
|2
|0.18
|Сиверио Хавьер
|2
|0.18
|João Victor I
|2 (1)
|0.18
|Сингх Чингленсана
|1
|0.09
|Онайндиа Одеи
|0
|0
|Hitesh Sharma
|0
|0
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джинган Сандеш
|3
|0
|Хави Эрнандес II
|2
|0
|Parag Satish
|2
|0
|Сингх Суреш
|2
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Rohit Kumar
|1
|0
|Naorem Roshan Singh
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Чингленсана
|3
|0
|Мишра Акаш
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Сиверио Хавьер
|2
|0
|Hitesh Sharma
|2
|0
|João Victor I
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Anuj Kumar
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
|Gurmeet Singh
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хайдарабад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Бенгалуру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хайдарабад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
3
9
Бенгалуру
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Хайдарабад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
3
9
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
2
40%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
1
10%
1
33%
76-90
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
3
43%
3
19%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
1
8%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - АТК 0:1 Гоа - Бенгалуру 0:2
Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3
Хайдарабад
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1
Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Хайдарабад - АТК 1:2 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5
Результаты матчей
Бенгалуру
Хайдарабад
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
31
24
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
28
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|6.
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|7.
|5
|2
|0
|3
|2 - 5
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|10.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|11.
|5
|0
|0
|5
|5 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|10.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|11.
|5
|0
|0
|5
|3 - 8
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (2)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|5 (3)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (2)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|АТК
|Хэмилл Брендан
|3