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Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Бенгалуру
0:3
Конец матча
Хайдарабад
0'
16' Желтая карточка
Джинган Сандеш
0:1
26' Гол
Огбече Бартоломью
0:2
44' Гол в свои ворота
Джинган Сандеш
82' Желтая карточка
Gurmeet Singh
0:3
90' Гол
Чианесе Джоэль
90'+7
1
Сандху
Гурприт
25
Namgyal
Bhutia
3
Джинган
Сандеш
4
Aleksandar
Jovanovic
I
2
Parag
Satish
8
Сингх
Суреш
10
Хави
Эрнандес
II
12
Danish
Farooq
Bhat
32
Naorem
Roshan
Singh
22
Кришна
Рой
11
Чхетри
Сунил
1
Gurmeet
Singh
27
Пуджари
Никхил
16
Онайндиа
Одеи
29
Nim
Dorjee
Tamang
31
Мишра
Акаш
18
Hitesh
Sharma
26
Эррера
Борха
24
Rohit
Danu
20
Огбече
Бартоломью
19
Нарзари
Холичаран
99
Сиверио
Хавьер
Бенгалуру
Хайдарабад

История личных встреч

Бенгалуру
Хайдарабад

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
1:0
СИ
1:2
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
0:0
СИ
1:0
СИ
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
126

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хави Эрнандес II 3 0.27
Кришна Рой 1 0.09
Алан Коста 1 0.09
Danish Farooq Bhat 1 0.09
Чхетри Сунил 1 (1) 0.09
Сингх Уданта 0 0
Sivasakthi Narayanan 0 0
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарзари Холичаран 3 0.27
Ясир Мохаммад 3 0.27
Огбече Бартоломью 3 0.27
Эррера Борха 2 0.18
Сиверио Хавьер 2 0.18
João Victor I 2 (1) 0.18
Сингх Чингленсана 1 0.09
Онайндиа Одеи 0 0
Hitesh Sharma 0 0

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джинган Сандеш 3 0
Хави Эрнандес II 2 0
Parag Satish 2 0
Сингх Суреш 2 0
Сандху Гурприт 1 0
Сингх Уданта 1 0
Rohit Kumar 1 0
Naorem Roshan Singh 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Чингленсана 3 0
Мишра Акаш 3 0
Онайндиа Одеи 2 0
Сиверио Хавьер 2 0
Hitesh Sharma 2 0
João Victor I 1 0
Sahil Tavora 1 0
Anuj Kumar 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Gurmeet Singh 1 0

Результаты матчей

Бенгалуру
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хайдарабад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Бенгалуру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хайдарабад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

3
9
Бенгалуру
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Хайдарабад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

3
9

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
2
40%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
3
43%
3
19%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
1
8%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - АТК 0:1 Гоа - Бенгалуру 0:2
Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3
Хайдарабад
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1
Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Хайдарабад - АТК 1:2 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5

Результаты матчей

Бенгалуру
Хайдарабад

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
1
2
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 11 8 1 2 18 - 6 25
2.
Мумбаи Сити
 10 7 3 0 30 - 10 24
3.
АТК
 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Гоа
 11 6 1 4 19 - 14 19
5.
Дели Динамос
 10 6 1 3 15 - 14 19
6.
Керала Бластерс
 10 6 1 3 18 - 14 19
7.
Ченнаин
 10 4 2 4 20 - 21 14
8.
Бенгалуру
 11 3 1 7 7 - 15 10
9.
Ист Бенгал
 10 3 0 7 11 - 19 9
10.
Джамшедпур
 11 1 2 8 8 - 19 5
11.
Нортист Юнайтед
 10 0 0 10 8 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 6 4 1 1 8 - 4 13
2.
Дели Динамос
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Гоа
 5 4 0 1 11 - 3 12
4.
АТК
 5 4 0 1 7 - 3 12
5.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 13 - 4 11
6.
Керала Бластерс
 5 3 0 2 11 - 11 9
7.
Бенгалуру
 5 2 0 3 2 - 5 6
8.
Ченнаин
 6 1 2 3 8 - 14 5
9.
Джамшедпур
 6 1 1 4 6 - 10 4
10.
Ист Бенгал
 4 0 0 4 3 - 10 0
11.
Нортист Юнайтед
 5 0 0 5 5 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 5 4 1 0 17 - 6 13
2.
Хайдарабад
 5 4 0 1 10 - 2 12
3.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Ченнаин
 4 3 0 1 12 - 7 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
Гоа
 6 2 1 3 8 - 11 7
8.
Дели Динамос
 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Бенгалуру
 6 1 1 4 5 - 10 4
10.
Джамшедпур
 5 0 1 4 2 - 9 1
11.
Нортист Юнайтед
 5 0 0 5 3 - 8 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (2)
Гоа Noah Sadaoui 5 (4)
Ченнаин Слишкович Петар 5 (3)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
АТК Хэмилл Брендан 3
Весь список
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