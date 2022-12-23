Тур: 16.
2:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаМучтарис Стефанос
9' Желтая карточкаБруно Араужо
22' Желтая карточкаЯнну Томас
1:0
28' ГолПапафотис Вассилис
71' Желтая карточкаДосис Николаос
2:0
89' ГолБерахино Сейдо
90'+6
Ход матча
9'
22'
28'
71'
86'
89'
2:0
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сисс АмадуПолузащитник
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 НаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
99 Osman Koroma
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хендрикс СэмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Paco Puertas
-
-
-
-
-
Главный тренер: Makis Sergidis
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Олимпиакос Никосия
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.11
Среднее время на гол
60
81
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.75
Среднее время на гол
81
120
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.29
0.94
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
69
95
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берахино Сейдо
|3 (1)
|0.2
|Тшибола Аарон
|2
|0.13
|Папафотис Вассилис
|2
|0.13
|Макрис Андреас
|1
|0.07
|Бруно Араужо
|1
|0.07
|Хаза Жаред
|1
|0.07
|Silva
|1
|0.07
|Миральяс Кевин
|1 (1)
|0.07
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.19
|Хендрикс Сэм
|2
|0.13
|Психас Петрос
|2
|0.13
|Дезир Жонель
|1
|0.06
|Fabrice Nkwoh
|1
|0.06
|Osman Koroma
|1
|0.06
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|6
|0
|Бруно Араужо
|5
|0
|Башту Угу
|3
|1
|Здравковски Давор
|4
|0
|Миральяс Кевин
|3
|0
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Качаниклич Алекс
|2
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Vittorio Continella
|2
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Муриэл Беккер
|1
|0
|Берахино Сейдо
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Милинчану Николай
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|0
|Янну Томас
|4
|0
|Мучтарис Стефанос
|4
|0
|Osman Koroma
|4
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Салли Эдгар
|3
|0
|Нани II
|3
|0
|Evgenios Kyriakou
|3
|0
|Барди Пьер
|3
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Дезир Жонель
|2
|0
|Психас Петрос
|2
|0
|Шлогар Мартин
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Thanasis Liasidis
|1
|0
|Эсселинк Берт
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Олимпиакос Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
6
АЕЛ Лимаcсол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Олимпиакос Никосия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
6
4
АЕЛ Лимаcсол
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Олимпиакос Никосия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
9
10
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
19
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
2
33%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
7
37%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
4
31%
2
18%
76-90
Пропущено
11
28
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
2
18%
1
4%
1-15
1
9%
4
14%
16-30
2
18%
7
25%
31-45
1
9%
4
14%
46-60
3
27%
3
11%
61-75
2
18%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2
Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
Олимпиакос Никосия
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимаcсол
Олимпиакос Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
88
312
214
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|12
|Омония
|Бруно V
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 5