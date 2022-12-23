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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 16.
АЕЛ Лимаcсол
2:0
Конец матча
Олимпиакос Никосия
0'
9' Желтая карточка
Мучтарис Стефанос
9' Желтая карточка
Бруно Араужо
22' Желтая карточка
Янну Томас
1:0
28' Гол
Папафотис Вассилис
71' Желтая карточка
Досис Николаос
2:0
89' Гол
Берахино Сейдо
90'+6
АЕЛ Лимаcсол
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Олимпиакос Никосия

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
0:4
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:1
К
0:1
К
4:2
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.11

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.75

Среднее время на гол

81
120

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.29
0.94

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
95

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берахино Сейдо 3 (1) 0.2
Тшибола Аарон 2 0.13
Папафотис Вассилис 2 0.13
Макрис Андреас 1 0.07
Бруно Араужо 1 0.07
Хаза Жаред 1 0.07
Silva 1 0.07
Миральяс Кевин 1 (1) 0.07
Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.19
Хендрикс Сэм 2 0.13
Психас Петрос 2 0.13
Дезир Жонель 1 0.06
Fabrice Nkwoh 1 0.06
Osman Koroma 1 0.06

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 6 0
Бруно Араужо 5 0
Башту Угу 3 1
Здравковски Давор 4 0
Миральяс Кевин 3 0
Медоевич Слободан 2 0
Качаниклич Алекс 2 0
Andre Ferreira Teixeira 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Vittorio Continella 2 0
Оливейра Мигель 1 0
Муриэл Беккер 1 0
Берахино Сейдо 1 0
Макрис Андреас 1 0
Милинчану Николай 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 6 0
Янну Томас 4 0
Мучтарис Стефанос 4 0
Osman Koroma 4 0
Маркович Саша 3 0
Салли Эдгар 3 0
Нани II 3 0
Evgenios Kyriakou 3 0
Барди Пьер 3 0
Картащян Артур 2 0
Дезир Жонель 2 0
Психас Петрос 2 0
Шлогар Мартин 2 0
Досис Николаос 2 0
Пехливанис Мариос 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Thanasis Liasidis 1 0
Эсселинк Берт 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Олимпиакос Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
6
АЕЛ Лимаcсол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Олимпиакос Никосия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

6
4
АЕЛ Лимаcсол
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Олимпиакос Никосия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

9
10

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
19
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
2
33%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
7
37%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Пропущено

11
28
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
2
18%
1
4%
1-15
1
9%
4
14%
16-30
2
18%
7
25%
31-45
1
9%
4
14%
46-60
3
27%
3
11%
61-75
2
18%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2
Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
Олимпиакос Никосия

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимаcсол
Олимпиакос Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5
1
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
8
3
12
1.5
2
14
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 16 11 4 1 23 - 6 37
2.
Пафос
 16 11 4 1 36 - 10 37
3.
АЕК Ларнака
 16 12 1 3 28 - 10 37
4.
Арис Лимассол
 16 9 5 2 29 - 12 32
5.
Омония
 16 8 1 7 25 - 18 25
6.
Аполлон
 15 7 4 4 13 - 12 25
7.
Неа Саламина
 16 7 1 8 17 - 21 22
8.
АЕЛ Лимаcсол
 15 6 3 6 13 - 11 21
9.
Анортосис
 15 5 3 7 13 - 20 18
10.
Кармиотисса
 15 4 3 8 12 - 24 15
11.
Эносис
 16 4 2 10 12 - 22 14
12.
Докса Катокопия
 16 3 2 11 10 - 24 11
13.
Олимпиакос Никосия
 16 1 6 9 10 - 29 9
14.
Акритас Хлоракас
 16 2 1 13 10 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 8 7 1 0 17 - 3 22
2.
Омония
 8 7 0 1 20 - 4 21
3.
Пафос
 8 6 1 1 19 - 5 19
4.
АПОЭЛ
 8 4 3 1 9 - 2 15
5.
Аполлон
 7 4 1 2 7 - 6 13
6.
Арис Лимассол
 8 3 3 2 15 - 10 12
7.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 1 4 6 - 7 10
8.
Неа Саламина
 8 3 1 4 8 - 13 10
9.
Кармиотисса
 8 3 1 4 7 - 9 10
10.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 10 8
11.
Эносис
 8 2 2 4 6 - 8 8
12.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Акритас Хлоракас
 8 2 0 6 6 - 17 6
14.
Докса Катокопия
 8 1 0 7 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 14 - 4 22
2.
Арис Лимассол
 8 6 2 0 14 - 2 20
3.
Пафос
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 0 3 11 - 7 15
5.
Аполлон
 8 3 3 2 6 - 6 12
6.
Неа Саламина
 8 4 0 4 9 - 8 12
7.
АЕЛ Лимаcсол
 7 3 2 2 7 - 4 11
8.
Анортосис
 8 3 1 4 6 - 10 10
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Эносис
 8 2 0 6 6 - 14 6
11.
Кармиотисса
 7 1 2 4 5 - 15 5
12.
Омония
 8 1 1 6 5 - 14 4
13.
Олимпиакос Никосия
 8 0 2 6 5 - 20 2
14.
Акритас Хлоракас
 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 12
Омония Бруно V 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Папафотис Вассилис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Янну Томас получил желтую карточку от судьи
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