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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 16.
Анортосис
 
Оставлена
Кармиотисса
Анортосис
Кармиотисса

История личных встреч

Анортосис
Кармиотисса

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
0:2
К
5:1
К
1:2
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
0:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
2.25

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
52

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 4 0.27
Байшиньу Марку 1 0.07
Амбарцумян Оганес 1 0.07
Ароян Вараздат 1 0.07
Кику Франсишку 1 0.07
Варда Амр 1 0.07
Хрисостому Андреас 1 0.07
Сабо Эрик 1 (1) 0.07
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелая Эмилио 3 (3) 0.2
Эль-Алуши Мунир 2 0.13
Думбия Абубакар 2 0.13
Сулейман Кулибали I 2 0.13
Дюриш Михал 1 0.07
Малоне Дион 1 0.07
Меджиморец Винко 1 0.07

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варда Амр 6 0
Ароян Вараздат 4 0
Сабо Эрик 3 0
Коррейя Андерсон 3 0
Иоанну Михалис 3 0
Антониадес Мариос 1 1
Панчеон Джейсон 2 0
Уорис Маджид 2 0
Амбарцумян Оганес 2 0
Артиматас Костакис 2 0
Антониу Минас 2 0
Нинга Казимир 2 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Кику Франсишку 1 0
Радонич Деян 1 0
Элдер Феррейра 1 0
Корреа Павлос 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саллам Самир Бен 6 0
Малоне Дион 5 0
Губочан Томаш 4 0
Зелая Эмилио 3 0
Думбия Абубакар 3 0
Сулейман Кулибали I 3 0
Калцас Никос 3 0
Дюриш Михал 2 0
Эль-Алуши Мунир 2 0
Экономидис Гиоргос 2 0
Хадьивасилис Иоаннис 2 0
Меджиморец Винко 2 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Авраам Андреас 1 0
Подставски Томаш 1 0
Неофуту Андреас III 1 0

Результаты матчей

Анортосис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Кармиотисса
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
2
Анортосис
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Кармиотисса
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

6
5
Анортосис
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Кармиотисса
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
1
10%
5
36%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
4
57%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
21%
4
36%
31-45
4
29%
1
9%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
3
21%
1
9%
76-90

Пропущено

17
23
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
12%
4
17%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
5
29%
29%
2
9%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
2
12%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1
Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кармиотисса - Пафос 0:1 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1
Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2

Результаты матчей

Анортосис
Кармиотисса

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
1
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
5
2
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
2
13
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 16 11 4 1 23 - 6 37
2.
Пафос
 16 11 4 1 36 - 10 37
3.
АЕК Ларнака
 16 12 1 3 28 - 10 37
4.
Арис Лимассол
 16 9 5 2 29 - 12 32
5.
Омония
 16 8 1 7 25 - 18 25
6.
Аполлон
 15 7 4 4 13 - 12 25
7.
Неа Саламина
 16 7 1 8 17 - 21 22
8.
АЕЛ Лимаcсол
 15 6 3 6 13 - 11 21
9.
Анортосис
 15 5 3 7 13 - 20 18
10.
Кармиотисса
 15 4 3 8 12 - 24 15
11.
Эносис
 16 4 2 10 12 - 22 14
12.
Докса Катокопия
 16 3 2 11 10 - 24 11
13.
Олимпиакос Никосия
 16 1 6 9 10 - 29 9
14.
Акритас Хлоракас
 16 2 1 13 10 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 8 7 1 0 17 - 3 22
2.
Омония
 8 7 0 1 20 - 4 21
3.
Пафос
 8 6 1 1 19 - 5 19
4.
АПОЭЛ
 8 4 3 1 9 - 2 15
5.
Аполлон
 7 4 1 2 7 - 6 13
6.
Арис Лимассол
 8 3 3 2 15 - 10 12
7.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 1 4 6 - 7 10
8.
Неа Саламина
 8 3 1 4 8 - 13 10
9.
Кармиотисса
 8 3 1 4 7 - 9 10
10.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 10 8
11.
Эносис
 8 2 2 4 6 - 8 8
12.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Акритас Хлоракас
 8 2 0 6 6 - 17 6
14.
Докса Катокопия
 8 1 0 7 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 14 - 4 22
2.
Арис Лимассол
 8 6 2 0 14 - 2 20
3.
Пафос
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 0 3 11 - 7 15
5.
Аполлон
 8 3 3 2 6 - 6 12
6.
Неа Саламина
 8 4 0 4 9 - 8 12
7.
АЕЛ Лимаcсол
 7 3 2 2 7 - 4 11
8.
Анортосис
 8 3 1 4 6 - 10 10
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Эносис
 8 2 0 6 6 - 14 6
11.
Кармиотисса
 7 1 2 4 5 - 15 5
12.
Омония
 8 1 1 6 5 - 14 4
13.
Олимпиакос Никосия
 8 0 2 6 5 - 20 2
14.
Акритас Хлоракас
 8 0 1 7 4 - 15 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 12
Омония Бруно V 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Анортосис
    Ничья
    Кармиотисса
    6.40
    2.95
    6.25
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