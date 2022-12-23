Тур: 16.
Оставлена
Ход матча
22'
25'
65'
67'
71'
74'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Варда АмрНападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Франсиско Муньос Хиско
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зелая ЭмилиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Калцас НикосНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
32 Antonio Mico
-
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
История личных встреч
Анортосис
Кармиотисса
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
2.33
2.25
Среднее время на гол
38
40
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.43
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
52
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|4
|0.27
|Байшиньу Марку
|1
|0.07
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.07
|Ароян Вараздат
|1
|0.07
|Кику Франсишку
|1
|0.07
|Варда Амр
|1
|0.07
|Хрисостому Андреас
|1
|0.07
|Сабо Эрик
|1 (1)
|0.07
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелая Эмилио
|3 (3)
|0.2
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0.13
|Думбия Абубакар
|2
|0.13
|Сулейман Кулибали I
|2
|0.13
|Дюриш Михал
|1
|0.07
|Малоне Дион
|1
|0.07
|Меджиморец Винко
|1
|0.07
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|6
|0
|Ароян Вараздат
|4
|0
|Сабо Эрик
|3
|0
|Коррейя Андерсон
|3
|0
|Иоанну Михалис
|3
|0
|Антониадес Мариос
|1
|1
|Панчеон Джейсон
|2
|0
|Уорис Маджид
|2
|0
|Амбарцумян Оганес
|2
|0
|Артиматас Костакис
|2
|0
|Антониу Минас
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Элдер Феррейра
|1
|0
|Корреа Павлос
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саллам Самир Бен
|6
|0
|Малоне Дион
|5
|0
|Губочан Томаш
|4
|0
|Зелая Эмилио
|3
|0
|Думбия Абубакар
|3
|0
|Сулейман Кулибали I
|3
|0
|Калцас Никос
|3
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0
|Экономидис Гиоргос
|2
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0
|Меджиморец Винко
|2
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Кармиотисса
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
2
Анортосис
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Кармиотисса
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
6
5
Анортосис
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Кармиотисса
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
1
10%
5
36%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
4
57%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
21%
4
36%
31-45
4
29%
1
9%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
3
21%
1
9%
76-90
Пропущено
17
23
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
12%
4
17%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
5
29%
29%
2
9%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
2
12%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1
Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кармиотисса - Пафос 0:1 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1
Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2
Результаты матчей
Анортосис
Кармиотисса
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
25
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
87
411
213
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|12
|Омония
|Бруно V
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 5