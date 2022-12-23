Тур: 18. Стадион: Stade du Pairay.
0:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаОпаре Даниэль
79' Желтая карточкаКахбах Матье
0:1
88' ГолЧарльз-Кук Риган
90' Желтая карточкаПетерс Стеф
90' Желтая карточкаЛепуан Кристоф
90'+8
Ход матча
22'
79'
88'
0:1
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.78 ТБ (2,5) гола
-
-
1.67 Обе команды забьют
99
Мбоу
Мамаду
18
Поати
Морган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Абанда ЛеруаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jean-Sebastien Legros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Горенц ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Gary Magnee
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Серен Юнайтед
Эйпен
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7 (4)
|0.39
|Бернье Антуан
|3
|0.17
|Поати Морган
|1
|0.06
|Вагнер да Силва
|1
|0.06
|Сиссоко Самбу
|1
|0.06
|Мбоу Мамаду
|1
|0.06
|Элисор Симон
|1
|0.06
|Кахбах Матье
|0
|0
|Самбу Марсони
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Н'Дри Конан
|5
|0.28
|Петерс Стеф
|4 (3)
|0.22
|Чарльз-Кук Риган
|4
|0.22
|Gary Magnee
|3
|0.17
|Превляк Смаил
|2
|0.11
|Нуху Айзек
|2
|0.11
|Ламбер Борис
|2
|0.11
|Гассама Джейди
|1
|0.06
|Сумано Самбу
|1
|0.06
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Jan Kral
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
|Битумазала Натан
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Самбу
|6
|1
|Силла Абдулайе
|6
|1
|Элисор Симон
|6
|0
|Вагнер да Силва
|3
|1
|Сами Лахссаини
|3
|0
|Кахбах Матье
|3
|0
|Тремуле Сандро
|3
|0
|Мвуэ Стив
|1
|1
|Опаре Даниэль
|2
|0
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Самбу Марсони
|2
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Мбоу Мамаду
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|5
|1
|Мубарак Вакасо
|5
|1
|Деом Жером
|3
|1
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Джегго Джеймс
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Gary Magnee
|2
|1
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Битумазала Натан
|1
|0
Результаты матчей
Серен Юнайтед
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Эйпен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
11
Серен Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Эйпен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
10
8
Серен Юнайтед
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Эйпен
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
14
19
Голы по времени матча
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
13
25
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
3
12%
1-15
2
15%
5
20%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
4
31%
2
8%
46-60
3
23%
1
4%
61-75
4
31%
9
36%
76-90
Забито
14
11
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
4
29%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
1
7%
4
36%
76-90
Пропущено
18
13
13 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
11%
4
31%
1-15
7
39%
2
15%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
17%
2
15%
76-90
Забито
18
24
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
4
22%
2
8%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
5
28%
4
17%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
1
6%
8
33%
76-90
Пропущено
31
38
15 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
2
6%
7
18%
1-15
9
29%
29%
7
18%
16-30
4
13%
8
21%
31-45
5
16%
3
8%
46-60
4
13%
2
5%
61-75
7
23%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2
Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2
Эйпен
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2
Мехелен - Эйпен 2:1 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Эйпен - Гент 0:4 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1
Результаты матчей
Серен Юнайтед
Эйпен
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
4:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Серен Юнайтед
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
36
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
134
413
611
215
215
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|9 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8 (2)
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.78 ТБ (2,5) гола
-
-