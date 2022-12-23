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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Серен Юнайтед
0:1
Конец матча
Эйпен
0'
22' Желтая карточка
Опаре Даниэль
79' Желтая карточка
Кахбах Матье
0:1
88' Гол
Чарльз-Кук Риган
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Петерс Стеф
90' Желтая карточка
Лепуан Кристоф
90'+8
16
Мартин
Тимоти
40
Опаре
Даниэль
99
Мбоу
Мамаду
4
Тшибуабуа
Марвен
21
Самбу
Марсони
18
Поати
Морган
15
Сами
Лахссаини
6
Кахбах
Матье
5
Мвуэ
Стив
12
Бернье
Антуан
7
Вагнер
да
Силва
1
Мозер
Леннарт
2
Yentil
van
Genechten
35
Ламбер
Борис
28
Rune
Paeshuyse
3
Дэвидсон
Джейсон
23
Кристи-Дэвис
Исаак
8
Петерс
Стеф
4
Джегго
Джеймс
11
Н'Дри
Конан
9
Превляк
Смаил
10
Чарльз-Кук
Риган
Серен Юнайтед
3-5-2
Эйпен
4-3-3

История личных встреч

Серен Юнайтед
Эйпен

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ТМК
2:1
ВД
0:3
ВД
2:0

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 (4) 0.39
Бернье Антуан 3 0.17
Поати Морган 1 0.06
Вагнер да Силва 1 0.06
Сиссоко Самбу 1 0.06
Мбоу Мамаду 1 0.06
Элисор Симон 1 0.06
Кахбах Матье 0 0
Самбу Марсони 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Н'Дри Конан 5 0.28
Петерс Стеф 4 (3) 0.22
Чарльз-Кук Риган 4 0.22
Gary Magnee 3 0.17
Превляк Смаил 2 0.11
Нуху Айзек 2 0.11
Ламбер Борис 2 0.11
Гассама Джейди 1 0.06
Сумано Самбу 1 0.06
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Jan Kral 0 0
Yentil van Genechten 0 0
Битумазала Натан 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Самбу 6 1
Силла Абдулайе 6 1
Элисор Симон 6 0
Вагнер да Силва 3 1
Сами Лахссаини 3 0
Кахбах Матье 3 0
Тремуле Сандро 3 0
Мвуэ Стив 1 1
Опаре Даниэль 2 0
Муандилмаджи Мариус 2 0
Абанда Леруа 2 0
Самбу Марсони 2 0
Тшибуабуа Марвен 0 1
Sergio Conceicao 1 0
Бернье Антуан 1 0
Ба Абу 1 0
Мбоу Мамаду 1 0
Гийом Валентин 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 5 1
Мубарак Вакасо 5 1
Деом Жером 3 1
Дэвидсон Джейсон 4 0
Джегго Джеймс 4 0
Ламбер Борис 4 0
Gary Magnee 2 1
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Jan Kral 3 0
Чарльз-Кук Риган 2 0
Н'Дри Конан 2 0
Нуху Айзек 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Превляк Смаил 1 0
Алло Тедди 1 0
Битумазала Натан 1 0

Результаты матчей

Серен Юнайтед
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Эйпен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
11
Серен Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Эйпен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

10
8
Серен Юнайтед
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Эйпен
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

14
19

Голы по времени матча

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

13
25
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
3
12%
1-15
2
15%
5
20%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
4
31%
2
8%
46-60
3
23%
1
4%
61-75
4
31%
9
36%
76-90

Забито

14
11
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
4
29%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
1
7%
4
36%
76-90

Пропущено

18
13
13 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
11%
4
31%
1-15
7
39%
2
15%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
17%
2
15%
76-90

Забито

18
24
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
4
22%
2
8%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
5
28%
4
17%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
1
6%
8
33%
76-90

Пропущено

31
38
15 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
2
6%
7
18%
1-15
9
29%
29%
7
18%
16-30
4
13%
8
21%
31-45
5
16%
3
8%
46-60
4
13%
2
5%
61-75
7
23%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2
Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2
Эйпен
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2
Мехелен - Эйпен 2:1 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Эйпен - Гент 0:4 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1

Результаты матчей

Серен Юнайтед
Эйпен

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
4:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Серен Юнайтед
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
6
11
2
15
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 15 1 1 45 - 15 46
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 11 3 3 35 - 22 36
3.
Антверпен
 17 11 2 4 30 - 17 35
4.
Брюгге
 17 10 3 4 34 - 20 33
5.
Гент
 17 9 3 5 32 - 18 30
6.
Вестерло
 17 8 2 7 34 - 30 26
7.
Стандард
 16 8 1 7 27 - 23 25
8.
Серкль Брюгге
 17 7 4 6 24 - 24 25
9.
АХ Лёвен
 17 7 4 6 30 - 26 25
10.
Сент-Трейден
 17 6 5 6 17 - 19 23
11.
Андерлехт
 16 6 2 8 26 - 23 20
12.
Шарлеруа
 16 6 1 9 23 - 29 19
13.
Эйпен
 18 6 1 11 25 - 38 19
14.
Мехелен
 16 5 3 8 24 - 31 18
15.
Остенде
 17 5 2 10 20 - 37 17
16.
Зульте-Варегем
 17 3 4 10 23 - 40 13
17.
Кортрейк
 17 3 3 11 14 - 33 12
18.
Серен Юнайтед
 18 3 2 13 16 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Антверпен
 9 7 1 1 20 - 8 22
3.
Брюгге
 9 6 2 1 22 - 10 20
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 5 2 1 13 - 8 17
5.
Гент
 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Вестерло
 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Серкль Брюгге
 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Мехелен
 9 4 2 3 17 - 15 14
9.
Стандард
 8 4 1 3 17 - 11 13
10.
Андерлехт
 9 4 1 4 15 - 11 13
11.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
12.
Остенде
 8 4 0 4 11 - 15 12
13.
Шарлеруа
 8 3 1 4 13 - 14 10
14.
Эйпен
 8 3 0 5 10 - 14 9
15.
Сент-Трейден
 8 2 2 4 7 - 10 8
16.
Зульте-Варегем
 9 2 1 6 15 - 28 7
17.
Кортрейк
 9 1 2 6 5 - 18 5
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 9 4 3 2 10 - 9 15
4.
Гент
 9 4 2 3 16 - 9 14
5.
Антверпен
 8 4 1 3 10 - 9 13
6.
Брюгге
 8 4 1 3 12 - 10 13
7.
Стандард
 8 4 0 4 10 - 12 12
8.
АХ Лёвен
 9 3 3 3 17 - 15 12
9.
Серен Юнайтед
 9 3 1 5 13 - 19 10
10.
Вестерло
 9 3 1 5 14 - 21 10
11.
Серкль Брюгге
 9 3 1 5 9 - 16 10
12.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
13.
Шарлеруа
 8 3 0 5 10 - 15 9
14.
Андерлехт
 7 2 1 4 11 - 12 7
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 8 1 3 4 8 - 12 6
17.
Остенде
 9 1 2 6 9 - 22 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 9 (3)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 7
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Весь список
  • 82'
    Steve Mvoue уходит с поля. Лепуан Кристоф выходит вместо него
  • 81'
    Yentil van Genechten уходит с поля. Gary Magnee выходит вместо него
  • Желтая карточка
    79'
    Кахбах Матье получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Самбу Марсони уходит с поля. Sergio Conceicao выходит вместо него
  • 66'
    Кристи-Дэвис Исаак уходит с поля. Натан Битумазала выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    22'
    Опаре Даниэль получил желтую карточку от судьи
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