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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Мехелен
1:1
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
0:1
3' Гол
Денкей Кевин
19' Желтая карточка
Бейтс Дэвид
32' Желтая карточка
Деман Оливье
52' Вторая желтая карточка
Деман Оливье
1:1
71' Гол
Сторм Никола
73' Желтая карточка
Мрабти Керим
75' Желтая карточка
Даланн Йеспер
83' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
1:1
87' Не забитый пенальти
Маледе Йонас
90'+8
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
27
Бейтс
Дэвид
14
Лавале
Димитри
3
Бейкер
Лукас
66
Верстрате
Биргер
22
Да
Крус
Алессио
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
1
Маецки
Радослав
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
66
Christiaan
Ravych
34
Сомерс
Тибо
23
Деман
Оливье
17
Фрэнсис
Абу
14
Ванхутт
Шарль
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясэ
9
Денкей
Кевин
Мехелен
4-3-3
Серкль Брюгге
3-4-1-2

История личных встреч

Мехелен
Серкль Брюгге

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
2:2
К
2:1
ПДА
3:1
ПДА
0:1
ПДА
2:3
ПДА
3:2
ПДА
3:1
ТМК
1:2
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:1
ТМС
0:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

2
1.36

Среднее время на гол

45
66

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.45
1.14

Среднее время на гол

61
78

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.67
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

54
70

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 5 0.29
Хайреманс Джеффри 4 0.24
Нгой Жульен 3 (1) 0.18
Уолш Сэнди 2 0.12
Ванлерберге Йорди 2 (1) 0.12
Пейре Тибо 2 0.12
Milan Robberechts 2 0.12
Да Крус Алессио 1 0.06
Верстрате Биргер 1 0.06
Сторм Никола 1 0.06
Воутерс Дрис 0 0
Маледе Йонас 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 7 0.39
Денкей Кевин 6 0.33
Хотич Дино 3 (1) 0.17
Гбоо Янн 2 0.11
Попович Борис 2 0.11
Деман Оливье 1 0.06
Сомерс Тибо 1 0.06
Emilio Kehrer 1 0.06
Торрес Луи 1 0.06
Christiaan Ravych 1 0.06
Лопес Леонардо 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Марселен Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Фрэнсис Абу 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болинголи-Мбомбо Боли 4 0
Да Крус Алессио 2 1
Бейтс Дэвид 2 1
Уолш Сэнди 3 0
Верстрате Биргер 1 1
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Воутерс Дрис 2 0
Нгой Жульен 2 0
Ван Хоренбек Алек 2 0
Ван Хеке Яннес 2 0
Frederic Soelle Soelle 2 0
Швед Марьян 1 0
Мрабти Керим 1 0
Лавале Димитри 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Jorge Hernandez1 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 3 1
Деман Оливье 3 1
Попович Борис 3 1
Даланн Йеспер 4 0
Сомерс Тибо 4 0
Ван дер Брюгген Ханнес 3 0
Марселен Жан 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Декостере Роббе 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Хотич Дино 1 0
Маецки Радослав 1 0
Уэда Аясэ 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
Денкей Кевин 1 0

Результаты матчей

Мехелен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Серкль Брюгге
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

6
5
Мехелен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Серкль Брюгге
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

4
15
Мехелен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Серкль Брюгге
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
5

Волевые поражения

10
20

Голы по времени матча

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
6%
2
18%
1-15
4
24%
2
18%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
3
27%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
5
31%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
6
35%
3
19%
61-75
1
6%
4
25%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
29%
5
33%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
4
27%
76-90

Пропущено

15
8
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
7%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
4
27%
2
25%
76-90

Забито

24
26
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
2
8%
3
12%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
5
21%
5
19%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
5
21%
6
23%
76-90

Пропущено

32
24
11 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
2
6%
2
8%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
6
19%
7
29%
29%
31-45
7
22%
3
13%
46-60
9
28%
5
21%
61-75
5
16%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 Эспаньол - Мехелен 1:1 НАК Бреда - Мехелен 0:2 Темсе - Мехелен 0:5
Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Генк - Мехелен 3:1 Мехелен - Эйпен 2:1 Мехелен - Стандард 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Мехелен - Андерлехт 1:3 Брюгге - Мехелен 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1
Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1

Результаты матчей

Мехелен
Серкль Брюгге

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:4
1 раз 10%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Точный счет

3:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
2
6
4
1.5
4
4
2
8
2.5
2
6
1
9
3.5
2
6
1
9
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
3
1
6
1.5
1
9
1
6
2.5
1
9
1
6
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
5
7
10
1.5
5
13
3
14
2.5
3
15
2
15
3.5
3
15
1
16
4.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 15 1 1 45 - 15 46
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 11 3 3 35 - 22 36
3.
Антверпен
 17 11 2 4 30 - 17 35
4.
Брюгге
 17 10 3 4 34 - 20 33
5.
Гент
 18 9 4 5 32 - 18 31
6.
Вестерло
 17 8 2 7 34 - 30 26
7.
Стандард
 17 8 2 7 27 - 23 26
8.
Серкль Брюгге
 18 7 5 6 25 - 25 26
9.
АХ Лёвен
 17 7 4 6 30 - 26 25
10.
Сент-Трейден
 17 6 5 6 17 - 19 23
11.
Андерлехт
 16 6 2 8 26 - 23 20
12.
Шарлеруа
 16 6 1 9 23 - 29 19
13.
Эйпен
 18 6 1 11 25 - 38 19
14.
Мехелен
 17 5 4 8 25 - 32 19
15.
Остенде
 17 5 2 10 20 - 37 17
16.
Зульте-Варегем
 17 3 4 10 23 - 40 13
17.
Кортрейк
 17 3 3 11 14 - 33 12
18.
Серен Юнайтед
 18 3 2 13 16 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Антверпен
 9 7 1 1 20 - 8 22
3.
Брюгге
 9 6 2 1 22 - 10 20
4.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 5 2 1 13 - 8 17
6.
Вестерло
 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Серкль Брюгге
 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 8 4 1 3 17 - 11 13
10.
Андерлехт
 9 4 1 4 15 - 11 13
11.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
12.
Остенде
 8 4 0 4 11 - 15 12
13.
Шарлеруа
 8 3 1 4 13 - 14 10
14.
Эйпен
 8 3 0 5 10 - 14 9
15.
Сент-Трейден
 8 2 2 4 7 - 10 8
16.
Зульте-Варегем
 9 2 1 6 15 - 28 7
17.
Кортрейк
 9 1 2 6 5 - 18 5
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 9 4 3 2 10 - 9 15
4.
Гент
 9 4 2 3 16 - 9 14
5.
Антверпен
 8 4 1 3 10 - 9 13
6.
Брюгге
 8 4 1 3 12 - 10 13
7.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
8.
АХ Лёвен
 9 3 3 3 17 - 15 12
9.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
10.
Серен Юнайтед
 9 3 1 5 13 - 19 10
11.
Вестерло
 9 3 1 5 14 - 21 10
12.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
13.
Шарлеруа
 8 3 0 5 10 - 15 9
14.
Андерлехт
 7 2 1 4 11 - 12 7
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 8 1 3 4 8 - 12 6
17.
Остенде
 9 1 2 6 9 - 22 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 9 (3)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 7
Эйпен Петерс Стеф 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Хотич Дино бьет в цель!
    • Желтая карточка
      32'
      Деман Оливье получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Бейтс Дэвид получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Фрэнсис Абу сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Денкей Кевин бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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