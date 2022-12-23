Тур: 18. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
1:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолДенкей Кевин
19' Желтая карточкаБейтс Дэвид
32' Желтая карточкаДеман Оливье
52' Вторая желтая карточкаДеман Оливье
1:1
71' ГолСторм Никола
73' Желтая карточкаМрабти Керим
75' Желтая карточкаДаланн Йеспер
83' Желтая карточкаВанхутт Шарль
1:1
87' Не забитый пенальтиМаледе Йонас
90'+8
Ход матча
3'
0:1
19'
32'
52'
71'
1:1
73'
75'
83'
87'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
27
Бейтс
Дэвид
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
34
Сомерс
Тибо
23
Деман
Оливье
17
Фрэнсис
Абу
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясэ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Нападающий
-
19 Мрабти КеримНападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
-
23 Деман ОливьеЗащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
36 Уэда АясэНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Мехелен
Серкль Брюгге
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
2
1.36
Среднее время на гол
45
66
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.45
1.14
Среднее время на гол
61
78
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.67
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
Среднее время на гол
54
70
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|5
|0.29
|Хайреманс Джеффри
|4
|0.24
|Нгой Жульен
|3 (1)
|0.18
|Уолш Сэнди
|2
|0.12
|Ванлерберге Йорди
|2 (1)
|0.12
|Пейре Тибо
|2
|0.12
|Milan Robberechts
|2
|0.12
|Да Крус Алессио
|1
|0.06
|Верстрате Биргер
|1
|0.06
|Сторм Никола
|1
|0.06
|Воутерс Дрис
|0
|0
|Маледе Йонас
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|7
|0.39
|Денкей Кевин
|6
|0.33
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.17
|Гбоо Янн
|2
|0.11
|Попович Борис
|2
|0.11
|Деман Оливье
|1
|0.06
|Сомерс Тибо
|1
|0.06
|Emilio Kehrer
|1
|0.06
|Торрес Луи
|1
|0.06
|Christiaan Ravych
|1
|0.06
|Лопес Леонардо
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Марселен Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Фрэнсис Абу
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болинголи-Мбомбо Боли
|4
|0
|Да Крус Алессио
|2
|1
|Бейтс Дэвид
|2
|1
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Верстрате Биргер
|1
|1
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Воутерс Дрис
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Ван Хоренбек Алек
|2
|0
|Ван Хеке Яннес
|2
|0
|Frederic Soelle Soelle
|2
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|3
|1
|Деман Оливье
|3
|1
|Попович Борис
|3
|1
|Даланн Йеспер
|4
|0
|Сомерс Тибо
|4
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|0
|Марселен Жан
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Уэда Аясэ
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Серкль Брюгге
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
6
5
Мехелен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Серкль Брюгге
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
4
15
Мехелен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Серкль Брюгге
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
5
Волевые поражения
10
20
Голы по времени матча
Забито
17
11
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
6%
2
18%
1-15
4
24%
2
18%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
3
27%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
4
24%
2
18%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
5
31%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
6
35%
3
19%
61-75
1
6%
4
25%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
29%
5
33%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
1
14%
4
27%
76-90
Пропущено
15
8
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
7%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
4
27%
2
25%
76-90
Забито
24
26
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
2
8%
3
12%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
5
21%
5
19%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
5
21%
6
23%
76-90
Пропущено
32
24
11 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
2
6%
2
8%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
6
19%
7
29%
29%
31-45
7
22%
3
13%
46-60
9
28%
5
21%
61-75
5
16%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 Эспаньол - Мехелен 1:1 НАК Бреда - Мехелен 0:2 Темсе - Мехелен 0:5
Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Генк - Мехелен 3:1 Мехелен - Эйпен 2:1 Мехелен - Стандард 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Мехелен - Андерлехт 1:3 Брюгге - Мехелен 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1
Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1
Результаты матчей
Мехелен
Серкль Брюгге
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:4
1 раз 10%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Точный счет
3:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
62
64
44
28
26
19
26
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
73
16
19
16
19
16
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
135
710
513
314
315
215
315
116
117
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|9 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8 (2)
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 5