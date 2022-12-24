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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Сидней
0:1
Второй тайм: 57'
Макартур
0'
45' Желтая карточка
Jake Hollman
0:1
45' Гол
Арабули Бачана
51' Желтая карточка
Доначи Джеймс
57' Красная карточка
Лолли Джо

Ход матча

45'
 
Jake Hollman
45'
0:1
Арабули Бачана
(Нун Крэйг)
51'
Доначи Джеймс
 
57'
Лолли Джо
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Макартур
5.30
4.90
2.15
Все Коэффициенты
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
27
Властелица
Адриан
18
Кабальо
Диего
16
Patrick
Yazbek
8
Ретре
Пауло
10
Лолли
Джо
17
Касерес
Энтони
11
Мак
Роберт
9
Ле
Фондре
Адам
12
Курто
Филип
44
Миллар
Мэттью
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
13
Вуйица
Иван
8
Jake
Hollman
7
Да
Силва
Даниэль
17
Нун
Крэйг
10
Давила
Улисес
35
Туре
Альхассан
9
Арабули
Бачана
Сидней
Макартур

История личных встреч

Сидней
Макартур

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

AЛ(
2:3
2:2
0:3
КФ
2:0
0:1
0:1
0:3

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

0.86
1.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
48

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 3 0.5
Лолли Джо 2 0.33
Вуд Патрик 2 0.33
Доначи Джеймс 1 0.17
Ретре Пауло 1 0.17
Сегечич Адриан 1 0.17
Ле Фондре Адам 1 (1) 0.17
Patrick Yazbek 0 0
Грант Райан 0 0
Брэттан Люк 0 0
Касерес Энтони 0 0
Кабальо Диего 0 0
Кучарски Джейден 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 2 0.25
Lachlan Rose 2 0.25
Миллар Мэттью 2 0.25
Арзани Дэниел 1 0.13
Туре Альхассан 1 0.13
Аспропотамитис Джонатан 1 0.13
Anthony Carter 1 0.13
Jed Drew 1 0.13
Нун Крэйг 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуд Патрик 3 0
Брэттан Люк 2 0
Доначи Джеймс 2 0
Грант Райан 1 0
Касерес Энтони 1 0
Ретре Пауло 1 0
Берджесс Макс 1 0
Patrick Yazbek 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нун Крэйг 4 0
Аспропотамитис Джонатан 2 1
Ускок Томислав 3 0
Беккас Кирин 2 0
Миллар Мэттью 2 0
Арзани Дэниел 2 0
Скотадис Джерри 2 0
Давила Улисес 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Суман Николас 1 0
Туре Альхассан 1 0
Jake Hollman 1 0

Результаты матчей

Сидней
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
2
Сидней
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
3
Сидней
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Макартур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

10
5

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
6
86%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
27%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
6
60%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0
Макартур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1
Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2

Результаты матчей

Сидней
Макартур

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:3
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сидней
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
4
2
3
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 1:0 8 4 2 2 11 - 10 14
2.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Централ Кост Маринерс
 7 4 1 2 17 - 10 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 6 - 6 11
5.
Веллингтон Феникс
 8 2 4 2 16 - 14 10
6.
Сидней
 0:1 6 2 1 3 11 - 11 7
7.
Брисбен Роар
 6 1 4 1 3 - 4 7
8.
Перт Глори
 8 2 1 5 7 - 13 7
9.
Вестерн Юнайтед
 7 2 1 4 10 - 14 7
10.
Ньюкасл Джетс
 5 2 0 3 5 - 8 6
11.
Аделаида Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 5 3 0 2 12 - 8 9
2.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 12 - 8 8
3.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 9 - 3 7
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Макартур
 1:0 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Перт Глори
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Вестерн Юнайтед
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 0:1 3 0 1 2 4 - 6 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 1:0 5 2 2 1 6 - 7 8
2.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Сидней
 0:1 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 3 4
8.
Перт Глори
 6 1 0 5 4 - 11 3
9.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
10.
Веллингтон Феникс
 3 0 2 1 4 - 6 2
11.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
12.
Ньюкасл Джетс
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 3 (3)
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Завада Оскар 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Макартур Нун Крэйг 4
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    УДАЛЕНИЕ! - Лолли Джо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    51'
    Доначи Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Нун Крэйг сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Арабули Бачана бьет в цель!
  • Желтая карточка
    45'
    Jake Hollman получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Макартур
5.30
4.90
2.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сидней 0:1 Макартур онлайн

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