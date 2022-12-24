Тур: 9. Стадион: Альянц Стэдиум.
0'
45' Желтая карточкаJake Hollman
0:1
45' ГолАрабули Бачана
51' Желтая карточкаДоначи Джеймс
56' Красная карточкаЛолли Джо
65' Желтая карточкаCharles William M'Mombwa
0:2
71' ГолДавила Улисес
0:3
89' ГолАрабули Бачана
90'+7
Ход матча
45'
45'
0:1
51'
56'
71'
0:2
89'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.61 Победа «Сиднея»
23
Грант
Райан
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
17
Нун
Крэйг
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Вуд ПатрикНападающий
-
-
21 Alex Parson
-
-
Главный тренер: Корика Стив
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Jed Drew
-
-
Главный тренер: Dwight Yorke
История личных встреч
Сидней
Макартур
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
13
Голов в среднем за матч
0.86
1.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
48
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|3
|0.5
|Лолли Джо
|2
|0.33
|Вуд Патрик
|2
|0.33
|Доначи Джеймс
|1
|0.17
|Ретре Пауло
|1
|0.17
|Сегечич Адриан
|1
|0.17
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.17
|Patrick Yazbek
|0
|0
|Грант Райан
|0
|0
|Брэттан Люк
|0
|0
|Касерес Энтони
|0
|0
|Кабальо Диего
|0
|0
|Кучарски Джейден
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|3
|0.38
|Миллар Мэттью
|2
|0.25
|Lachlan Rose
|2
|0.25
|Туре Альхассан
|1
|0.13
|Арзани Дэниел
|1
|0.13
|Давила Улисес
|1
|0.13
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.13
|Anthony Carter
|1
|0.13
|Jed Drew
|1
|0.13
|Нун Крэйг
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доначи Джеймс
|3
|0
|Вуд Патрик
|3
|0
|Брэттан Люк
|2
|0
|Лолли Джо
|0
|1
|Грант Райан
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Берджесс Макс
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нун Крэйг
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|2
|1
|Ускок Томислав
|3
|0
|Беккас Кирин
|2
|0
|Миллар Мэттью
|2
|0
|Арзани Дэниел
|2
|0
|Скотадис Джерри
|2
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Суман Николас
|1
|0
|Charles William M'Mombwa
|1
|0
|Туре Альхассан
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
Результаты матчей
Сидней
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
2
Сидней
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
3
Сидней
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Макартур
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
10
5
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
6
86%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
27%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
6
60%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0
Макартур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1
Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2
Результаты матчей
Сидней
Макартур
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:3
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сидней
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
23
21
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
71
42
44
24
26
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|3 (3)
|Макартур
|Арабули Бачана
|3 (1)
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3
|Макартур
|Нун Крэйг
|4
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|4