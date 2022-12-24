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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Мумбаи Сити
2:1
Второй тайм: 65'
Ченнаин
1
Phurba
Lachenpa
2
Бхеке
Рахул
25
Mourtada
Sergine
Fall
5
Mehtab
Singh
17
Десай
Мандар
Рао
45
Лаленгмавия
10
Ahmed
Jahouh
24
Стюарт
Грэг
7
Чхангте
Лаллианзуала
30
Jorge
Pereyra
II
29
Сингх
Бипин
1
Samik
Mitra
13
Ajith
Kumar
6
Vafa
Hakhamaneshi
3
Дианье
Фаллу
27
Aakash
Sangwan
26
Дюкер
Юлиус
8
Edwin
Vanspaul
66
Prasanth
Karuthadathkuni
18
Sourav
Das
47
Vincy
Barretto
9
Слишкович
Петар
Мумбаи Сити
Ченнаин

История личных встреч

Мумбаи Сити
Ченнаин

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.5%
64.7%
11.8%
4 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СИ
2:6
СИ
0:1
СИ
1:0
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
0:1
СИ
0:0
СИ
2:0
СИ
0:1
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
2:0
СИ
1:1
СИ
3:0
СИ
0:2
СИ
0:3
СИ
5:1

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.88

Среднее время на гол

62
102

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.24
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
85

Бомбардиры внутри турнира

Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Pereyra II 6 0.55
Чхангте Лаллианзуала 5 0.45
Сингх Бипин 4 0.36
Стюарт Грэг 3 (1) 0.27
Ногуэра Альберто 3 0.27
Лаленгмавия 3 0.27
Ahmed Jahouh 1 (1) 0.09
Гриффитс Ростин 1 0.09
Раи Винит 1 0.09
Vignesh Dakshinamurthy 1 0.09
Mehtab Singh 1 0.09
Mourtada Sergine Fall 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Хайяти Абденассер 7 (1) 0.64
Слишкович Петар 6 0.55
Vincy Barretto 2 0.18
Дюкер Юлиус 1 0.09
Prasanth Karuthadathkuni 1 0.09
Rahim Ali 1 0.09
Карикари Кваме 1 (1) 0.09
Vafa Hakhamaneshi 1 0.09
Aakash Sangwan 0 0

Карточки

Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стюарт Грэг 3 0
Ahmed Jahouh 2 0
Лаленгмавия 2 0
Mehtab Singh 2 0
Гриффитс Ростин 1 0
Ногуэра Альберто 1 0
Бхеке Рахул 1 0
Mourtada Sergine Fall 1 0
Jorge Pereyra II 1 0
Боргес Роуллин 1 0
Phurba Lachenpa 1 0
Vikram Partap Singh 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ajith Kumar 3 1
Vafa Hakhamaneshi 2 1
Debjit Majumder 1 1
Дианье Фаллу 2 0
Дюкер Юлиус 2 0
Дас Нараян 1 0
Тапа Анируд 1 0
Sourav Das 1 0

Результаты матчей

Мумбаи Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ченнаин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

4
3
Мумбаи Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Ченнаин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
11

Волевые поражения

16
5
Мумбаи Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ченнаин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
16

Волевые поражения

20
8

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
25%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
5
31%
1
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
3
38%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
3
43%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

29
20
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
4
14%
1
5%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
5
17%
5
25%
31-45
9
31%
4
20%
46-60
4
14%
3
15%
61-75
3
10%
5
25%
76-90

Пропущено

11
21
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
2
10%
1-15
4
36%
2
10%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
1
9%
4
19%
61-75
1
9%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мумбаи Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0
Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Мумбаи Сити - АТК 2:2 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Мумбаи Сити - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Аль-Джазира 0:0 Аль-Джазира - Мумбаи Сити 1:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0
Ченнаин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2
Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1

Результаты матчей

Мумбаи Сити
Ченнаин

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:7
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:6
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:6
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:7
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Мумбаи Сити
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2
3
2.5
1
5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5
1
3
1
4
5.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
5
5
6
4
2.5
2
8
3
7
3.5
1
9
1
9
4.5
1
9
1
9
5.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2:1 11 8 3 0 32 - 11 27
2.
Хайдарабад
 11 8 1 2 18 - 6 25
3.
АТК
 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Гоа
 11 6 1 4 19 - 14 19
5.
Дели Динамос
 10 6 1 3 15 - 14 19
6.
Керала Бластерс
 10 6 1 3 18 - 14 19
7.
Ченнаин
 1:2 11 4 2 5 21 - 23 14
8.
Бенгалуру
 11 3 1 7 7 - 15 10
9.
Ист Бенгал
 10 3 0 7 11 - 19 9
10.
Джамшедпур
 11 1 2 8 8 - 19 5
11.
Нортист Юнайтед
 10 0 0 10 8 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2:1 6 4 2 0 15 - 5 14
2.
Хайдарабад
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Дели Динамос
 5 4 1 0 8 - 4 13
4.
Гоа
 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
АТК
 5 4 0 1 7 - 3 12
6.
Керала Бластерс
 5 3 0 2 11 - 11 9
7.
Бенгалуру
 5 2 0 3 2 - 5 6
8.
Ченнаин
 1:2 6 1 2 3 8 - 14 5
9.
Джамшедпур
 6 1 1 4 6 - 10 4
10.
Ист Бенгал
 4 0 0 4 3 - 10 0
11.
Нортист Юнайтед
 5 0 0 5 5 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2:1 5 4 1 0 17 - 6 13
2.
Хайдарабад
 5 4 0 1 10 - 2 12
3.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Ченнаин
 1:2 5 3 0 2 13 - 9 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
Гоа
 6 2 1 3 8 - 11 7
8.
Дели Динамос
 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Бенгалуру
 6 1 1 4 5 - 10 4
10.
Джамшедпур
 5 0 1 4 2 - 9 1
11.
Нортист Юнайтед
 5 0 0 5 3 - 8 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Ченнаин Слишкович Петар 6 (3)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (2)
Гоа Noah Sadaoui 5 (4)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
АТК Хэмилл Брендан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Mourtada Sergine Fall сделал результативную передачу.
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