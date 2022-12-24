Тур: 1.
2:1
Второй тайм: 65'
Ход матча
34'
0:1
38'
58'
2:1
45
Лаленгмавия
10
Ahmed
Jahouh
24
Стюарт
Грэг
29
Сингх
Бипин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Сингх БипинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ajith KumarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Дюкер ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Sourav DasПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Дас НараянЗащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
-
-
-
-
-
-
23 Jobby Justin
-
Главный тренер: Thomas Brdaric
История личных встреч
Мумбаи Сити
Ченнаин
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.5%
64.7%
11.8%
4 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.44
0.88
Среднее время на гол
62
102
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.24
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
85
Бомбардиры внутри турнира
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Pereyra II
|6
|0.55
|Чхангте Лаллианзуала
|5
|0.45
|Сингх Бипин
|4
|0.36
|Стюарт Грэг
|3 (1)
|0.27
|Ногуэра Альберто
|3
|0.27
|Лаленгмавия
|3
|0.27
|Ahmed Jahouh
|1 (1)
|0.09
|Гриффитс Ростин
|1
|0.09
|Раи Винит
|1
|0.09
|Vignesh Dakshinamurthy
|1
|0.09
|Mehtab Singh
|1
|0.09
|Mourtada Sergine Fall
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (1)
|0.64
|Слишкович Петар
|6
|0.55
|Vincy Barretto
|2
|0.18
|Дюкер Юлиус
|1
|0.09
|Prasanth Karuthadathkuni
|1
|0.09
|Rahim Ali
|1
|0.09
|Карикари Кваме
|1 (1)
|0.09
|Vafa Hakhamaneshi
|1
|0.09
|Aakash Sangwan
|0
|0
Карточки
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стюарт Грэг
|3
|0
|Ahmed Jahouh
|2
|0
|Лаленгмавия
|2
|0
|Mehtab Singh
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Ногуэра Альберто
|1
|0
|Бхеке Рахул
|1
|0
|Mourtada Sergine Fall
|1
|0
|Jorge Pereyra II
|1
|0
|Боргес Роуллин
|1
|0
|Phurba Lachenpa
|1
|0
|Vikram Partap Singh
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ajith Kumar
|3
|1
|Vafa Hakhamaneshi
|2
|1
|Debjit Majumder
|1
|1
|Дианье Фаллу
|2
|0
|Дюкер Юлиус
|2
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
|Sourav Das
|1
|0
Результаты матчей
Мумбаи Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ченнаин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
4
3
Мумбаи Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Ченнаин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
11
Волевые поражения
16
5
Мумбаи Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ченнаин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
16
Волевые поражения
20
8
Голы по времени матча
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
25%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
5
31%
1
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
3
38%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
3
43%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
29
20
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
4
14%
1
5%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
5
17%
5
25%
31-45
9
31%
4
20%
46-60
4
14%
3
15%
61-75
3
10%
5
25%
76-90
Пропущено
11
21
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
2
10%
1-15
4
36%
2
10%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
1
9%
4
19%
61-75
1
9%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мумбаи Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0
Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Мумбаи Сити - АТК 2:2 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Мумбаи Сити - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Аль-Джазира 0:0 Аль-Джазира - Мумбаи Сити 1:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0
Ченнаин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2
Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1
Результаты матчей
Мумбаи Сити
Ченнаин
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:7
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:6
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:6
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:7
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Мумбаи Сити
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
23
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
14
13
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
64
28
37
19
19
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|8
|3
|0
|32 - 11
|27
|2.
|11
|8
|1
|2
|18 - 6
|25
|3.
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|4.
|11
|6
|1
|4
|19 - 14
|19
|5.
|10
|6
|1
|3
|15 - 14
|19
|6.
|10
|6
|1
|3
|18 - 14
|19
|7.
|1:2
|11
|4
|2
|5
|21 - 23
|14
|8.
|11
|3
|1
|7
|7 - 15
|10
|9.
|10
|3
|0
|7
|11 - 19
|9
|10.
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|11.
|10
|0
|0
|10
|8 - 27
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|6.
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|7.
|5
|2
|0
|3
|2 - 5
|6
|8.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|10.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|11.
|5
|0
|0
|5
|5 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|1:2
|5
|3
|0
|2
|13 - 9
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|10.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|11.
|5
|0
|0
|5
|3 - 8
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|6 (3)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (2)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (4)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (2)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|АТК
|Хэмилл Брендан
|3