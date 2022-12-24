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Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Нортист Юнайтед
1:0
Конец матча
АТК
0'
34' Желтая карточка
Pragyan Sundar Gogoi
55' Желтая карточка
Arindam Bhattacharya
68' Желтая карточка
Rochharzela Rochharzela
1:0
69' Гол
Хордан Вильмар
82' Желтая карточка
Гастаньяга Йон
90'+7
32
Mirshad
Michu
13
Gaurav
Bora
14
Joe
Zoherliana
24
Aaron
Evans
3
Tondonba
Singh
15
Emil
Benny
91
Гастаньяга
Йон
43
Pragyan
Sundar
Gogoi
7
Rochharzela
Rochharzela
9
Хордан
Вильмар
10
Филиппото
Ромен
1
Vishal
Kaith
20
Котал
Притам
5
Хэмилл
Брендан
22
Deepak
Tangri
44
Asish
Rai
24
Lenny
Rodrigues
8
Макхью
Карл
15
Босе
Субхасиш
17
Колако
Листон
9
Петратос
Димитри
19
Куруниян
Ашик
Нортист Юнайтед
АТК

История личных встреч

Нортист Юнайтед
АТК

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СИ
2:1
СИ
3:1
СИ
2:3
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
2:0
СИ
1:0
СИ
0:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.6

Среднее время на гол

72
150

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
73

Бомбардиры внутри турнира

Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хордан Вильмар 3 (2) 0.27
Rochharzela Rochharzela 2 0.18
Филиппото Ромен 1 0.09
Дербишир Мэтт 1 0.09
Aaron Evans 1 0.09
Parthib Gogoi 1 0.09
Гастаньяга Йон 0 0
Gurjinder Kumar 0 0
Imran Khan 0 0
Emil Benny 0 0
АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 4 0.36
Hugo Boumous 3 (1) 0.27
Сингх Манвир 2 0.18
Колако Листон 1 0.09
Кауко Йони 1 0.09
Макхью Карл 1 0.09
Lenny Rodrigues 1 0.09
Босе Субхасиш 1 0.09
Куруниян Ашик 0 0

Карточки

Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастаньяга Йон 4 0
Michael Jakobsen II 2 0
Mohammed Irshad 2 0
Mashoor Thangalakath 2 0
Rochharzela Rochharzela 2 0
Arindam Bhattacharya 1 0
Aaron Evans 1 0
Gani Nigam 1 0
Joe Zoherliana 1 0
Gaurav Bora 1 0
Imran Khan 1 0
Mirshad Michu 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0
Parthib Gogoi 1 0
АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэмилл Брендан 3 0
Макхью Карл 3 0
Куруниян Ашик 3 0
Босе Субхасиш 3 0
Lenny Rodrigues 1 1
Deepak Tangri 2 0
Кауко Йони 1 0
Петратос Димитри 1 0
Hugo Boumous 1 0
Котал Притам 1 0
Vishal Kaith 1 0
Сингх Манвир 1 0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
АТК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
1
Нортист Юнайтед
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
АТК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

0
6
Нортист Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
АТК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
3
50%
3
43%
76-90

Пропущено

18
8
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
22%
2
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
28%
2
25%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
3
17%
3
38%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
2
67%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
5
56%
5
36%
76-90

Пропущено

26
11
12 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
5
19%
2
18%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
2
18%
46-60
3
12%
2
18%
61-75
6
23%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Нортист Юнайтед
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3
АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1
АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Бенгалуру - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 1:0
Гоа - АТК 3:0 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Мумбаи Сити - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - АТК 2:5 АТК - Ченнаин 1:2 АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Дели Динамос - АТК 1:1

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
АТК

Точный счет

0:3
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
3:7
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

2:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
3:7
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Нортист Юнайтед
АТК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
4
6
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 11 8 3 0 32 - 11 27
2.
Хайдарабад
 11 8 1 2 18 - 6 25
3.
АТК
 11 6 2 3 15 - 11 20
4.
Гоа
 11 6 1 4 19 - 14 19
5.
Дели Динамос
 10 6 1 3 15 - 14 19
6.
Керала Бластерс
 10 6 1 3 18 - 14 19
7.
Ченнаин
 11 4 2 5 21 - 23 14
8.
Бенгалуру
 11 3 1 7 7 - 15 10
9.
Ист Бенгал
 10 3 0 7 11 - 19 9
10.
Джамшедпур
 11 1 2 8 8 - 19 5
11.
Нортист Юнайтед
 11 1 0 10 9 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 15 - 5 14
2.
Хайдарабад
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Дели Динамос
 5 4 1 0 8 - 4 13
4.
Гоа
 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
АТК
 5 4 0 1 7 - 3 12
6.
Керала Бластерс
 5 3 0 2 11 - 11 9
7.
Бенгалуру
 5 2 0 3 2 - 5 6
8.
Ченнаин
 6 1 2 3 8 - 14 5
9.
Джамшедпур
 6 1 1 4 6 - 10 4
10.
Нортист Юнайтед
 6 1 0 5 6 - 19 3
11.
Ист Бенгал
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 5 4 1 0 17 - 6 13
2.
Хайдарабад
 5 4 0 1 10 - 2 12
3.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Ченнаин
 5 3 0 2 13 - 9 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Гоа
 6 2 1 3 8 - 11 7
8.
Дели Динамос
 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Бенгалуру
 6 1 1 4 5 - 10 4
10.
Джамшедпур
 5 0 1 4 2 - 9 1
11.
Нортист Юнайтед
 5 0 0 5 3 - 8 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Ченнаин Слишкович Петар 6 (3)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (3)
Гоа Noah Sadaoui 5 (4)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Нортист Юнайтед Гастаньяга Йон 4
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
Весь список
  • Желтая карточка
    68'
    Rochharzela получил желтую карточку от судьи
  • 66'
    Куруниян Ашик уходит с поля. Md. Fardin Ali Molla выходит вместо него
  • Желтая карточка
    55'
    Arindam Bhattacharya получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Deepak Tangri уходит с поля. Kiyan Nassiri выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Pragyan Sundar Gogoi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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