Тур: 1.
1:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаPragyan Sundar Gogoi
55' Желтая карточкаArindam Bhattacharya
68' Желтая карточкаRochharzela Rochharzela
1:0
69' ГолХордан Вильмар
82' Желтая карточкаГастаньяга Йон
90'+7
Ход матча
69'
1:0
82'
13
Gaurav
Bora
24
Aaron
Evans
15
Emil
Benny
20
Котал
Притам
44
Asish
Rai
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Gaurav BoraЗащитник
- Защитник
-
24 Aaron EvansЗащитник
- Защитник
-
15 Emil BennyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Gani Nigam
-
18 Jithin M.S
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vincenzo Alberto Annese
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Asish RaiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
13 Ravi Rana
-
-
31 Arsh Shaikh
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
История личных встреч
Нортист Юнайтед
АТК
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.6
Среднее время на гол
72
150
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.67
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
73
Бомбардиры внутри турнира
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хордан Вильмар
|3 (2)
|0.27
|Rochharzela Rochharzela
|2
|0.18
|Филиппото Ромен
|1
|0.09
|Дербишир Мэтт
|1
|0.09
|Aaron Evans
|1
|0.09
|Parthib Gogoi
|1
|0.09
|Гастаньяга Йон
|0
|0
|Gurjinder Kumar
|0
|0
|Imran Khan
|0
|0
|Emil Benny
|0
|0
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|4
|0.36
|Hugo Boumous
|3 (1)
|0.27
|Сингх Манвир
|2
|0.18
|Колако Листон
|1
|0.09
|Кауко Йони
|1
|0.09
|Макхью Карл
|1
|0.09
|Lenny Rodrigues
|1
|0.09
|Босе Субхасиш
|1
|0.09
|Куруниян Ашик
|0
|0
Карточки
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастаньяга Йон
|4
|0
|Michael Jakobsen II
|2
|0
|Mohammed Irshad
|2
|0
|Mashoor Thangalakath
|2
|0
|Rochharzela Rochharzela
|2
|0
|Arindam Bhattacharya
|1
|0
|Aaron Evans
|1
|0
|Gani Nigam
|1
|0
|Joe Zoherliana
|1
|0
|Gaurav Bora
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Mirshad Michu
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хэмилл Брендан
|3
|0
|Макхью Карл
|3
|0
|Куруниян Ашик
|3
|0
|Босе Субхасиш
|3
|0
|Lenny Rodrigues
|1
|1
|Deepak Tangri
|2
|0
|Кауко Йони
|1
|0
|Петратос Димитри
|1
|0
|Hugo Boumous
|1
|0
|Котал Притам
|1
|0
|Vishal Kaith
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
АТК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
6
1
Нортист Юнайтед
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
АТК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
0
6
Нортист Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
АТК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
3
50%
3
43%
76-90
Пропущено
18
8
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
22%
2
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
28%
2
25%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
3
17%
3
38%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
2
67%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
5
56%
5
36%
76-90
Пропущено
26
11
12 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
5
19%
2
18%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
2
18%
46-60
3
12%
2
18%
61-75
6
23%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3
АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1
АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Бенгалуру - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 1:0
Гоа - АТК 3:0 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Мумбаи Сити - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - АТК 2:5 АТК - Ченнаин 1:2 АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Дели Динамос - АТК 1:1
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
АТК
Точный счет
0:3
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
3:7
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
2:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
3:7
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Нортист Юнайтед
АТК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
19
46
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|6.
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|7.
|5
|2
|0
|3
|2 - 5
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|10.
|6
|1
|0
|5
|6 - 19
|3
|11.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|13 - 9
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|10.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|11.
|5
|0
|0
|5
|3 - 8
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|6 (3)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (3)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (4)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (2)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Нортист Юнайтед
|Гастаньяга Йон
|4
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2