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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Галатасарай
2:1
Конец матча
Истанбулспор
0'
1:0
15' Гол
Гомис Бафетимби
31' Желтая карточка
Tuncer Duhan Aksu
2:0
37' Гол
Гомис Бафетимби
50' Желтая карточка
Каратас Казимджан
58' Желтая карточка
Мертенс Дрис
69' Желтая карточка
Рроца Эдуарт
81' Желтая карточка
Бардакчи Абдулкерим
2:1
82' Гол
Mehmet Yesil III
89' Желтая карточка
Торрейра Лукас
90'+11

Ход матча

15'
Гомис Бафетимби
(Мертенс Дрис)
1:0
31'
 
Tuncer Duhan Aksu
37'
Гомис Бафетимби
(Мидтше Фредрик)
2:0
50'
Каратас Казимджан
 
58'
Мертенс Дрис
 
59'
 
Aldin Cajic
Топали Етмир
67'
Ван Анхольт Патрик
Каратас Казимджан
 
69'
 
Рроца Эдуарт
74'
Демир Юсуф
Рашица Милот
 
74'
Кутлу Беркан
Мидтше Фредрик
 
75'
Мата Хуан
Гомис Бафетимби
 
80'
 
Emir Gultekin
Ibrahim Yilmaz
80'
 
Бербер Огузхан
Дахени Демиако
80'
 
Mehmet Yesil III
Michael Ologo
81'
Бардакчи Абдулкерим
 
82'
2:1
Mehmet Yesil III
(Этеми Вален)
89'
Торрейра Лукас
 
90'
Оливейра Сержиу
Торрейра Лукас
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 463 Количество передач 510
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Коджук
Окан
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
88
Каратас
Казимджан
5
Торрейра
Лукас
6
Мидтше
Фредрик
26
Рашица
Милот
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
18
Гомис
Бафетимби
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
50
Michael
Ologo
23
Okan
Erdogan
3
Tuncer
Duhan
Aksu
57
Melih
Kabasakal
98
Топали
Етмир
24
Muammer
Sarikaya
10
Рроца
Эдуарт
27
Этеми
Вален
9
Ibrahim
Yilmaz
Галатасарай
4-2-3-1
Истанбулспор
4-1-4-1

История личных встреч

Галатасарай
Истанбулспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
3:3
ТМС
1:0
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

2.25
0

Среднее время на гол

40
0

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
60

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Бафетимби 6 0.43
Актюркоглу Мухаммед 5 0.36
Икарди Мауро 4 (1) 0.29
Мертенс Дрис 2 0.14
Оливейра Сержиу 1 0.07
Мата Хуан 1 0.07
Йылмаз Барыш 1 0.07
Бардакчи Абдулкерим 1 0.07
Ташдемир Эмре 1 0.07
Ван Анхольт Патрик 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Рашица Милот 0 0
Акгюн Юнус 0 0
Боэ Саша 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 4 0.29
Топали Етмир 4 0.29
Мехремич Ади 1 0.07
Mehmet Yesil III 1 0.07
Рроца Эдуарт 1 0.07
Яшар Али 1 0.07
Muammer Sarikaya 0 0
Okan Erdogan 0 0
Emir Gultekin 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 4 2
Боэ Саша 3 1
Муслера Фернандо 4 0
Торрейра Лукас 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Актюркоглу Мухаммед 3 0
Мертенс Дрис 2 0
Рашица Милот 2 0
Кутлу Беркан 2 0
Мата Хуан 1 0
Гомис Бафетимби 1 0
Ван Анхольт Патрик 1 0
Икарди Мауро 1 0
Мидтше Фредрик 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Байрам Эмин 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Каратас Казимджан 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 4 1
Mehmet Yesil III 3 0
Tuncer Duhan Aksu 3 0
Этеми Вален 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Ibrahim Yilmaz 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Muammer Sarikaya 2 0
Michael Ologo 2 0
Йенсен Давид 1 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Okan Erdogan 1 0
Топали Етмир 1 0
Яшар Али 1 0
Emir Gultekin 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Истанбулспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

2
5
Галатасарай
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Истанбулспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
13

Волевые поражения

13
1
Галатасарай
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Истанбулспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

8
14

Волевые поражения

15
6

Голы по времени матча

Забито

8
8
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
3
25%
76-90

Забито

14
5
3 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
3
60%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
6
43%
1
20%
76-90

Пропущено

5
16
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
2
40%
6
38%
16-30
2
40%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
20%
4
25%
76-90

Забито

22
13
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
18%
4
31%
46-60
2
9%
4
31%
61-75
6
27%
3
23%
76-90

Пропущено

14
28
7 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
7%
3
11%
1-15
4
29%
7
25%
16-30
2
14%
7
25%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
7%
1
4%
61-75
6
43%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Кечиоренгюджю Анкара 1:0 Галатасарай - Тулуза 2:1 Галатасарай - Лацио 1:2 Галатасарай - Адана Демирспор 2:2
Галатасарай - Вильярреал 3:4 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Галатасарай - Офспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 2:2 Галатасарай - Кастамонуспор 7:0 Кайсериспор - Галатасарай 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0 Умраниеспор - Галатасарай 0:1
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2
Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Истанбулспор - Сепахан 1:1 Истанбулспор - Адана Демирспор 2:3 Бандырмаспор - Истанбулспор 1:2

Результаты матчей

Галатасарай
Истанбулспор

Точный счет

2:1
4 раза 67%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
5 раз 36%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
5
1
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
8
6
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 9 3 2 25 - 11 30
2.
Фенербахче
 14 9 2 3 36 - 16 29
3.
Адана Демирспор
 14 7 6 1 26 - 15 27
4.
Истанбул Башакшехир
 14 8 3 3 22 - 16 27
5.
Трабзонспор
 14 7 5 2 21 - 16 26
6.
Коньяспор
 15 6 7 2 18 - 11 25
7.
Бешикташ
 14 6 5 3 27 - 19 23
8.
Кайсериспор
 14 7 2 5 20 - 15 23
9.
Аланьяспор
 15 4 6 5 21 - 26 18
10.
Газиантеп
 14 4 5 5 20 - 20 17
11.
Анкарагюджю
 14 4 4 6 18 - 21 16
12.
Антальяспор
 13 5 1 7 19 - 23 16
13.
Гиресунспор
 14 4 4 6 14 - 21 16
14.
Касымпаша
 14 4 3 7 12 - 24 15
15.
Хатайспор
 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Сивасспор
 15 3 5 7 15 - 20 14
17.
Фатих Карагюмрюк
 14 3 4 7 25 - 29 13
18.
Истанбулспор
 14 2 2 10 13 - 28 8
19.
Умраниеспор
 14 1 4 9 16 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 8 6 1 1 22 - 11 19
2.
Истанбул Башакшехир
 8 5 1 2 13 - 10 16
3.
Трабзонспор
 7 4 3 0 9 - 4 15
4.
Бешикташ
 7 4 2 1 15 - 7 14
5.
Адана Демирспор
 6 4 2 0 10 - 4 14
6.
Кайсериспор
 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Галатасарай
 6 4 1 1 10 - 7 13
8.
Аланьяспор
 7 3 3 1 11 - 8 12
9.
Коньяспор
 7 3 3 1 6 - 4 12
10.
Антальяспор
 8 3 1 4 12 - 14 10
11.
Газиантеп
 6 2 3 1 10 - 7 9
12.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
13.
Фатих Карагюмрюк
 7 2 2 3 14 - 13 8
14.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Сивасспор
 8 1 5 2 9 - 9 8
16.
Гиресунспор
 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Касымпаша
 8 2 1 5 7 - 17 7
18.
Умраниеспор
 8 1 1 6 8 - 14 4
19.
Истанбулспор
 6 0 1 5 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 8 5 2 1 15 - 4 17
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Адана Демирспор
 8 3 4 1 16 - 11 13
4.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
Трабзонспор
 7 3 2 2 12 - 12 11
6.
Фенербахче
 6 3 1 2 14 - 5 10
7.
Кайсериспор
 7 3 1 3 9 - 8 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 8 2 3 3 7 - 13 9
10.
Касымпаша
 6 2 2 2 5 - 7 8
11.
Газиантеп
 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Истанбулспор
 8 2 1 5 8 - 12 7
14.
Хатайспор
 7 2 0 5 4 - 11 6
15.
Аланьяспор
 8 1 3 4 10 - 18 6
16.
Антальяспор
 5 2 0 3 7 - 9 6
17.
Сивасспор
 7 2 0 5 6 - 11 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 7 1 2 4 11 - 16 5
19.
Умраниеспор
 6 0 3 3 8 - 13 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 8 (3)
Бешикташ Вегхорст Ваут 7 (4)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
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