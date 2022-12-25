Тур: 15. Стадион: НЕФ.
2:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолГомис Бафетимби
31' Желтая карточкаTuncer Duhan Aksu
2:0
37' ГолГомис Бафетимби
50' Желтая карточкаКаратас Казимджан
58' Желтая карточкаМертенс Дрис
69' Желтая карточкаРроца Эдуарт
81' Желтая карточкаБардакчи Абдулкерим
2:1
82' ГолMehmet Yesil III
89' Желтая карточкаТоррейра Лукас
90'+11
Ход матча
15'
1:0
37'
58'
69'
82'
2:1
89'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
12 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
463 Количество передач 510
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
34
Коджук
Окан
93
Боэ
Саша
26
Рашица
Милот
10
Мертенс
Дрис
23
Okan
Erdogan
98
Топали
Етмир
10
Рроца
Эдуарт
27
Этеми
Вален
- Основной состав
-
34 Коджук ОканВратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Рашица МилотПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Демир ЮсуфПолузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
64 Мата ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
50 Жанкат Илмаз
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Okan ErdoganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Топали ЕтмирПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рроца ЭдуартПолузащитник
-
27 Этеми ВаленПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Защитник
-
88 Мехремич АдиЗащитник
-
77 Kagan BagisПолузащитник
-
11 Aldin CajicПолузащитник
-
-
-
18 Vefa Temel
-
-
59 Alp Arda
-
Главный тренер: Fatih Tekke
История личных встреч
Галатасарай
Истанбулспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
2.25
0
Среднее время на гол
40
0
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
60
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Бафетимби
|6
|0.43
|Актюркоглу Мухаммед
|5
|0.36
|Икарди Мауро
|4 (1)
|0.29
|Мертенс Дрис
|2
|0.14
|Оливейра Сержиу
|1
|0.07
|Мата Хуан
|1
|0.07
|Йылмаз Барыш
|1
|0.07
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.07
|Ташдемир Эмре
|1
|0.07
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Рашица Милот
|0
|0
|Акгюн Юнус
|0
|0
|Боэ Саша
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этеми Вален
|4
|0.29
|Топали Етмир
|4
|0.29
|Мехремич Ади
|1
|0.07
|Mehmet Yesil III
|1
|0.07
|Рроца Эдуарт
|1
|0.07
|Яшар Али
|1
|0.07
|Muammer Sarikaya
|0
|0
|Okan Erdogan
|0
|0
|Emir Gultekin
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|2
|Боэ Саша
|3
|1
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Торрейра Лукас
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0
|Мертенс Дрис
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Кутлу Беркан
|2
|0
|Мата Хуан
|1
|0
|Гомис Бафетимби
|1
|0
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Мидтше Фредрик
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Байрам Эмин
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
|Каратас Казимджан
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рроца Эдуарт
|4
|1
|Mehmet Yesil III
|3
|0
|Tuncer Duhan Aksu
|3
|0
|Этеми Вален
|3
|0
|Мехремич Ади
|1
|1
|Абазай Кристал
|1
|1
|Эберт Патрик
|2
|0
|Ibrahim Yilmaz
|2
|0
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Muammer Sarikaya
|2
|0
|Michael Ologo
|2
|0
|Йенсен Давид
|1
|0
|Язган Ферхат
|1
|0
|Бербер Огузхан
|1
|0
|Okan Erdogan
|1
|0
|Топали Етмир
|1
|0
|Яшар Али
|1
|0
|Emir Gultekin
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Истанбулспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
2
5
Галатасарай
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Истанбулспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
13
Волевые поражения
13
1
Галатасарай
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Истанбулспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
8
14
Волевые поражения
15
6
Голы по времени матча
Забито
8
8
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
3
25%
76-90
Забито
14
5
3 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
3
60%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
6
43%
1
20%
76-90
Пропущено
5
16
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
2
40%
6
38%
16-30
2
40%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
20%
4
25%
76-90
Забито
22
13
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
18%
4
31%
46-60
2
9%
4
31%
61-75
6
27%
3
23%
76-90
Пропущено
14
28
7 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
7%
3
11%
1-15
4
29%
7
25%
16-30
2
14%
7
25%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
7%
1
4%
61-75
6
43%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Кечиоренгюджю Анкара 1:0 Галатасарай - Тулуза 2:1 Галатасарай - Лацио 1:2 Галатасарай - Адана Демирспор 2:2
Галатасарай - Вильярреал 3:4 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Галатасарай - Офспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 2:2 Галатасарай - Кастамонуспор 7:0 Кайсериспор - Галатасарай 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0 Умраниеспор - Галатасарай 0:1
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1 Истанбулспор - Этимесгут 3:2
Гиресунспор - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Антальяспор - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Бешикташ 2:2 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Истанбулспор - Сепахан 1:1 Истанбулспор - Адана Демирспор 2:3 Бандырмаспор - Истанбулспор 1:2
Результаты матчей
Галатасарай
Истанбулспор
Точный счет
2:1
4 раза 67%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
Точное количество голов
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:1
5 раз 36%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
26
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
86
410
212
113
113
113
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|8 (3)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|7 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7